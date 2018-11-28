Россия зовет: что Путин скажет инвесторам. LIVE

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В России наступает зима, обратил внимание Шангуань. А в Китае, продолжил он, есть старая поговорка: за зимой всегда следует весна, а значит, оттепель не за горами. Число оптимистов на форуме растет на глазах.
Спад в КНР в какой-то степени объясняется торговой войной с США, которую в этом году развязал президент Дональд Трамп. Она уже привела к спаду в двустороннем сотрудничестве и снижению товарооборота между Пекином и Вашингтоном, кроме того, в октябре Китай полностью отказался от экспорта углеводородов из Соединенный Штатов.
Первым выступает Саймон Шангуань. Он рассказывает о сотрудничестве между Россией и Китаем. И обращает внимание, что российская экономика ускоряет темп роста, в то время как китайская немного замедлилась.
Костин представил гостей. На сцене сегодня Саймон Шангуань, генеральный директор GF International Investment Management; Алехандро Агаг, основатель и генеральный директор Formula E Holdings; Жан-Поль Торрис, генеральный директор, Savencia Fromage & Dairy; Халдун Халифа Аль Мубарак, управляющий директор, Mubadala Investment Company.
Андрей Костин поприветствовал участников и гостей форума и сообщил, что президент скоро будет.
На экране появилась заставка. Зрители спешно рассаживаются в зале. Выступающие заняли свои места на сцене. Президента пока нет.
Определенная «движуха» заметна и в зале пленарного заседания. Почти все зрительские места заняты. Свободны только кресла в президиуме. Участников уже неоднократно просили занять свои места.
Корреспондент «Газеты.Ru» отмечает, что одна из самых обсуждаемых тем в кулуарах форума - оживление на российском фондовом рынке. Участники соглашаются, что в последнее время «пошла движуха».
Фондовый индекс Мосбиржи к 12:40 прибавляет 0,5%, а рубль слабеет к доллару и евро примерно на 0,2%. Доллар стоит 67,3 руб., евро торгуется в районе 75,96 руб.
Впрочем, задержка неудивительна. Первая сессия форума сегодня также началась с почти 20-минутным опозданием. Успеть вовремя помешали, в частности, большие очереди на вход.
Пленарная сессия форума была намечена на 12:30. Однако по всей видимости, задерживается. Участники форума активно в клуарах обсуждают текущую повестку.
«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста один процент. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, — нет», - сказал он, выступая на V Международном форуме Финансового университета. «Прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — обратил внимание Кудрин.
Название этому явлению накануне дал экс-министр финансов, глава счетной палаты Алексей Кудрин. «Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.
Несмотря на то, что нефть - ключевая статья российского экспорта, перепетии на мировом рынке на уровне роста отечественной экономики сказались не особо значительно. Так, минэкономразвития в сентябре понизило собственный прогноз по ВВП на этот год - до 1,8% с ранее намеченных 1,9%. До этого ведомство Максима Орешкина ждало роста в 2,1%. Однако в августе и сентябре рост ВВП составил 1,1% в годовом выражении, в октябре он ускорился до 2,5%. Минэкономи рассчитывает, что по итогам 2018 года до 1,8% рост все же дойдет. В 2017 году тоже настраивались на 2,1%. Получилось 1,5%.
На рынок влиял и санкционный режим в Иране, и экспортный потенциал Китая, и готовность США не наказывать Саудовскую Аравию за предполагаемую причастность к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Дональду Трампу понравилось влиять на котировки. В недавнем интервью газете The Washington Post он признался,при высокой цене на нефть в $82 за баррель звонил в Саудовскую Аравию. «И я им позвонил, чтобы они позволили нефти течь, и сейчас у нас $52», — заявил Трамп.
Инвесторы ждут, что Путин расскажет о достижениях российской экономики, обозначит векторы будущего развития и даст сигналы о том, как власть в стране будет реагировать на ключевые международные события. А здесь есть о чем поговорить.
Начнем с высокой волатильности на мировом рынке нефти: с начала года котировки выросли в полтора раза, а затем в течение полутора месяцев скатились к минимумам января. Согласно данным мониторинга минфина, средняя цена нефти марки Urals по итогам января – октября 2018 года составила $ 71,55 за баррель. В то время как в 2017 году этот показатель был на уровне $ 51,15 за баррель. Североморская Brent еще в октябре пробила планку в $85 за баррель, однако затем на фоне международных потрясений и вероятности избытка предложения на рынке, ушла вниз. К «черной пятнице» черное золото пробило рубеж в $60. И ушло вниз.
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