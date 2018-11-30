Отставка в ЦБ: враг США покинул банк

Банк России покинул заместитель председателя Александр Торшин. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора. «Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию», — говорится в пресс-релизе.

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Александр Торшин родился в 1953 году. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), работал в прокуратуре, Советской ассоциации политических наук, аппарате президента СССР.

В 1995-98 годах он также занимал пост замглавы Центробанка. Впоследствии перешел на работу в Госдуму, являясь полномочным представителем правительства. Также ранее был заместителем гендиректора ГК «АРКО» (Агентство по реструктуризации кредитных организаций, предшественник Агентства по страхованию вкладов).

С 2001 по 2015 год — член Совета Федерации от Республики Марий-Эл. В 2002 году его избрали заместителем председателя Совета Федерации, затем первым заместителем председателя.

Он руководил парламентской комиссией по расследованию захвата заложников террористами в школе №1 североосетинского города Беслана в 2004 году. Доклад комиссии Торшина снял вину в гибели заложников с представителей силовых ведомств, штурмовавших здание.

При этом в докладе отмечалось, что Федеральной службой безопасности Ингушетия, Министерством внутренних дел республики и структурными подразделениями совместно с другими органами власти фактически не осуществлялись профилактические, организационные, режимные и иные меры по своевременному выявлению и пресечению преступной деятельности банд и террористических групп.

В Банк России чиновник вернулся в 2015 году. В ЦБ в его обязанности входило взаимодействие регулятора с Федеральным собранием, правительством и региональными властями.

В частности, в момент назначения Александра Торшина на пост в 2015 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина ссылалась на «обширный опыт работы на государственной службе».

«Его опыт в Совете Федерации имеет для нас особое значение, поскольку в Банке России его работа будет связана, в первую очередь, со взаимодействием с парламентом и органами исполнительной власти. Мы уделяем повышенное внимание законодательной работе, и одна из задач, стоящих перед Александром Порфирьевичем, — доносить позицию Центрального банка до парламентариев. Другой не менее важный аспект опыта Александра Порфирьевича – работа с регионами и взаимодействие с губернаторами — также будет входить в круг его обязанностей в Банке России. Приоритеты здесь – разъяснение нашей политики, более плотное взаимодействие и получение обратной связи», — говорила глава ЦБ.

При этом сам Торшин называл своей задачей на посту статс-секретаря укрепление доверия к российской банковской системе и рублю. Задача статс-секретаря ЦБ — «не только отлаживание внешнего контура коммуникаций, но и укрепление банковской системы».

В 2017 году чиновник задекларировал доход в 18,87 млн рублей.

Имя Торшина «всплыло» в этом году в скандале с арестом в США Марии Бутиной. Гражданку России обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом и попытках влиять на политические процессы в Штатах в интересах РФ. При этом ее «боссом» называют именно Торшина. Она работала у него помощником, когда тот был сенатором, сообщали информагентства и американская пресса.

Напомним, что Мария Бутина с июля продолжает находиться под арестом, ее содержат в одиночной камере. По информации агентства Bloomberg, до конца года она может пойти на сделку с обвинением.

Сам Александр Торшин якобы пытался в мае 2016 года договориться о проведении встречи между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, являвшимся в то время участником предвыборной гонки в США, утверждала газета The New York Times.

Источники издания утверждали, что Торшин направил электронное письмо одному из лиц в окружении Трампа с предложением провести указанную встречу. Также это послание поступило другим приближенным бизнесмена.

«В течение последних 12 лет я ежегодно посещаю молитвенный завтрак президентов США как частное лицо, в том числе и в 2017 году посещал молитвенный завтрак во время своего официального отпуска. Также я никогда не получал предложения от президента Трампа о встрече»,

— говорилось в ответе зампреда ЦБ, который цитирует ТАСС.

Торшин подчеркнул, что он как заместитель председателя Банка России не отвечает за международную деятельность Банка России и никогда не представлял ЦБ в официальных контактах с представителями иностранных государств и международных организаций.

В Банке России получить оперативный комментарий в связи с отставкой Александра Торшина «Газете.Ru» не удалось.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев в заслугу Торшину ставит тот факт, что ему, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, удалось предотвратить панику на рынке, и даже после двух волн девальвации рубля наши сограждане несут деньги в банки в российской валюте. Крах крупных банков также не подорвал доверие к системе.

«Также в последнее время не видно активного противостояния с губернаторами и ЦБ. В задачи Торшина как раз и входило сделать так, чтобы региональные власти не мешали расчистке банковского сектора, которой начала заниматься Эльвира Набиуллина, сделать это, скорее всего, не всегда было просто», — комментирует аналитик.