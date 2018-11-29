О долгах не спросят: что будет с льготами по ЖКХ

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который отменяет для граждан России обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за жилищно-коммунальные услуги при получении субсидий и компенсаций. Документ был опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в статьи Жилищного кодекса.

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Речь в законе не идет о том, чтобы простить долги по ЖКХ или списать их.

В документе оговаривается, что для предоставления субсидий и компенсаций факт существования долга будет определяться решением суда, вступившим в законную силу.

Отдельно отмечается, что россиян не будут обязывать предъявлять документы, подтверждающие сам факт существования подобного судебного решения.

Так, текст документа гласит, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации «самостоятельно запрашивает в порядке, установленном правительством, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий».

При этом льготы и субсидии не будут предоставлены тем гражданам, у которых есть подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, образовавшаяся за период не более чем три последних года.

В соответствии с поправкой, внесенной ко второму чтению проекта, информация о судебных актах по долгам будет браться в системе ГИС ЖКХ.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин,

законопроект призван восстановить социальную справедливость и освободить россиян от бюрократических проволочек.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из‑за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», — говорил он.

По сути законопроект носит технический характер, поясняет Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры». После вступления закона в силу для предоставления субсидий и компенсаций все также будет требоваться отсутствие задолженностей по ЖКХ, но теперь гражданину не придется самому доказывать это. В конечном итоге получить субсидию гражданину будет легче.

Между тем изменения вступят в силу только с 2021 года.

«Почему сегодня сдвинули чуть ли не на два года, на 1 января 2021 года? А потому, что Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) еще в полной мере не заработала», — объяснял ранее «Газете.Ru» заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Павел Качкаев.

Депутат объяснил, какие семьи имеют право претендовать на компенсацию.

«Любая семья, у которой расходы на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от региона превышают, например, в Москве это 10% дохода, а по России стандартно 22% дохода (базовая величина федерального законодательства), может претендовать на компенсацию», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По словам Качкаева, в основном речь идет о семьях с малым достатком, а также многодетных. До принятия закона они должны были самостоятельно раз в шесть месяцев собирать справки, доказывающие, что у них отсутствуют долги на жилищные и коммунальные услуги.

Между тем в целом задолженность россиян перед ресурсниками растет.

«Есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся из года в год, это огромные долги организаций ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», — сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках заседания правительства.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), злостных россиян-неплательщиков к началу ноября было 29,2 тысячи человек, а их суммарный долг составляет 1,63 миллиарда. Это на 27,3% больше, чем было в начале 2018-го.

Судя по всему, рост долгов продолжится в новом году. Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года предложило вместо традиционной единовременной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля повысить их два раза в 2019 году.

Речь идет о том, чтобы на 1,7% повысить тарифы с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

В связи с ростом задолженности россиян по ЖКХ Дмитрий Медведев уже обратился к регионам, чтобы те изучили вопрос и представили меры по решению проблемы.

Между тем коллекторы надеются, что им будут активнее передавать взыскание коммунальных долгов россиян.

НАПКА (Национальная ассоциация коллекторских агентств) заявляла даже о планах разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых им сейчас долгов.