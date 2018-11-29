Судьба «Северного потока — 2»: Меркель не сдалась украинцам

Инцидент в Керченском проливе не повлиял на позицию Германии по поводу проекта «Северный поток — 2». Такие выводы можно сделать из выступления канцлер ФРГ Ангела Меркель на Украинско-немецком бизнес-форуме.

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«Вы можете рассчитывать на то, что мы, несмотря на различие в оценках на «Северный поток — 2», целиком и полностью выступаем за Украину как страну газового транзита», — заверила она премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. При этом Меркель отметила, что западные страны оказывают на Россию санкционное давление, чтобы отстаивать принципы международного права.

«Мы не вводим против России санкции ради санкций, но мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже расположенные территориально близко к России, имеют право развиваться, как они сами того хотят», — добавила канцлер.

Впрочем, «Северный поток — 2» от этого не пострадает. Меркель напомнила, что этот проект не направлен на то, чтобы полностью нивелировать роль Украины как страны-транзитера. «Германия настаивает на том, чтобы Украина оставалась важным транзитным государством», — добавила она.

«После завершения контракта (на транзит российского газа между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». — «Газета.Ru») в следующем году мы должны сделать все, чтобы он снова был наполнен жизнью», — подчеркнула канцлер, признавшись в то же время, что воплотить этот план будет непросто.

Позицию канцлера поддержал и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. По его словам, тему «Северного потока — 2» и кризиса на Украине нужно отделять друг от друга. «Это два разных вопроса и разные области», — подчеркнул Альтмайер.

Ранее о том, что позиция Берлина по «Северному потоку — 2» остается неизменной, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Газопровод, по его словам, это «прежде всего бизнес-проект, но он имеет политическое измерение».

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря от России до побережья Германии. Помимо них, проект заденет территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Все эти страны, за исключением последней, уже дали свое положительное заключение на строительство газопровода. Все ждут только решения Копенгагена, от которого зависит маршрут новой газовой артерии.

В прошлом году в Дании был принят закон, позволяющий МИДу страны накладывать «вето» на подобные проекты из политических соображений. Поэтому у королевства есть все основания рассматривать «Северный поток — 2» не только с точки зрения его влияния на окружающую среду, но и с политического ракурса.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 29 ноября заявил журналистам, что решение Копенгагена ожидается в самое ближайшее время.

«Мы ожидаем от наших датских коллег принятия соответствующих решений. Как вы знаете, было подано две заявки. Вторая — по прохождению маршрута не в территориальных водах Дании. Мы думаем, что наши датские коллеги должны определиться в ближайшее время и принять решение»,

— сказал министр (цитата по ТАСС).

Между тем строительство газопровода идет полных ходом — как со стороны РФ, так и со стороны Германии. Стоимость строительства трубы оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода состоится до конца 2019 года. В «Газпроме» отмечают, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии, отмечают в компании.

Киев же продолжает продвигать идею необходимость сохранить транзит через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Что неудивительно, поскольку транзит российского газа приносит стране ежегодно порядка $3 млрд.

Уже после форума в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Владимир Гройсман заявил, что «украинская транзитная инфраструктура значительно надежнее и дешевле, чем российские обходные газопроводы».

Выступая после саммита перед журналистами, Гройсман напомнил, что в Киеве «заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой с нашими международными партнерами». «И я считаю, что тут есть предмет для взаимодействия», — сказал он.

Отметив слова Меркель о сохранении транзитной роли Украины, премьер добавил: «Но я пошел бы дальше».

«Мы будем не только транзитером. Я считаю, что в ближайшие годы мы будем иметь увеличение добычи собственного газа, это для нас тоже является очень важным», — заверил глава украинского кабмина.

В 2016 году правительство страны одобрило предложение о создании новой компании-оператора ГТС — акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». В структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» был создан новый филиал — «Оператор ГТС Украины».

В начале октября этого года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Верховная Рада в первой половине 2019 года рассмотрит вопрос о создании консорциума с потенциальными международными партнерами по управлению ГТС Украины.

«Нафтогаз Украины» оценивает свою ГТС в $14 млрд, однако желающих купить долю в ней пока не нашлось. «Мы пока не видели желания покупать долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет»,

— отметил 19 ноября глава компании Андрей Коболев.

Чем выше градус нестабильности в стране, тем меньше заинтересованность потенциальных инвесторов, а в ситуации с ГТС это еще и нестабильность, вызванная конфликтом с РФ, которая является ключевым элементом в вопросе дальнейшего использования украинского маршрута, обращает внимание украинский эксперт по энергорынку Валентин Землянский.