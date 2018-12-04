Прогнозы все хуже: что будет с экономикой России

В первой половине 2018 года темпы роста российской экономики увеличились, отмечает Всемирный банк. В первом квартале рост реального ВВП составил 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года, а во втором квартале — 1,9%. Однако предварительные оценки свидетельствуют о том, что в третьем квартале 2018 года темпы роста снизились.

В третьем квартале, как ожидается, рост ВВП составит 1,3% год к году. Такое замедление темпов развития произошло на фоне более низкого урожая, слабых показателей обрабатывающей промышленности и строительной отрасли и угасания эффектов чемпионата мира по футболу.

Россия растет вместе с нефтью

Но даже столь слабый рост ВВП произошел, скорее всего, благодаря внешним факторам, дают понять эксперты ВБ. Они указывают на ряд причин, способствующих росту российской экономики.

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Одна из них — торговые войны только начинаются, и их негативное влияние еще не максимально. «Опросы компаний в США, Китае и Японии позволяют предположить, что риски торговой войны еще не материализовались в полном объеме», — говорится в докладе.

Повышение тарифов Соединенными Штатами Америки и принятие ответных мер торговыми партнерами США затронули только 2,5% глобального импорта товаров.

Кроме того, увеличению ВВП способствовали уверенный рост мировой экономики и повышение цен на нефть.

Впрочем, с ценами на нефть не все так хорошо, как хотелось бы, предупреждают эксперты ВБ. Цены остаются волатильными на фоне исторически рекордного уровня добычи нефти в России. Например, в октябре объем добычи нефти в России достиг 11,4 млн баррелей в сутки.



В 2018 году средняя стоимость нефти уже составила $70 за баррель (что на 33% выше, чем в среднем в 2017 году), а в течение следующих трех лет ожидается, что она в среднем будет около $71 за баррель.

Цена нефти марки Brent, международного ценового маркера, колебалась в этом году от $59 до $86 за баррель.

На этом фоне эксперты банка оценили среднесрочные перспективы российской экономики.

Перспективы ниже рынка

Признано, что перспективы России на 2018-2020 годы остаются невысокими.

«Прогнозные темпы роста составляют от 1,5% до 1,8%. Это говорит о том, что по темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя стран с развивающимся рынком и формирующейся экономикой (4,6%) и обгонит страны с высоким уровнем доходов (1,7%) только в 2020 году».

Благоприятным фактором для экономического роста может стать опять же рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня.

А неблагоприятные факторы связаны с возможным расширением санкций и сохранением повышенного уровня геополитической напряженности, что ведет к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос.

По мнению экспертов ВБ, значительное обострение торговых противоречий между крупнейшими экономиками «может оказать негативное влияние на экономический рост в России и во всем мире».

Ужесточение глобальных финансовых условий негативно повлияет на экономический рост в России, на обменный курс рубля, что приведет к повышению уровня инфляции и снижению внутреннего спроса. В свою очередь инфляционные риски связаны с повышением в 2019 году ставки НДС, превышением прогнозного роста цен на бензин, ликвидацией разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства, повышенным уровнем инфляционных ожиданий и повышенным уровнем внешней волатильности. Стоит учитывать и высокую степень государственного участия в экономике РФ, в банковском секторе.

«Таким образом, в общей сложности, неблагоприятные факторы перевешивают благоприятные, и поэтому сохранению стабильности следует по-прежнему уделять особое внимание», — рекомендует ВБ.

Россия не встроилась

Для поддержания стабильности необходима, например, диверсификация экспорта. Но она носит ограниченный характер.

Начиная с 2014 года рост российского экспорта, не связанного с энергоресурсами, опережал рост экспорта энергоресурсов, что способствовало диверсификации.

«Но Россия не смогла добиться значительного прогресса в диверсификации экспорта: в 2017 году на долю нефтегазовой продукции по-прежнему приходилось 59% экспорта товаров и около 25% доходов бюджета», — говорится в докладе ВБ.

При этом диверсификация происходила в основном за счет активных (а не новых) линеек продукции.

Резюме всемирного банка по поводу экспорта негативен: «Уровень интеграции России в мировую экономику за счет использования глобальных производственно-сбытовых цепочек не претерпел существенных изменений».

Зато эксперты положительно оценивают «майский указ» президента.

«Теперь, когда в стране введены гибкий обменный курс и обновленное бюджетное правило – меры, ограничивающие волатильность макроэкономических условий – «майский указ» и прочие инициативы правительства, целью которых являются инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, – это шаги в правильном направлении», — говорится в докладе.

Сформулированная в «майском указе» цель сокращения бедности вдвое к 2024 году вполне достижима, отмечают эксперты ВБ.

В первой половине 2018 года количество бедных в РФ сократилось на 1,1 млн человек в связи с возобновлением роста реальной заработной платы и располагаемых доходов населения на фоне низкой инфляции. Как показывает анализ ВБ, влияние запланированного повышения ставки НДС на общее распределение доходов населения будет «относительно нейтральным».

Однако уровень бедности остается выше 13% и согласно прогнозу в среднем составит 12% в течение следующих трех лет — что превышает уровень бедности, наблюдавшийся до кризиса, в 2013 году.

Перспектива жить на 3%

Долгосрочные перспективы российской экономики банк оценивает немного лучше, чем текущие.

Потенциальные темпы роста российской экономики могут удвоиться, достигнув 3% к 2028 году.

Рост достиг пика накануне финансового кризиса 2008 года и после этого снижался вплоть до 2017 года. Расчетные темпы потенциального роста составляли 3,8% в 2000-2009 годах и 1,7% в 2010-2017 годах, то есть сократились на 2,1 процентного пункта. Самый последний период замедления роста был связан не с недостаточным накоплением капитала, а со снижением темпов роста производительности и сокращением численности потенциальной рабочей силы, отмечают эксперты.

Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году.

Однако после этого ожидается постепенное восстановление темпов роста — в основном за счет стабилизации численности рабочей силы. Моделирование повышения пенсионного возраста, увеличения миграционных потоков и объема инвестиций, ускорения роста производительности труда свидетельствует о том, что к 2028 году темпы потенциального роста российской экономики могут достигнуть 3%.