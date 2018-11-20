Мести саудитам не будет: Трамп обрушил цены на нефть

Цена на нефть на торгах во вторник 20 ноября обрушилась более чем на 7% после отказа главы Белого дома Дональда Трампа от введения санкций против Саудовской Аравии из-за убийства проживавшего в США саудовского колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи.

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Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,29% до $61,92 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,53% до $52,89 за баррель.

Известный критик саудовских властей, в том числе правящей королевской семьи, а также политики руководства США Джамаль Хашукджи 2 октября нынешнего года отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документ, необходимый для заключения повторного брака.

Его невесте Хатидже Дженгиз не позволили войти в помещение. Она ждала Хашукджи до полуночи, однако он так и не вышел из консульства. В то же время власти Саудовской Аравии объявили, что Хашукджи покинул территорию генконсульства. Саудовские дипломаты пытались скрыть убийство с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в этот день.

Расследованием занялись турецкие правоохранительные органы. Вскоре они заявили, что

журналиста задушили сразу после входа в генконсульство Саудовской Аравии.

Затем его тело расчленили и уничтожили. Записи с камер видеонаблюдения были уничтожены, а сами камеры отключены.

Спустя 18 дней после исчезновения журналиста власти Cаудовской Аравии через государственное информационное агентство объявили, что журналист погиб в результате «драки» с людьми, которых он встретил в консульстве. Также прокуратура сообщила о задержании 18 подданных Саудовской Аравии, которые попытались «скрыть случившееся».

Король Саудовской Аравии подписал указы об освобождении от должностей ряда высших сотрудников Службы общей разведки, а также о создании специального комитета по ее реформированию и четкому определению полномочий. Затем прокуратура Саудовской Аравии признала, что убийство оппозиционера было не случайным, а преднамеренным.

Но президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашукджи было тщательно спланированным, и выразил неудовольствие заявлениями Эр-Рияда по этому поводу. Об этом он рассказал в ходе своего выступления перед фракцией правящей Партии справедливости и развития в парламенте.

«В понедельник (1 октября) в 16.30 приехала первая команда из Саудовской Аравии, они идут в генконсульство, делают разведку в Белградском лесу и Ялове. Потом приезжает вторая команда, размещается в другом отеле. Всего 15 человек, которые утром (3 октября) в 9.50-10.00 приезжают в консульство. Журналист звонит и подтверждает свой визит.

В 13.08 он приходит в консульство. После этого его больше никто не видел», — сообщил турецкий лидер.

В ходе расследования также стало известно, что перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон синхронизировался с часами, которые оставались у него на руке.

«В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud. Сообщается, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились, а после их изучения выяснилось, что произошло убийство», — писали местные СМИ.

Позднее глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек сообщил со ссылкой на службу безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула.

Невеста убитого — Дженгиз — рассказала, что королевская семья не связывалась с ней и не приносила ей соболезнований. Она также выразила разочарование реакцией Соединенных Штатов на убийство саудовского журналиста.

Более того — The Washington Post со ссылкой на источники в ЦРУ сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана Мухаммед бин Салман Аль Сауд мог быть тем человеком, который отдал приказ об убийстве Хашукджи, или, как минимум, он не мог не знать об этом.

После этого посол Саудовской Аравии в США Халид бин Салман,

брат наследного саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, в своем твиттере заявил, что сам он не причастен к убийству оппозиционного журналиста.

Он также потребовал от правительства Соединенных Штатов опубликовать данные, которые бы подтвердили обвинения газеты. От самого наследного саудовского принца реакции не последовало.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что произошедшее может дестабилизировать Ближний Восток. По его словам, ситуация в регионе может измениться из-за возможного участия властей Саудовской Аравии в убийстве Хашукджи.

Он добавил, что США призывают все страны к «непоколебимому уважению прав человека». Мэттис также сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео уже отозвал несколько виз у граждан Саудовской Аравии и «примет дополнительные меры». Сам же Помпео заявил, что США не собираются отказываться от стратегического партнерства с Саудовской Аравией.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт рассказала, что заявление властей Саудовский Аравии по итогам дела об убийстве Хушукджи является «хорошим шагом».

Дональд Трамп же отказался слушать запись процесса убийства журналиста и заявил, что считает нелепым преувеличение значения для международного сообщества произошедшего. Американский лидер признался, что не собирался «поднимать шумиху» вокруг дела Хашукджи. Глава Белого дома также спрашивал своих советников, почему Вашингтон должен занимать позицию по убийству Хашукджи, если он не американец.

Более того, Трамп похвалил Саудовскую Аравию как «поистине впечатляющего союзника».

«В любом случае, мы поддерживаем отношения с Саудовской Аравией. Они были нашим великим союзником в нашей очень важной борьбе против Ирана. США намерены оставаться надежным партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех наших партнеров в регионе. США могут никогда не узнать о фактах вокруг убийства Джамаля Хашукджи», — сказал американский лидер.

После этого колумнист Bloomberg Джулиан Ли написал, что президент стремится сохранить хорошие отношения с Эр-Риядом на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, в то время как сенат США настаивает на ужесточении санкций против Саудовской Аравии. Журналист также указал, что наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп является теми, кто определяет мировые цены на нефть, поскольку три эти страны производят больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

В итоге так и произошло: отказ Трампа от антисаудовских санкций позволит в ближайшем будущем Эр-Рияду продолжать поставлять свои углеводороды на рынок, поэтому дефицита в энергоносителях не будет. Как следствие, на ожиданиях этого цена на нефть начала стремительно снижаться.