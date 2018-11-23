«Вызывает тревогу»: почему падает рождаемость в России

«Важная тема, может быть, я даже поставила бы ее на первое место, она финансовая, это возможность иметь жилье. Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», — сказала Голикова во время делового завтрака» в «Российской газете», говоря о мерах, которые мотивируют семьи «к принятию решений о рождении детей».

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«Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет», – добавила Татьяна Голикова. Она считает, что «наверное, здесь есть еще над чем подумать».

Необходимость думать она объяснила тем, что когда «семьи входят в ипотеку, но дальше возникает тема выплат по ней». «Это дополнительное финансовое обременение.

И уже семья рассуждает: а надо ли второго ребенка? Может быть, надо сначала выплатить ипотеку? А потом второй или третий? Откладывают время рождения, возраст нарастает, потом уже и желания не возникает. Может быть, и смысла особого в этом не видят», – рассуждала вице-премьер.

Выдачу льготных ипотечных кредитов для стимулирования рождаемости правительство продлило до 2024 года в рамках национального проекта «Демография». Речь идет о льготной ставке в 6%, которую можно получить при рождении второго и более ребенка после 1 января 2018 года. О необходимости расширить льготное кредитование жилья для молодых семей в 2017 году заявил президент Владимир Путин. До этого льготные ставки были доступны только при рождении третьего ребенка.

С начала этого года по льготной ипотеке семьи, в которых родится второй и третий ребенок, смогут взять ипотечный кредит под 6% в пределах 3 млн рублей для регионов и 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Согласно правилам, опубликованным правительством в январе этого года, предусмотрено субсидирование для семей ставки по ипотеке до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые взяли кредит на покупку жилья на первичном рынке или рефинансировали существующий заем.

Субсидии предоставляются в размере разницы между размером ключевой ставки Центробанка на 1-й день календарного месяца, за который предоставляется субсидия, увеличенной на два процентных пункта, и размером процентной ставки, установленной в соответствии с кредитным договором в размере 6%.

Обязательное условие — заключение заемщиком договоров личного страхования: жизни, от несчастного случая и болезни, а также жилого помещения после оформления права собственности.

Льготная ставка действует для заемщика со вторым ребенком три года, с третьим — пять лет. По окончании срока субсидирования процентная ставка в соответствии с договором устанавливается в размере, не превышающем ключевой ставки ЦБ на дату выдачи кредита, увеличенной на два процентных пункта, прописано в документе.

В начале этого года экс-министр министра строительства и ЖКХ Михаил Мень делал оценку, по которой программой смогут воспользоваться порядка 620 тысячи человек. При этом в ведомстве рассчитывали, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет уменьшаться и ипотечная ставка. «В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», — говорил тогда экс-министр.

Татьяна Голикова летом этого года отмечала, что в 2018 году кредиты на жилье под 6% были выданы на два миллиарда рублей. Тогда она заверила, что необходимости в дополнительном бюджетном финансировании нет, поскольку на программу заложено 5,9 млрд руб. в этом году, 9,2 млрд руб. — в следующем и 11,5 млрд руб. в 2020 году.

Сейчас в программе льготного кредитования участвует более 40 кредитных организаций. Согласно паспорту проекта «Демография», количество российских банков, выдающих ипотеку по данной программе, должно увеличиться к 2024 году в пять раз.

Впрочем, льготная ипотека тесно связана с обычной, которая Минстроем координируется через федеральные проекты «Ипотека» и «Жилье». И здесь уже наметились проблемы.

Нынешний министр строительства Владимир Якушев в октябре этого года признал, что сегодня средняя ставка по ипотеке уже достигла 9,65%, хотя планировали — 9,5%. О том, что будет в конце года, есть разные прогнозы — от 9,8% до 10%.

«Сегодня некоторые показатели уже «поплыли». Если мы с вами в национальном проекте ставили процентную ставку по ипотеке 9,5%, то мы прекрасно с вами понимаем, что вряд ли эти показатели у нас с вами будут», — говорил министр.

Насколько повлияют «плывущие показатели» по общей ипотеке на льготную и бюджетные расходы по ее компенсации пока неизвестно.

Одновременно правительство не радуют и данные по самой демографии, которую оно должно стимулировать. Согласно данным Росстата в октябре в России за десять месяцев нынешнего года рождаемость снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С начала года родились 1,21 млн детей.

«Я каждую неделю смотрю на данные по рождаемости и на данные по смертности, они у меня вызывают тревогу», — сказала на деловом завтраке Татьяна Голикова.

«Можно ли заставить рожать? Конечно, нет. Мотивировать? Наверное, можно», – сделала вывод социальный вице-премьер. О дополнительных расходах на такое стимулирование Голикова пока не сообщала.