«Выбора не оставалось»: почему повысили пенсионный возраст

Российское руководство заранее понимало, что решение о пенсионной реформе вызовет отрицательную реакцию у россиян. В этом признался премьер-министр России Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами телеканалов в четверг.

При этом само решение он назвал «выстраданным».

Осенью этого года был принят закон об изменениях параметров пенсионной системы. С 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

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В первом чтении документа, которое состоялось в июне, фигурировал возраст выхода на пенсию для женщин в 63 года, но позднее президент России Владимир Путин в телеэфире предложил сократить возраст выхода на пенсию для женщин.

«Изначально все понимали, что такого рода решения не добавляют популярности власти, но это было выстраданное решение. Такие решения не могут пересматриваться часто, предыдущее решение по пенсионному возрасту принималось 70 лет назад. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу», — сказал глава правительства, отвечая на вопрос, ожидали ли власти такой реакция населения, которая была в момент принятия решения.

По словам Медведева, это решение не нравится ему самому, как и «абсолютному большинству людей».

«Но мы не можем рассуждать в категориях «нравится — не нравится». Если мы будем делать только то, что нам нравится, » мы превратимся в отсталую страну», — считает Медведев.

Увеличение пенсионного возраста глава правительства назвал «наименьшим злом». Другие варианты были, но это привело бы к появлению зарплат в конвертов, поскольку был вариант увеличить сборы, поясняет Медведев.

«Мы же все это сделали не ради устойчивости некой абстрактной пенсионной системы, а прежде всего ради того, чтобы пенсионеры получали более высокие пенсии. Это можно было сделать только проведя эти назревшие реформы, никакого иного выбора не оставалось»,

— заключил он.

По его словам, власти могли бы увеличить тарифы пенсионных реформ и сборы, но подобные действия привели бы к падению зарплат и тому, что значительная их часть стала бы выдаваться «в конверты».

«Конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы», — добавил премьер.

Как подчеркнул глава правительства, пенсия будет расти на одну тысячу рублей ежегодно.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отмечала, что индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти шесть лет по 1000 рублей, соответственно, годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции.

Пенсии будут повышены всем неработающим пенсионерам, напоминают в Минтруде.

«Через увеличение пенсионного коэффициента будет увеличение пенсий для неработающих пенсионеров. Индексация пенсий все шесть лет (переходного периода) неработающим пенсионерам составит в среднегодовом выражении по одной тысяче рублей. Эта позиция закреплена в бюджете на трехлетку Пенсионного фонда РФ в тех трансфертах, которые перечисляются из ПФР в федеральный бюджет. Это позволит нам за шесть лет в 2024 году достичь средней пенсии неработающим пенсионерам 20 тыс. рублей», — приводят в ведомстве слова министра труда Максима Топилина.

При этом в среду Топилин рассказал журналистам, что с 2019 года пенсионеры-селяне получат дополнительную прибавку к пенсии.

Он уточнил, что Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

«Постановлениями утверждены список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение фиксированной выплаты, правила исчисления периодов соответствующей работы, правила установления и выплаты такого повышения», — говорится в материалах ведомства.

При этом речь идет о прибавке к пенсии 25% к фиксированной выплате. «То есть у всех пенсионеров есть фиксированная выплата, и на 25% у селян она увеличивается. Эти выплаты начнутся с 1 января будущего года», — объяснил Топилин.

Эти выплаты начнутся с 1 января следующего года. По словам министра, повышение коснется пенсионеров, которые отработали не менее 30 лет в сельском хозяйстве, сейчас не работают и продолжают проживать в сельской местности.

«Мы с Пенсионным фондом на протяжении полутора лет смотрели всю историю этого вопроса, порядка 945-950 тысяч человек, которые проживают в сельской местности с большим стажем, начнут получать эту выплату. К той тысяче рублей, которая будет получена в среднем всеми пенсионерами в связи с повышением уровня пенсий на 7% с 1 января, эти граждане получат еще дополнительно в среднем 1300-1400 рублей», – рассказал министр.

На эти цели в бюджете ПФР предусмотрено 16 миллиардов рублей. Данная сумма также будет в последующем индексироваться.

«Размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года устанавливается в сумме 5 334 руб. 19 коп., с 1 января 2020 года – 5 686 руб. 25 коп., с 1 января 2021 года – 6 044 руб. 48 коп. Общий объем средств федерального бюджета на реализацию решения составит в 2019 году 16,37 млрд рублей, в 2020 году – 17,48 млрд рублей, в 2021 году – 18,6 млрд рублей», — уточнили в Минтруде России.