Киев заплатит: сколько Украина должна России

По состоянию на 31 октября этого года Украина была должна $1,73 млрд «органам управления иностранных государств». Больше всего Киев задолжал властям России — $610 млн. На втором месте Япония с $550 млн, на третьем Канада и ее $300 млн.

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Как сформирован долг перед Россией, украинское финансовое ведомство не уточняет. В пресс-службе Минфина РФ подробности сообщать отказались, заявив, что «мы не комментируем вопросы, касающиеся двусторонних отношений».

Но, судя по тому, что цифра в $610 млн фигурирует в официальной статистике, Украина не оспаривает эту задолженность и платит по ней.

Совокупный госдолг Украины (внешний и внутренний, включая госгарантии), по состоянию на 31 октября, оценивался минфином страны в $74,32 млрд, что составляет 66,2% ВВП ($112,2 млрд в 2017 году, по данным Всемирного банка). Более 60% этой суммы – это долг перед внешними кредиторами ($47,21 млрд).

Нынешнее украинское руководство всячески подчеркивает, что текущие большие долги – это наследие предыдущих правительств. Но это не так. На конец 2013 года совокупный объем госдолга составлял $73,16 млрд, к концу 2015 года он сократился до $65,51 млрд, после чего снова вернулся к «дореволюционному» уровню, а затем и перекрыл его.

При этом внутренний долг сократился по сравнению с последним «домайданным» годом, а внешний вырос с $27,93 млрд на 31 декабря 2013 года до $37,65 млрд на 31 октября этого года.

Уменьшить объем долга Украине помогло соглашение о реструктуризации с иностранными кредиторами, которое было подготовлено в августе 2015 году министром финансов Украины Натальей Яресько. Тогда держатели украинского долга согласились списать $3,6 млрд из примерно $19 млрд, и отложить выплаты по «телу» кредита на четыре года.

«Шесть месяцев министр финансов Яресько вела неравные переговоры, мало кто надеялся, что Украина успешно окончит переговоры. Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится. Украина достигла соглашения о реструктуризации и частичном списании долгов»,

— говорил тогдашний премьер-министр страны Арсений Яценюк на заседании кабинета министров.

Выплаты по долгам (включая проценты) станут основной статьей расходов бюджета страны в 2019 году. На эти цели уйдет около 40% или более 400 млрд гривен. Только внешним кредиторам предстоит вернуть $5 млрд, свидетельствуют данные Нацбанка Украины.

Чтобы успешно пройти пик платежей Киев возьмет кредит у Международного валютного фонда (МВФ) на $3,9 млрд сроком на 14 месяцев. Первый транш ожидается уже в этом декабре.

Стоит отметить, что в задолженности на конец 2013 года «сидит» кредит России в $3 млрд, который был выдан через покупку Москвой специального выпуска украинских еврооблигаций. Эти три миллиарда не вошли в соглашение о реструктуризации долгов с иностранными кредиторами.

Администрация Петра Порошенко этот долг не признает, называя его «взяткой Кремля Януковичу», чтобы тот не подписывал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

В 2016 году Россия подала на Украину в Высокий суд Лондона. Он вынес решение в пользу Москвы. Судья Уильям Блэр заявлял о том, что Украина не предоставила никаких аргументов в свою пользу.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон», — говорилось в сообщении Минфина России по итогам решения.

Киев ожидаемо подал апелляцию и неожиданно выиграл ее. Суд отклонил три из четырех пунктов, но согласился с тем, что утверждения, что кредит был взят по принуждению, достойны отдельных слушаний.

«Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — заявлял, комментируя это решение, Петр Порошенко.

В середине ноября этого года стало известно, что теперь Россия подала свою апелляцию в Верховный суд Великобритании.

«26 октября 2018 года компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы Российской Федерации, как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, по поручению Минфина России подала в Верховный суд Великобритании апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвертому доводу Украины», — говорилось в сообщении Минфина РФ.

Ожидается, что рассмотрение апелляции в суде состоится не ранее июня 2019 года. С учетом того, как складывается судебная практика по российско-украинским искам (пока все ключевые решения выносятся в пользу Киева), у Москвы немного шансов вернуть себе $3 млрд.