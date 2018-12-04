Конец дольщиков: что будет с ценами на квартиры

200 тысяч обманутых дольщиков

В каком году закончатся проблемы всех дольщиков, и пострадавших не будет? На такой вопрос депутаты Госдумы предложили ответить заместителю министра строительства и ЖКХ Никите Стасишину во время первого чтения законопроекта по долевому строительству 4 декабря.

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По словам чиновника, долевому строительству в России уже 15 лет. «Одномоментно остановить все, что было, невозможно», — признал Стасишин.

Он уточнил, что сегодня цикл строительства составляет 2,5-3 года, количество квадратных метров, одномоментно находящихся в стройке, — порядка 136 млн, а уровень дефолтности находится в районе 7-10%.

В случае принятия конкретных решений по достройке объектов накопленные и выявленные проблемы будут решены в течение трех-четырех лет. При этом цикл стройки с привлечением средств граждан закончится через четыре-пять лет. Ответственность за отсутствие новых дефолтов на стройке, а значит, новых обманутых дольщиков, он переложил на региональные власти.

Согласно дорожным картам по решению проблем дольщиков и достройки объектов, речь может идти о решении проблем к 2025 году, уточнил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Пока удалось решить проблемы 400 домов.

Сегодня в России порядка 200 тысяч обманутых дольщиков,

заявил депутат. В Минстрое, со слов депутата, эту цифру подтверждают, хотя по официальной статистике на основе предоставленных регионами дорожных карт речь идет только о 37 тысячах человек по всей России.

Просьба создать строительный спецбанк

Согласно принятым в первом чтении поправкам, застройщик сможет самостоятельно устанавливать размер платежей, подлежащих уплате, но пропорционально планируемой стоимости каждого объекта. Это позволит лучше распределить затраты при освоении территории, что уменьшит риски по незавершению строительства дома, пояснили ранее в Минстрое.

Кроме того, правительство предлагает сменить вид ответственности застройщика с солидарной на субсидиарную. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, сегодня солидарная ответственность может быть применена произвольно к широкому кругу лиц внутри компании-застройщика, а поправка позволит исключить возможность появления фиктивных акционеров, бенефициаров.

Здесь есть опасность, что если сейчас в короткий период можно получить деньги с любого контролирующего лица, который участвовал в строительном процессе, то предлагается, напротив, длительный судебный процесс, который может сделать невозможным получение денег дольщиков, высказал мнение депутат Алексей Куринный.

По словам замминистра, изменение ответственности на субсидиарную никак не влияет на сроки сдачи объекта для граждан, так как и сейчас в законе есть норма, по которой без процедуры наблюдений сразу вводится процедура конкурса, и затем начинается достройка объекта.

Также власти предложили включить в закон техническую норму об особенности процедуры банкротства ЖСК.

Николаев в свою очередь напомнил, что уже полтора года ведется работа над реформой долевого строительства, от которого в соответствии с поручением президента России Владимира Путина планируется уйти окончательно к банковскому финансированию в ближайшие годы.

С 1 января 2018 года заработал Фонд защиты прав дольщиков, а с 1 июля в силу частично вступили поправки, согласно которым уже с этого года застройщики могут переходит на эскроу-счета. С июля 2019 года законодательство вступит в полную силу. Эта схема не позволяет строительным компаниям снять деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию. Таким образом планируется защитить людей от нецелевого использования их денег застройщиками.

Депутат Дмитрий Савельев в своем выступлении заметил, что денег в банках много. Но вопрос, готовы ли они кредитовать застройщиков, опасаясь ЦБ, который в свою очередь воспринимает строительную отрасль как рискованную.

«Может быть, нам задуматься о создании по аналогу Россельхозбанка, создать государственный Росстройбанк. Банк, который бы работал и развивал этот рынок», — предложил депутат.

Нюансы в отношениях с банками и другие вопросы мешают строительным компаниям перейти на экскроу-счета, и проект закона требует доработки ко второму чтению. Также планируется внести поправку, которая позволит включать в конкурсную массу кладовки и парковочные места при банкротстве застройщика.

Новые поправки должны поступить в профильный комитет в течение семи дней.

Квартиры подорожают на 30-40%

Строительный рынок активно готовится к переходу на схему работы по проектному финансированию, которое с одной стороны дает определенные гарантии населению, а с другой требует за них дополнительную плату.

«Сейчас девелоперы работают по спецсчетами и анализируют, как эскроу-счета отразятся на смете их проектов. Учитывая, что они в любом случае увеличат стоимость квадратного метра на сумму от 10 до 30% в следующем году, недвижимость должна оставаться выгодной», — считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

По его словам, не допустить глобального удорожания можно за счет снижения ставки по кредитам для застройщиков до 5-7%, а также снижения ипотечных ставок до аналогичных 5-7%.

В ближайшее время это точно не произойдет. Центробанк ужесточает монетарную политику и, как ожидается, в декабре снова повысит ключевую ставку с текущих 7,5%. По различным ожиданиям, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам до конца года может вырасти до 9,8-10%.

В перспективе трех лет рост цен на квартиры составит до 30-40%. Также стоит ожидать снижения объемов строительства.

«Даже сохранить текущие темпы будет невозможно, не говоря о наращивании объемов ввода», — сказал управляющий партнёр ГК «Основа» Олег Колченко.

Эксперт назвал три фактора, которые приведут к этому. Во-первых, увеличение минимум вдвое срока оборачиваемости капитала из-за того, что деньги с эскроу-счетов можно будет снимать только после окончания строительства. Второе — снижение рентабельности стройки. Объем привлеченных кредитов значительно увеличивается по сравнению с текущим моментом, и расходы по привлечению денег застройщиком вырастают на 60% и более.

«И третий фактор — возрастающие риски застройщиков на фоне перехода фактического контроля над стройкой банкам», — сказал эксперт, добавив, что все эти факторы развиваются на фоне повышения НДС и неконтролируемого роста цен на стройматериалы.

Не все игроки рынка смогут адаптироваться под новое законодательство, часть завершат текущие объекты и существенно снизят объемы строительства, либо просто не станут продолжать свою деятельность по причине низкой рентабельности, считает Колченко.

Между тем, согласно «майскому указу» к 2024 году объемы строительства жилья должны быть увеличены до 124 млн квадратных метров в год.