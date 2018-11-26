Ужасный год: к чему готовятся россияне

Россияне боятся брать кредиты из-за неуверенности в своем будущем. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Социологи исследовали потребительское и кредитное доверие россиян, отношение к банковским вкладам.

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Согласно данным исследования,

две трети россиян полагают, что в настоящее время неблагоприятный период для того, чтобы брать кредиты, и каждый второй считает разумным воздерживаться от крупных покупок.

Так, 67% опрошенных не считают возможным сейчас рассматривать вопрос о получении крупных займов. 51% респондентов полагают, что в настоящее время неблагоприятный период для крупных покупок.

В целом большинство россиян (64%) ориентированы на сберегательное поведение – они говорят о необходимости сократить повседневные расходы, чтобы сохранить максимально возможную сумму на будущее.

При этом банковский вклад сегодня считают лучшим средством обращения со сбережениями 46% россиян.

Впрочем, четверть респондентов (24%) полагает, что в настоящее время лучше как можно быстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки.

Россияне опасаются набирать кредитов, потому что многие и так закредитованы, а реальный уровень доходов снижается, говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

К тому же, по словам банкира, ставки по кредитам увеличиваются из-за повышения ключевой ставки ЦБ. В сентябре на заседании совета директор ЦБ Банк России поднял ключевую ставку денежного рынка до 7,5% впервые с 2014 года.

Как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, несмотря на повышение ставки, «сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц».

«Последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается. То есть ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщиков», — говорила она на прошлой неделе, выступая в Госдуме.

Впрочем, небольшое охлаждение на рынке розничного кредитования все же произошло. Так, темпы роста розничного кредитного портфеля российских банков за десять месяцев 2018 года превышают прошлогодние и составляют около 17%.

«Но последний месяц (октябрь — «Газета.Ru») мы видим небольшое снижение прироста розничного портфеля и полагаем, что это эффект наших мер, которые мы применили, он начинает работать. То есть максимальный темп роста был у нас в июле месяце, где-то на уровне 2%, чуть выше. Этот месяц мы видим до 2% — где-то 1,6-1,7%, это рост за октябрь розничного портфеля», — комментировала журналистам статистику зампред ЦБ Ольга Полякова.

В целом эксперты считают, что переходить на сберегательную модель поведения сейчас самая правильная стратегия для россиян.

В ближайшие годы темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в России составит лишь 1,6−1,9%, прогнозирует Центр развития НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ).

По мнению экспертов, основные риски за трехлетку придутся на 2019-й.

В качестве причин низкого экономического роста специалисты ВШЭ назвали снижение цен на нефть, повышение ставки НДС с 18 до 20% в следующем году, а также замедление роста экспорта.

Кроме того, на экономику будет давить адаптация к санкциям, говорится в обзоре.

При этом вклад повышения пенсионного возраста со следующего года в экономический рост будет незначительным: менее 0,1 п.п. в 2019–2020 годах и не больше 0,2 п.п. в 2021-м.

«Снижение реальных доходов россиян в течение последних четырех лет привело к тому, что за этот период они упали примерно на 11%. Перспектива повышения НДС до 20% в следующем году, а также новые налоговые инициативы — в частности, самообложения самозанятых — заставляет домохозяйства очень осторожно принимать решения о новых крупных покупках или кредитах», — говорит Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

Реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных платежей и с поправкой на инфляцию) населения России выросли в октябре на 1,4% в годовом выражении, следует из материалов Росстата. При этом в 2018 году реальные располагаемые доходы населения падали трижды: в октябре на 6,8% в годовом выражении, в сентябре — на 2,5%, в августе — на 0,9%.

По словам Шустова, реальная наблюдаемая инфляция уже давно находится выше отметки 6%, составляет примерно 10-11% годовых, поэтому понять россиян, которые сейчас задумываются об экономии, можно.

Между тем, согласно данным Росстата на 19 ноября, в годовом выражении инфляция ускорилась до 3,8%.

При этом, как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, ведомство ожидает ускорения инфляции к концу года до 4%.

Об этом он рассказал в кулуарах первого российско-индийского стратегического экономического диалога.

«Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается инфляция, давно не соответствует времени и реальным потребностям домохозяйств, таким, как, например, мобильная связь и доступ в интернет, а также всевозможные хобби. В 2019 году за счет подъема НДС до 20% реальная наблюдаемая инфляция может вырасти до 12-14%, а официальная — до 6%. Кроме того, стоит учитывать падение курса рубля, возможные бюджетные проблемы, связанные с падающей ценой на нефть», — говорит Шустов.

По мнению эксперта, в этой ситуации многие домохозяйства, несмотря на нежелание брать кредиты, снова могут начать брать их для покрытия новых займов. Так что не факт, что россияне смогут продолжить сберегать в следующем году.