Меч у шеи Дяди Сэма: кризис идет в США

Америке пророчат кризис. При этом речь идет не только о госдолге страны, но и о политике незаконных войн, которые ведут США. При этом последствия могут быть серьезными не только для Штатов, но и всего мира, говорится в статье в журнале The American Conservative, автор которой также характеризует политику войн как противоестественную.

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«Все необъявленные войны противоестественны и незаконны, а также дестабилизируют не только другие страны, но и ситуацию внутри американского общества», — говорится в материале. Там же сказано о «толкающем к гибели надменном высокомерии» США.

«Государственный долг Соединенных Штатов приближается к 22 трлн долларов»,

— говорится в статье. Отмечается, что текущий дефицит федерального бюджета составляет более 800 млрд долларов. При этом расходы страны автор называет своенравными или беспутными.

В статье приводятся словам сенатора Рэнда Пола, который «часто отмечает», что банкротство — это дамоклов меч, висящий в опасной близости от шеи Дяди Сэма.

Если не считать небольшой кучки надоедливых возмутителей спокойствия в конгрессе типа Пола, в США нет серьезного политического движения, стремящегося ограничить беспутные траты страны, считает журналист. Чтобы изменить этот курс, понадобятся потрясения во много раз более мощные, нежели победа Дональда Трампа в 2016 году.

По мнению автора статьи, кризис в Америке наступит «непременно». Даже несмотря на то, что в мире есть много более бедных стран с учетом оценки соотношения долга и ВВП. Соединенные Штаты имеют самый большой долг, и переломный момент наступит.

Но не все соотечественники из числа экономистов придерживаются такого мнения, ряд специалистов полагают, что банкротство США невозможно. Свою позицию они объясняют тем, что технически можно «напечатать» необходимое количество долларов для погашения всех долгов, но тогда американская валюта может обесцениться в мировой экономике.

Если ставки по государственному долгу станут «невыносимо высокими», Вашингтон должен будет существенно урезать бюджет. Американские неоконсерваторы считают, что именно это может ограничить и вооруженные силы.

«Когда мир потеряет уверенность в способности американского правительства выплатить свой долг или процентная ставка по нашему долгу станет неприемлемо высокой, придется делать выбор», — говорится в статье.

США нуждаются в переоценке зарубежных активов и обязательств, а во внешней политике необходимо рассмотреть национальные интересы с ограниченных стратегических позиций, закрыть базы в Германии и вывести американских военных из Афганистана, добавляется в материале.

Иностранные государства владели в сентябре 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,223 трлн.

Крупнейший держатель американских казначейских обязательств Китай продолжил сокращать объем своих вложений. По итогам сентября цифры уменьшились на $13,7 млрд до $1,151 трлн.

Тем временем Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги правительства США до $14,41 млрд в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США. При этом ранее, последние несколько месяцев, РФ сокращала вложения в американские гособлигации. Так, в апреле они уменьшились на $47,5 млрд, в мае — еще на $33,8 млрд.

Сокращение вложений России в казначейские облигации США объясняется ростом геополитических рисков на фоне обещанных новых санкций.

В частности, Америка грозится ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Новые санкции конгресс решил отложить, и российскому Минфину на прошлой недели даже удалось удачно разместить на аукционах все облигации федерального займа (ОФЗ). Так, всего министерство предлагало рынку два выпуска на 10 млрд руб.

При этом на первом аукционе министерство продала четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. В ходе аукциона спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, а средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.

Второй аукцион также оказался удачным: спрос на трехлетние ОФЗ в 3,5 раза превысил предложение в 5 млрд руб. При этом средневзвешенная доходность выпуска составила 8,43% годовых.