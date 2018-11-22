Маршрут построен: как «Турецкий поток» обойдет Украину

«Газпром» определился с маршрутом поставки газа по «Турецкому потоку». Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы операторов этих стран.

Реклама

Материалы были опубликованы в октябре-ноябре в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season). Эта процедура была предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов.

При этом в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, в Словакию — во второй половине 2022 года.

Как сообщает газета, операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Эти процедуры будут полностью завершены к марту 2019 года. По информации источников, «Газпром» собирается забронировать все предложенные мощности.

Проект газопровода «Турецкий поток» включает в себя две нитки трубопроводов мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Проект пришел на смену «Южному потоку», который «Газпром» был вынужден свернуть из-за отказа участия в нем Болгарии.

«После отмены «Южного потока» Россия объявила о своих планах по перераспределению трубопровода в Турцию. Новый трубопровод был назван «Турецким потоком», с той же мощностью «Южного потока», но менее уязвимым для законодательства ЕС о конкуренции. «Турецкий поток» также испытал задержки в связи с кризисом в отношениях между Россией и Турцией. Однако, после недавней нормализации двусторонних отношений, проект начал активно развиваться», — отмечал Гайдар Гасанов, эксперт Международного финансового центра.

Одна нитка «Турецкого потока» будет обеспечивать газом турецких потребителей, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Прокладка части газопровода по дну Черного моря была завершена на днях. В торжественной церемонии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

«Ввод в эксплуатацию «Турецкого потока», безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности», — заявил на церемонии Владимир Путин.

По его словам, проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлены против интересов кого бы то ни было. Они носят «исключительно созидательный характер» и направлены на то, чтобы «развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран».

Первая ветка «потока» ориентирована на турецкий рынок. Ее мощности хватит, чтобы обеспечивать поставки в Турцию тех объемов российского газа, которые сейчас идут через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Как сообщалось ранее, запуск газопровода первой нитки «Турецкого потока» снизит транзит газа через Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно. Об этом сообщал глава украинского совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу»,

— заявил он в интервью 24 каналу.

«Турецкий поток» однозначно станет востребованной альтернативой транзита через Украину, снизив транзитные потоки этой страны ориентировочно на 15 млрд кубометров из 70 млрд общего объема в год», — комментировал «Газете.Ru» ранее Глеб Наумов, аналитик компании «ФинИст».

«Турецкий поток» позволит России добросовестно выполнять обязательства поставки сырья перед ЕС, а также будет способствовать значительному развитию инфраструктуры в южных частях региона, говорит Гасанов.

«Единственный конкурент на этом поприще – США, которые стремятся стать монополистами в мире по поставкам нефтегазового сырья, прикрываясь аргументами, что Европа якобы будет зависеть от России и Турции. Так или иначе США придется смириться с текущей позицией», — заключает эксперт.

Вторая нитка «Турецкого потока», предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично — для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию,— а полной загрузки достигнет в 2022 году.