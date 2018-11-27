Опасные переводы: почему банки грозят блокировкой карт

Россияне, которым начали звонить из банков и требовать предоставить отчеты за перевод по банковской карте на сумму в районе тысячи рулей, могут обратиться с жалобой по этому поводу в Центробанк. По мнению регулятора, такая практика кредитных организаций незаконна.

В ноябре клиенты российских банков уже столкнулись с такой проблемой. Им «стали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить различные документы по операциям на суммы в пределах 1 тыс. рублей.

Как правило, это p2p-переводы, то есть перечисления между гражданами», пишут «Известия».

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По информации издания, люди получали звонки от служб финансового мониторинга из таких банков, как Бинбанк, Тинькофф-банк и Сбербанк. При этом поступали угрозы, что если человек откажется предоставить какие-либо обоснования переводов, то карту аннулируют.

Напомним, что в этом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия банков при противодействии хищению средств со счетов клиентов.

Теперь банки смогут на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов в случае возникновения подозрения на мошеннические действия и хищение средств.

По закону «оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции, соответствующей признака осуществления списания денежных средств без согласия клиента, обязан до осуществления списания денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Такие признаки устанавливаются Банком России и публикуются на сайте регулятора.

Речь идет не только о блокировке банковских карт, но и электронных кошельков, мобильных приложений и других средств дистанционного банковского обслуживания. Связаться с физическим лицом при возникновении подозрения банк может посредством электронной почты или телефона, с юридическим — в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

При этом, если владелец счета, в отношении которого применена блокировка и осуществлен запрос банком подтверждения операции, не выйдет на связь, банк все равно проведет операцию, объяснил ранее «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

Данный закон создает дополнительных механизм защиты средств не только для физических, но и для юридических лиц. Причем в их случае сомнительная операция может быть и вовсе отменена.

Между тем, в России предпринимаются и другие попытки к ужесточению денежных переводов, в том числе и почтовых.

В России могут ввести контроль над почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб.,

а также соответствующие суммы в иностранной валюте.

С такой инициативой выступили члены обеих палат парламента России. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предполагается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять соответствующие операции по контролю.

«При совершении почтового перевода денежных средств, независимо от суммы, в обязательном порядке производится полная идентификация клиентов, а также осуществляется выявление операций подлежащих, обязательному контролю», — пояснял ранее «Газете.Ru» заместитель гендиректора Почты России по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

В 2017 году «Почта России» осуществила денежные переводы и доставку пенсий на общую сумму 3,2 трлн руб.

Кроме того, в законопроекте установлена сумма для операций по недвижимому имуществу. Контролю подлежат все операции по сделкам, сумма которых равна или превышает 3 миллиона рублей или эквивалентна ей, но в иностранной валюте.

Также контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом если сумма равна или превышает 600 тыс. рублей, либо эквивалентную ей сумму в валюте.