С Кремлем в союзе: Европа расшатает доллар

Еврокомиссия (ЕК) разработала план по укреплению позиций евро. Брюссель беспокоит, что значительная часть сделок с участием европейского бизнеса заключается в долларах.

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«Евро молодая, но успешная валюта. Настало время, чтобы евро укрепил свою глобальную роль», — заявил Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии (ЕК).

«Более широкое использование евро в мировой экономике дает больше возможностей для защиты европейских граждан и компаний от внешних шоков и делает международную финансовую и валютную систему более устойчивой», — вторит ему Пьер Московичи, комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне.

При этом Брюссель прямо не указывает на доллар как на основного конкурента, а экспансию евро предлагается распространить на стратегические отрасли, финансовый сектор и на энергетику.

Годовой объем торгов на европейских энергетических рынках превышает 40 трлн евро, говорится в материалах ЕК. Но более 90% сделок, связанных с нефтью, газом и другими энергоносителями, осуществляются в валютах, отличных от евро.

Евросоюз импортирует 90% необходимой ему нефти и 70% природного газа. За последние пять лет в среднем на покупку энергоносителей страны ЕС тратили 300 млрд евро год, но подавляющее большинство контрактов заключены не в евро.

Например, Россия является ключевым поставщиком нефти и газа в ЕС, договора с европейскими компаниями у нее в долларах. По данным ЕК, на долю РФ приходится 34% всех поставок энергоносителей, на Ближний Восток и Африку — около 33%, на Норвегию — 20%.

Странам ЕС рекомендовано способствовать более широкому использованию евро в отношениях с третьими страны в области энергетики, в том числе в рамках двусторонних нефтегазовых контрактов и межправительственных соглашений.

«Комиссия призывает государства-члены включить в свои межправительственные соглашения с третьими странами типовое положение, разработанное комиссией, связанное с использованием евро в качестве валюты по умолчанию», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, рекомендуется развивать биржевую торговлю производными инструментами на сырую нефть и нефтепродукты. Напомним, что ранее Китай запустил на бирже торговлю нефтяными фьючерсами в юанях.

Операторы стратегических запасов нефти и нефтепродуктов должны увеличить долю контрактов в евро на приобретение, обслуживание, управление и продажу энергоносителей.

«Укрепление международной роли евро в области инвестиций и торговли энергоресурсами поможет снизить риск перебоев в поставках», — полагает Мигель Ариас Каньете, комиссар по климату и энергетике.

Нынешний план стал логичным продолжением предыдущих заявлений, звучавших из Брюсселя. В частности, глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в сентябре в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту о положении дел в ЕС, говорил о необходимости усилить роль евро.

«Неправильно, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей, который достигает €300 млрд в год, в американских долларах, тогда как лишь 2% нашего импорта энергии приходится на США», — говорил он.

«Неправильно, смешно, что европейские компании покупают европейские самолеты, расплачиваясь в долларах, а не в евро. Все это нужно изменить», — заявил Юнкер.

Он обещал, что Европейская комиссия до конца года представит ряд инициатив, направленных на укрепление международной роли евро. «Евро должно стать активным инструментом нового европейского суверенитета», — подчеркивал глава ЕК.

Стоит подчеркнуть, что подвинуть доллар с мирового олимпа призывает и Россия, которая таким образом пытается защититься от существующих и новых американских санкций. Правительство страны даже разработало специальный план по дедолларизации.

«Мы сейчас будем принимать меры для стимулирования расчетов наших партнеров в рублях, делать налоговые преференции, будем говорить о более ускоренном порядке возврата расчета по валютным выручкам, возврата НДС по экспортным поставкам, будем создавать стимулы для перехода на расчеты в национальной валюте»,

— рассказывал в интервью телеканалу «Россия-1» первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Позже заместитель министра финансов Владимир Колычев отметил, что «создается система, при которой расчеты в долларах, уровень валютного контроля и административных издержек, связанных с ним, будет выше, чем по расчетам в рублях и других нацвалютах». Это должно стимулировать бизнес уходить от долларовых расчетов.

Тему отказа от доллара часто комментирует президент России Владимир Путин. В конце ноября, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!», он пошутил, отвечая на вопрос про доллар.

«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас», — сказал Путин. По его словам, те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».