Еще 5 лет у руля: Муров переизбран главой ФСК ЕЭС

Повестка дня

В повестке внеочередного собрания акционеров ФСК ЕЭС, состоявшегося 19 ноября в форме заочного голосования, был только один вопрос – об избрании председателя правления. Контракт с действующим главой компании и единственным кандидатом на этот пост, Андреем Муровым, истекал 10 ноября. Переизбрание, в отличие от многих других госкомпаний, обошлось без драматической паузы, интриг, сливов и даже слухов.

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ФСК ЕЭС является монопольным оператором магистральных электрических сетей в России. Компания обеспечивает выдачу мощности электростанций, межрегиональный транзит, снабжение ключевых объектов инфраструктуры и крупнейших предприятий. Учитывая, что около 80% акций ФСК через холдинг «Россети» контролирует государство, переизбрание Мурова означает удовлетворенность его деятельностью всеми основными группами влияния в российском топливно-энергетическом комплексе.

Муров избран председателем правления ФСК в ноябре 2013 года, его приход совпал с образованием холдинга «Россети», куда, помимо сетей более низких классов напряжения, влили и ФСК. Ранее Муров был исполнительным директором «Холдинга МРСК» и занимал должность первого зампреда правления ФСК ЕЭС на момент решения о создании «Россетей», в обоих случаях курировал инвестиционный блок.

Компания участвовала во всех главных инфраструктурных стройках последних лет: создавала энергообъекты для Олимпиады в Сочи, участвовала в проектах развития Дальнего Востока, а ее дочерняя структура всего за год построила для РФ энергомост на Крымский полуостров. На Восточном экономическом форуме, состоявшемся в середине октября на острове Русский, Муров заявил, что ФСК ЕЭС примет активное участие в реализации майского указа президента. Основными проектами в этом направлении являются развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг», а также обеспечение доступной электроэнергией потребителей Дальнего Востока. Для расширения БАМ и Транссиба компания ФСК уже реализует проект электроснабжения стоимостью более 105 млрд рублей.

После присоединения к «Россетям» топ-менеджмент компании стал менее публичным, что нормально, говорят эксперты.

«В энергетике чем меньше о компании говорят, тем лучше, потому что это означает, что все идет нормально, в соответствии с планом. В данном случае нет лишнего, бравурного пиара, все идет в штатном режиме, и это самое главное», — поделился мнением с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Энергетика как бизнес

Несмотря на сдерживание стоимости услуг ФСК ЕЭС государством, она на хорошем счету у инвесторов. Сокращение издержек и оптимизация строек позволили вывести ее из убытков (в 2013 году они составили 25 млрд рублей) и платить самые высокие дивиденды в отрасли, которые за 5 лет составили 57 млрд рублей. По итогам 2017 года это более 20,3 млрд рублей. В случае ФСК большая их часть остается в «Россетях» и идет на развитие других компаний группы.

В 2014-2018 годах капитализация ФСК ЕЭС выросла почти в 4 раза, уровень долговой нагрузки находится на низком уровне, а операционные и удельные капитальные затраты по итогам 2017 года были снижены на 46% и 36% соответственно.

«Результаты за 5 лет я бы назвал очень хорошими. За 5 лет выручка компании выросла на 60%, (с 158 млрд руб. в 2013 году до более 250 млрд по итогам 2018 – ожидание). Капитализация почти удвоилась со 110 млрд до почти 200 млрд, в то время как индекс биржи МОЕХ вырос только на 60% — то есть рост капитализации ФСК был лучше рынка в целом. Чистая скорректированная прибыль выросла в 3,5 раза — с 23 млрд до 84 млрд руб. в 2017 году. Дивидендная доходность на акцию выросла почти в 10 раз», — посчитал динамику показателей старший аналитик BCS Global Markets Дмитрий Скрябин.

«ФСК ЕЭС – достаточно привлекательная компания для инвесторов, это не история роста, но дивидендная история. По нашим прогнозам, компания сможет выплачивать достаточно высокие дивиденды с высокой доходностью – 9,4% по итогам этого года и 10,2% в следующем году. Компания располагает положительным денежным потоком, постепенно снижает долговую нагрузку, плюс продажа пакета акций «ИнтерРАО» принесла ФСК ЕЭС около 35 млрд рублей, которые помогут профинансировать часть инвестпрограммы. Наша рекомендация – «покупать» с потенциалом роста 25% на перспективу в 12 месяцев», — отметила аналитик компании «Финам» Наталья Малых.

Кроме того, ФСК ЕЭС за последние 2 года завершила несколько проектов с использованием передовых технологий: первой цифровой подстанции сверхвысокого напряжения, удаленного управления рядом объектов на Юге, Северо-Западе и Востоке страны, цифрового «конструктора» для проектирования и ряд других. Соответствующая национальная программа «Цифровая экономика» была принята в начале ноября.

«Во-первых, это операционная компания, то есть непосредственно управляет тем, что ей принадлежит. Во-вторых, ФСК ЕЭС реально перешла от слов к делу в области цифровизации, в частности, в строительстве цифровых подстанций, и это не просто слова, а реальные объекты», — говорит Пикин.

За пять лет число объектов под управлением ФСК ЕЭС увеличилось. Сегодня это 946 947 подстанций общей трансформаторной мощностью 347,3 тыс. МВА и 143,6 тыс. км ЛЭП. За 5 лет компания снизила до минимального уровня показатель удельной аварийности. По итогам 2018 года аварийность снижена на 17%, свидетельствуют данные ФСК ЕЭС.

В будущем компания планирует придерживаться курса на модернизацию – предполагается, что до 2021 года 93 подстанции ФСК ЕЭС будут переведены на дистанционное управление. К 2025 году на 30 подстанциях Единой национальной электрической сети планируется реализовать комплекс цифровых решений. Согласно планам, удаленная наблюдаемость энергообъектов по цифровым каналам связи к указанному моменту возрастет с 55 до 100%, а протяженность волоконно-оптических линий связи ФСК ЕЭС достигнет 105 тыс. км.