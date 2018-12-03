Доллар упал: Америку ждет тройной дефицит

Доллару пророчат скорый обвал. Курс американской валюты снижается и некоторые экономисты предполагают, что американскую валюту ждет скорый крах.

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Так, недавно основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Bloomberg TV заявил, что

курс доллара обвалится на 30% в случае, если американская валюта утратит свой статус мировой резервной валюты — и это станет для Америки «худшим кошмаром».

Причиной обвала курса доллара, как считает Далио, может стать дальнейший рост «тройного дефицита США».

Это дефицит бюджета, дефицит торгового баланса и дефицита счета текущих операций.

Тройной дефицит США вскоре отпугнет иностранных покупателей облигаций казначейства, что спровоцирует взрывной рост их доходности и обвальное падение курса доллара на 30%.

В таком случае место доллара в качестве основного мирового резервного актива займут другие валюты, заявил эксперт.

Как отметил на прошлой неделе во время форума «Россия зовет!» президент России Владимир Путин, Россия вынуждена идти по пути дедолларизации, так как американская валюта сама «уходит от нас».

«У нас нет цели уходить от доллара, это доллар уходит от нас», - заявлял президент.

По словам Владимира Путина, «рано или поздно это осознание придет, но пока мир сталкивается с подобными явлениями, будет осуществляться поиск альтернативных расчетов и накопления резервов».

«Мы это уже делаем, как и многие другие страны», - добавил президент.

Так, согласно данным Минфина США на 1 октября 2018 года, инвестиции России в гособлигации США составили $14,419 млрд. При этом пик российских вложений в гособлигации США был достигнут в феврале 2013 года: тогда они достигали $164,3 млрд.

При этом «подливает масла в огонь» политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как заявил на прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл до конца цикла повышения ставки рефинансирования осталось недолго.

Джером Пауэлл занял пост председателя ФРС в начале этого года. С тех пор ставки поднимались три раза, и ожидается, что в декабре они снова будут повышены. На заседании в сентябре ФРС повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2-2,25% годовых.

Повышение ставки увеличивало желание инвесторов вкладываться в активы США. На мировых рынках росли риски, а разница в процентных ставках в развивающихся странах и США привело к росту спроса на американские активы.

В результате заявления о прекращении цикла повышения ставок доллар снизился к основным валютам на один процент, комментирует Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не ожидают «скорого падения» доллара.

«Доллар просуществует еще не одну сотню лет, и все это время будут вестись разговоры о его скорой кончине. Между тем США, как и прежде, будет наращивать потолок госдолга, и экономика США продолжит «расти в долг». Тем более что после саммита G20 стало известно о том, что торговая война с Китаем, которую все считали спусковым крючком для начала масштабного кризиса в США, откладывается»,- комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В условия, когда все говорит о том, что Америке придётся столкнуться в феврале будущего года с достаточно большими погашениями американских treasuries, «многие экономисты в очередной раз начали свою заунывную песню о крахе США и американского доллара», отмечает Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Возможно, в рамках меняющегося мирового внешнеторгового оборота между основными участниками мировой торговли и экономики наступят предпосылки для частичного отказа или изменения структуры международных расчетов при товарообороте, но вряд ли Россия сможет перейти на расчеты между странами за экспорт в российских рублях, добавляет эксперт.

«Основные статьи российского экспорта имеют валютную составляющую и не всем странам импортёрам нашей продукции удобно и экономически выгодно рассчитываться за российский импорт в рублях, а для российской экономики лучше надеяться не на падение американского доллара США, а на развитие российской экономики», - говорит Роман Блинов.

Сомневаются эксперты и в том, что доллар перестанет быть резервной валютой.

«У стран с самыми большими золото-валютными резервами большая их часть хранится в долларе и не в их интересах, чтобы он перестал быть резервной валютой. До сих пор около 80% всех мировых активов номинировано в долларах», - отмечает Альберт Кятов, ведущий аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, если отказаться от доллара как резервной валюты не получится, так же как и уйти от него в мировых расчетах, то в среднесрочной перспективе курс доллара будет снижаться.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра» на 4 декабря упал до 66,29 рублей. При этом эксперты считают, что

он может на некоторое время снизиться до 64-54 рублей за американскую валюту.

«Связано это с восстановлением спроса на рисковые активы из-за перемирия в торговой войне. Начали высвобождаться деньги из казначейских облигаций США и других защитных активов, которые затем пошли на скупку акций внутри США и покупку долговых ценных бумаг развивающихся стран. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем рост курс рубля, поскольку в страну «заходит» капитал извне», - говорит Альберт Кятов.

Дональд Трамп отложил введение пошлин против Китая на 90 дней, что окажет давление на американскую валюту, соглашается Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Впрочем, долго падать относительно рубля американская валюта не будет, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В частности, эксперт опасается снижения стоимости цен на нефть и введения санкций против России.

«В паре с рублем доллар почти гарантированно преодолевает отметку 70 рублей, кроме внешних факторов, этому будет способствовать закупка валюты Минфином в резервные фонды, ослабление бюджета в связи с низкой стоимость нефти», - считает Антонов.