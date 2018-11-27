Денег нет: когда в России введут карточки на продукты

Программа адресной продовольственной помощи малоимущим, которую и в народе, и в правительстве уже прозвали «продовольственным карточками», похоже, откладывается на неопределенный срок. Минпромторг временно приостановил работу над проектом. В федеральном бюджете до 2021 года денег на нее не предусмотрено.

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Идею адресной продовольственной помощи Минпромторг продвигает с 2014 года. Осенью 2015 года она трансформировалась в программу, которая позже дорабатывалась. По замыслу ведомства, такая программа преследовала одновременно две цели: во-первых, поддержку нуждающихся граждан, во-вторых, поддержку спроса на продукты, произведенных внутри страны.

Так, россиянам, признанным малоимущими, на специальные карты должны были бы перечисляться баллы или бонусы — эквивалент денежных средств, которые можно было бы направить на приобретение продуктов отечественного производства: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар, соль. Купить алкоголь и табачную продукцию на эти баллы было бы нельзя. В перспективе в проект продуктовых карточек могли бы войти товары легкой промышленности, включая одежду.

В мае прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что выплаты могут составить около 10 тыс. рублей в год. Начисляться денежные продуктовые баллы должны были бы регулярно: по тысяче в месяц. И тратиться строго в установленный срок. Если же гражданин не успевал потратить за месяц тысячу продуктовых рублей, то они сгорали.

Россияне идею поддержали.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в 2017 году, за введение карточек высказались 78% опрошенных, против — 19%.

Минпромторг сначала рассчитывал запустить программу в 2017 году, потом в 2018-м или 2019-м. Однако еще в марте этого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов намекал, что процесс согласования идет туго.

«Для нее (программы) требуется серьезный бюджет, мы об этом говорили, цифры назывались, к сожалению, такой возможности нет.

Я очень надеюсь на то, что мы в ближайшее время ее запустим, вроде как большинство согласований пройдено», — говорил он.

В феврале 2016 года Минпромторг предлагал выделить на нее в 2017 году около 140 млрд руб., позже расценки поднялись до 200-300 млрд руб. По последним расчетам Минпромторга, ежегодные расходы на программу оценивались в 335 млрд руб.: 319 млрд на сами выплаты и 16 млрд — на администрирование. Помощь в результате могла быть оказана 19,1 млн человек.

Еще на стадии обсуждения в 2017 году в финансово-экономическом блоке правительства программа не находила однозначной поддержки. Чиновники сетовали, что вопрос с уже действующими пособиями не решается, но при этом добавляются новые небольшие пособия на каждую отдельную адресную карту, предлагаемую Минпромторгом к выпуску.

Как отмечала газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра Виктора Евтухова, направленное 16 ноября депутату Госдумы Аркадию Пономареву, работа над программой приостановлена и ведомство сможет к ней вернуться не ранее 2021 года. Денег на нее в трехлетнем бюджете не предусмотрено.

В Минфине на вопрос о текущем статусе программы адресной продовольственной помощи малоимущим напомнили, что она «была разработана Минпромторгом России, поэтому данные вопросы следует адресовать в профильное ведомство». В Минпромторге воздержались от комментариев.

Программа могла бы в определенной мере поддержать спрос на отечественные товары пищевой и легкой промышленности, однако Минфин, вероятно, решил, что мер стимулирования отечественного бизнеса и без того достаточно, а социальная поддержка может проводиться и по прежним каналам, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, это следствие общей концепции на максимальную консолидацию финансовых ресурсов, «бюджет стабильности».

Удивительно, что отказ от программы «продовольственных карточек» происходит на фоне роста налогов, например, повышения НДС с 2019 года на 2 процентных пункта до 20%, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Позиция Минпромторга отражает общую неуверенность чиновников в том, что текущий федеральный бюджет вообще будет возможно исполнить с профицитом, глядя на падающую цену нефти, полагает эксперт.

Ожидается, что в этом году профицит бюджета составит 2 трлн 138,7 млрд рублей. В 2019 году профицит бюджета будет 1,932 трлн рублей, в 2020 году — 1,224 трлн рублей, в 2021 году — 952 млрд рублей.

Цена барреля Brent падала семь предыдущих недель и сейчас нет даже малейших признаков отскока, пробой психологически важного уровня $60 за баррель, произошедший на прошлой неделе, говорит о том, что на рынке есть или, по крайней мере, ощущается существенный навес предложения, и что цена может пойти еще ниже, прямиком к цене отсечения в $45, заложенной в бюджете. И бюджет легко может из профицитного превратиться в дефицитный, и на таком фоне закладывать в его расходную часть еще 335 млрд рублей никто не рискует, считает Жарский.

Для малоимущих хорошей помощью могли бы быть работающие социальные лифты, которые дают возможность собственными усилиями поднимать уровень жизни и не создавать неравных условий для различных социальных слоев. Инфляция, которую статистическое ведомство осторожно оценивает в 4%, на самом деле уже давно преодолела 10%, и любой вброс денег в экономику в таких условиях раскручивает ее еще больше, считает Жарский.

По данным Росстата за 2017 год, в России проживает 19,3 млн граждан с денежными доходами ниже прожиточного минимума.