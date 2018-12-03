«Хорошие личные отношения»: кто разгоняет цены на нефть

Декабрь для нефтяного рынка начался на позитиве. После почти двух месяцев снижения цены на Лондонской товарной бирже ICE пошли вверх. В первый час торгов 3 декабря стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 5%. К 15:40 мск рост котировок превысил 5,3%, а стоимость «бочки» достигла $61,75.

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Поддержку нефтяным ценам оказали новости с саммита «Большой двадцатки», который проходил в минувшие выходные в Буэнос-Айресе. И в первую очередь,

крепкое неформальное рукопожатие президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое еще до их официальной встречи и публичного оглашения ее итогов, продемонстрировало миру перспективы пролонгации договоренностей ОПЕК+ и нового снижения добычи со стороны ее участников.

Напомним, 23 нефтедобывающие страны на фоне кризиса нефтяных цен 2016 года договорились общими усилиями снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Главными идеологами этих договоренностей стали Россия и Саудовская Аравия, которые впоследствии неоднократно поддерживали продление «сделки». За последние годы эти Москва и Эр-Рияд сблизились, а их общая позиция стала определяющей для других участников сделки. Учитывая, что другой стратегический партнер королевства, Соединенные Штаты, борется с ОПЕК и требует сбивать цены, отношения Эр-Рияда с Москвой стали важным маркером для нефтяного рынка.

«Это хорошие личные отношения. Они являются залогом достаточно эффективного взаимодействия на взаимовыгодной основе», - позже прокомментировал радушное приветствие Путина и Аль Сауда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На полях саммита также состоялась, по словам Пескова, «весьма продуктивная и содержательная беседа президента Путина с наследным принцем». Об ее итогах журналистам рассказал сам Путин. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение (ОПЕК+)», — сказал он, уточнив, что окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока не принято. «Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил президент.

Для большинства участников сделки ОПЕК+ низкие цены на нефть крайне некомфортны: госбюджеты ряда стран Персидского залива на 2019 год были сформированы на основании более высоких прогнозных цен, так что их падение может привести к значительным дефицитам,

отмечает аналитик «БКС Брокер» Игорь Галактионов. Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в начале ноября признал, что для королевства оптимальная стоимость нефти находится на уровне $70 за баррель.

В сложившейся ситуации страны ОПЕК+ стали заложниками положения. У них нет вариантов, кроме как объявлять какие-то меры по снижению производства или хотя бы анонсировать тактику действий на 2019 г. с целью повышения котировок, полагает аналитик.

Между тем, как отмечает агентство Bloomberg, экономическая комиссия ОПЕК уже вынесла рекомендацию сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки от текущего объема добычи, чтобы предотвратить переизбыток предложения нефти.

По мнению директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, значительного сокращения добычи едва ли стоит ожидать.

Саудовская Аравия вряд ли пойдёт на это ввиду давления США, более вероятный сценарий - снижение на меньшую величину, скажем, 500 тыс. б/с,

полагает аналитик.

Ранее Эр-Рияд говорил о возможном сокращении добычи на 1 млн б/с в 2019 году, а также отмечал готовность сократить объем экспорта. На прошлой неделе Минэнерго обсуждало с представителями нефтяных компаний перспективы снижения добычи и, в целом, сопротивления эта идея не встретила.

Продление заморозки роста добычи — попытка «пересидеть» в обороне при увеличении сланцевых разработок, полагает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Уровень оснащенности при добыче нефти по ту сторону Атлантики значительно выше. В этих условиях оптимально попридержать легкодоступные запасы, добавляет эксперт.

При этом, по его словам, для роста нефти до $100 за баррель и выше одного продления заморозки роста добычи мало. Отскок цены с $62 к $80 за баррель возможен на смягчении торгового конфликта США и КНР, движение в сторону которого мы сейчас наблюдаем.

1 декабря США и Китай договорились о временной приостановке введения и повышения новых экспортных пошлин. Напомним, на кону стояло повышение ввозных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд до 25%. В рамках торговой войны КНР уже прекратил экспорт углеводородов из США.

На полях «двадцатки» Пекин обязался увеличить закупки продукции из США. Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились продолжить переговоры в течение 90 дней, чтобы достичь конкретных соглашений. «Это невероятная сделка, если она действительно случится, то будет одной из самых крупных», - заявил Трамп.

Еще одно позитивное событие саммита - новое соглашение о свободной торговле в Северной Америке — USMCA (the United States—Mexico—Canada Agreement), подписанное сторонами в первый день форума. Теперь у американского Конгресса полгода на его ратификацию. По истечении этого срока перестанет действовать Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

Торговые перемирия приветствовали все. Глава МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что сокращение ограничений в торговле услугами позволит нарастить мировой ВВП на 0,5% к 2020 году, в то время как дальнейший рост пошлин мог стоить потери 0,75% глобального экономического роста.

Что касается цен на нефть, то большинство аналитиков склоняются к тому, что в следующем году они будут находиться на уровне $60-70 за баррель.