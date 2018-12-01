Лишние траты и прожорливые джипы: в Финляндии описали Россию

Журналист из Финляндии Юсси Конттинен опубликовал в газете Helsingin Sanomat материал, в котором рассказал, что россияне потребляют чрезмерно много энергии, а также не замечают проблему глобального потепления, передает ФАН.

Реклама

«Россия — это парадокс в отношении изменения климата. В нефтяной стране граждане привыкли тратить энергию, обогревая свои квартиры без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах», — пишет журналист.

Конттинен рассказал, как два года назад общался с жителем Якутии, который пожаловался на потепление, несмотря на то, что на улице было -30. По словам сибиряка, раньше в это время года в их местах было -40.

Журналист сообщает, что

к глобальному потеплению в России относятся «странным образом».

В СМИ она упоминается лишь отчасти, а в школах, в политике и даже в научном сообществе ее, кажется, вообще не замечают.

В прошлом месяце сообщалось, что в сентябре нынешнего года средний чек жителя России при походе в магазин составил 519 руб. По сравнению с августом чек вырос на 4,8%, его увеличение наблюдается практически во всех макрорегионах страны кроме Дальнего Востока.

«Таким образом, полугодовой тренд по снижению величины среднего чека оказался прерван», — говорится в сообщении исследователей «Ромир».

При этом специалисты отмечают, что в годовом выражении снижение чека продолжается — в сентябре он потерял 1% по сравнению с сентябрем 2017 года.

Подчеркивается, что значительному росту чека в ЦФО способствовали затраты москвичей, которые выросли на на 6,7% — с 675 руб. до 720 руб. В Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках средний чек вырос примерно на 3%.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах). Ее участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые приносят домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных и автоматически обрабатываются.

Известно, что с 1 января будущего года рядовые автолюбители могут столкнуться с тем, что суммарное увеличение цены на бензин составит 7 рублей за литр. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. При этом вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что российские нефтяники обязаны обеспечить страну нефтью и нефтепродуктами.

Специалисты говорят, что

вполне реальна угроза перебоев в работе бюджетообразующих предприятий, снижения качества жизни населения вследствие понижения потребления нефтепродуктов,

а также уменьшения количества малых и средних предприятий. По их словам, необходимости в повышении акцизов нет абсолютно никакой.

«В свое время к 2024 году в бюджет планировалось получить дополнительно 560 млрд руб. А по моим подсчетам, только за этот год Минфин дополучит 3 трлн рублей. Ведь на старте налогового маневра предполагалось, что акцизы не будут расти», — пояснял «Газете.Ru» экономист Никита Кричевский.

Президент России Владимир Путин уже называл цену на нефть, которая устроит Россию. Это $70 за баррель.

«Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно, — где-то в районе $70 — нас вполне устраивает», — сообщил Путин, находясь в Сингапуре на саммите АСЕАН.

Необходимо обеспечить эту оптимальную цену на нефть для потребителей и производителей, призвал Путин. При этом президент не стал говорить о том, как это сделать: нужно ли, например, России и странам-членам ОПЕК ограничивать добычу.

Впрочем, Путин пояснил, почему такая цена важна для России и ее госбюджета. Глава РФ отметил, что в этом году бюджет страны «почти наверняка» будет профицитным.

«У нас расходная часть бюджета посчитана в $40 за баррель, и это дает нам возможность уверенно себя чувствовать,

работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике», — сказал российский лидер.

В начале октября нынешнего года СМИ сообщали, что в правительстве задумались о введении социальной нормы потребления электроэнергии с резким повышением тарифов в случае превышения установленного лимита, передает НСН.

По новому проекту социальной нормой, требующей минимальной оплаты, будет считаться месячное потребление электроэнергии на уровне 300 кВт/ч. Если эта граница будет превышена, то вступает в силу повышенный тариф. В случае, если месячный расход превысит 500 кВт/ч, то будет применяться «экономически обоснованный тариф».