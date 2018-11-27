«Застойная яма»: где находится Россия уже 10 лет

Российская экономика переживает времена застоя, аналогичные тем, что были после Второй мировой войны, посетовал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на V Международном форуме Финансового университета.

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста один процент. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, — нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.

Кудрин напомнил, что российская экономика должна расти темпами не ниже среднемировых, однако в этом году правительство уже снизило прогноз по росту ВВП с 2,1% до 1,8%, на деле же, по его мнению, в этом году она прибавит и того меньше — всего 1,6%. И это при том, что мировые цены на нефть за год выросли почти вдвое.

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«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — обратил внимание бывший министр финансов.

«Эта дискуссия идет некоторое время — больше, может быть, шести лет. В предыдущий президентский цикл — где-то в 2012 году, когда проходили выборы, — была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. Этого не произошло», — напомнил он.

Позднее, уже в своем твиттере Кудрин уточнил, что долгий период спада экономики в новейшей истории РФ все же был — это 1990-1998 гг., когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.

Между тем, оптимизма относительно экономических перспектив России не испытывают и другие эксперты. Так, специалисты Центра развития НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) в недавнем обзоре отмечали, что темпы роста ВВП России в ближайшие три года не достигнут даже 2%, оставаясь в рамках границ 1,6-1,9%.

Сдерживающим фактором, по мнению экспертов, будет выступать снижение цен на нефть, рост ставки НДС с 18 до 20%, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям.

Хуже всего российская экономика, по мнению экономистов, будет чувствовать себя в 2019 году, когда рост ВВП может замедлиться до 1,3%. Нефть Urals, как ожидается, подешевеет со среднего значения в $71 за баррель в 2018-м до $63 к 2021 году. Российская экономика может незначительно ускориться только к 2021 году, считают аналитики.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре также понизила прогноз по росту ВВП России в текущем году — с 1,8% до 1,6%. В 2019 году международные эксперты не ждут от российской экономики роста выше 1,5% ВВП.

Чуть более оптимистично, но все равно довольно скромно возможности нашего ВВП оценивает международное рейтинговое агентство S&P. «Мы прогнозируем относительно скромный рост ВВП России в 2018–2021 годах — на уровне 1,7–1,8% ВВП», — говорится в ноябрьском отчете агентства. Международный валютный фонд ждет более высоких цен на энергоносители и «ставит» на рост ВВП России в 2019 году на 1,8%.

Застой связан именно с тем, что не просматривается причин для увеличения инвестиций в обрабатывающие отрасли, транспорт, торговлю, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:Георгий Ващенко. Ответ кроется в создании макроэкономических условий для привлечения инвестиций в реальный сектор, как зарубежных, так и отечественных. Кроме того, государство могло бы и само активнее поощрять рост инвестиций в основной капитал, предоставляя налоговые каникулы и другие льготы не только в особых экономических зонах, но и более широко, полагает эксперт.

Министр экономического развития Максим Орешкин недавно сообщил, что ожидает ускорения инфляции к концу года до 4%. Росстат уже фиксирует ее на уровне 3,8%. Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) населения России в 2018 году падали трижды: в октябре на 6,8% в годовом выражении, в сентябре — на 2,5%, в августе — на 0,9%. Банк России уже пообещал умеренно жесткую политику из-за инфляции.

Между тем сами россияне понемногу готовятся к трудному 2019 года. Как показал последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), граждане боятся брать кредиты из-за неопределенности.

Две трети опрошенных полагают, что в настоящее время неблагоприятный период для того, чтобы брать кредиты, и каждый второй считает разумным воздерживаться от крупных покупок. 67% опрошенных не считают возможным сейчас рассматривать вопрос о получении крупных займов. 51% респондентов полагают, что в настоящее время неблагоприятный период для крупных покупок.

Напомним, в майском указе 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить темпы экономического роста в стране выше мировых.

По прогнозу Мирового валютного фонда, 2018-2019 гг. глобальный экономический рост будет на уровне 3,9%, после чего можно ожидать небольшое снижение темпов. Российской экономике нужно выйти минимум на уровень 3%, а в идеале — значительно превысить его.

Последний раз рост в 3% был у России в самый успешный год после кризиса 2008 года – в 2012-м. В настоящее время большинство серьезных экономистов сходятся во мнении, что потенциал роста российской экономики – 1-2% ВВП, что почти вдвое ниже прогнозируемых общемировых темпов роста.

Минэк более оптимистичен и ожидает, что экономический рост достигнет 2% в 2020 году и уже с 2021 года экономика РФ будет расти выше уровня в 3% год. Пока же, по данным ведомства, рост ВВП в России в январе-октябре составил 1,7% в годовом выражении.

В ближайшие два года экономике РФ не удастся встать на траекторию роста выше своих потенциальных уровней – большим достижением уже станет хотя бы приближение к отметкам вблизи 2%, полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Текущий курс государственной политики подразумевает экономический рост на основе бюджетной консолидации в ущерб драйверу потребительского спроса. Инструментом для экономического рывка, по планам правительства, должны стать масштабные инфраструктурные проекты, финансируемые бюджетом. Однако на сегодняшний день мы не наблюдаем формирования эффективных проектов такого рода, что позволяет ожидать продолжения замедления экономики в следующем году до 1,3-1,6%, добавляет он.