Закроем порты и отключим SWIFT: чем США грозят России

«Голос Америки» в четверг опубликовал полную версию интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера. Чиновник подробно рассказывает о возможных санкциях в отношении России за инцидент в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских судна с экипажами.

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Прежде всего, Волкер пообещал второй пакет санкций за отравление Скрипалей в Солсбери. Первый был введен Госдепом в августе этого года.

Затем он рассказал, что ему нравится инициатива немецкого политика, «возможного следующего лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауер», запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты.

«Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим», — сказал представитель Госдепа.

В ответ на вопрос сотрудника «Голоса Америки» про отключение России от системы банковских транзакций SWIFT, Волкер ответил, что эта опция есть в списке, но она дорого обойдется и самому Западу.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.

Не был обойден вниманием и проект строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию через Балтийское море. Волкер не считает, что битва с проектом уже проиграна.

«Я был в Германии на прошлой неделе и там много людей, включая членов Бундестага, обозревателей Frankfurter Allgemeine Zeitung, говорили о том, допустимо ли продолжать работу с «Газпромом», когда Россия совершает агрессию в отношении Украины, атаковала ее судна, захватила моряков», — говорит спецпредставитель.

По его словам, на этих встречах указывалось, что строительство трубопровода якобы идет вопреки правилам и директивам ЕС. И если Германия пересмотрит свою позицию, то проект будет остановлен.

Правда, пока Берлин остается при своем мнении, а из 1200 км газопровода уже построено около 300 км, сообщил недавно «Газпром». Напомним, что российская компания является единственным акционером оператора проекта Nord Stream 2 AG, кроме того «Газпром» и пять европейских энергетических компаний, в том числе немецкие Uniper и Wintershall, профинансировали 6 из 9,5 млрд евро.

Глава немецкого МИДа Хайко Маас заявил на днях, что выход ФРГ из проекта «Северный поток — 2» сократил бы возможности поддержки Украины. Об этом сообщало агентство Reuters.

По словам министра, реализация проекта продолжится даже без участия немецкой стороны. В случае выхода Германии из проекта не останется тех, кто бы выступал за транзит газа через Украину.

«Поэтому, именно исходя из заинтересованности в дальнейшем развитии двусторонних отношений и осуществляются контакты на высшем уровне», — заметил Маас.

Что касается SWIFT, то в ноябре от этой системы по требованию США был отключен Иран. Вашингтон вышел из «ядерной сделки» с Исламской республикой и ввел против нее санкции. В Европе, прежде всего в ФРГ, эти действия одобрения не вызвали.

Союз машиностроителей Германии (VDMA) осудил решение платежной системы SWIFT об отключении иранских банков от структуры, отмечал Bloomberg. По данным агентства, представители Союза также предостерегли SWIFT от применения подобных мер в отношении России.

Как отмечается, в VDMA считают, что действия SWIFT по Ирану могут привести к эффекту домино, из-за чего транзакции с другими государствами станут ненадежными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что давление на систему SWIFT в отношении связей с Ираном недопустимо. По его словам, в настоящее время участники иранской сделки прорабатывают механизм взаимодействия с Ираном в обход санкций США.

В ЕС собираются сделать собственный аналог SWIFT. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.

«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму. К российской системе в скором времени смогут подключаться и нерезиденты. Соответствующий законопроект на днях внесен в Госдуму.

Стоит отметить, что первую часть заявлений Волкера уже осудили в российском МИДе. «Все его заявления, интервью, статьи настолько не соответствуют дипломатической практике, настолько далеки от той задачи, которая официально была объявлена, а именно урегулирование ситуации на Украине, что просто диву даешься», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.