Россия зовет: что Путин скажет инвесторам. LIVE

Корреспондент «Газеты.Ru» отмечает, что одна из самых обсуждаемых тем в кулуарах форума - оживление на российском фондовом рынке. Участники соглашаются, что в последнее время «пошла движуха».

Фондовый индекс Мосбиржи к 12:40 прибавляет 0,5%, а рубль слабеет к доллару и евро примерно на 0,2%. Доллар стоит 67,3 руб., евро торгуется в районе 75,96 руб.