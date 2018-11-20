Лучше уже не будет: у кого сократятся доходы

По данным Росстата, в октябре реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) возобновили рост после двух месяцев падения. Они выросли на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. За десять месяцев рост составил всего лишь 1,6%.

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В августе-сентябре доходы были в минусе. Падение происходит на фоне роста заработной платы (плюс 10,4% в номинальном и 7,6% в реальном выражении за январь-октябрь). В Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС отмечают, что такое расхождение может объясняться снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности.

Еще один фактор — «перераспределение между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых», то есть сокращение выплат в конвертах.

Эксперты также подчеркивают, что доля расходов россиян на оплату товаров и услуг за первые три квартала достигли 15-летнего максимума.

«В структуре использования денежных доходов населения доля доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, составила в январе-сентябре 2018 года 78,2%, что выше уровня, наблюдавшегося в такой же период на протяжении последних 15 лет»,

— говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, который готовит Институт социального анализа и прогнозирования.

Ситуация с доходами улучшаться не будет и в следующем году. С 1 января 2019 года вырастет НДС с 18% до 20%, что подстегнет инфляцию и негативно скажется на кошельках россиян. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инфляция в первом квартале может подскочить до 6%. По итогам этого года регулятор ожидает 3,8-4,2%.

В Финансовом университете при правительстве также отмечают, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.

Несмотря на то что специалисты полагают, что рост реальной заработной платы в России продолжится и составит в 2019 году 4-6%, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию прочих составляющих реальных располагаемых доходов: социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что прогноз по росту заработных плат повышен до 6,9%. Ранее речь шла о 6,3%. При этом он добавил, что потребительская активность сохраняется на высоком уровне. Она поддерживается благодаря росту заработных плат, прежде всего индексации в бюджетном секторе.

К неблагоприятным обстоятельствам относится также накопление кредитов населением, выплаты по которым снижают реальные располагаемые доходы граждан. По последним данным Центробанка на 1 января 2018 года, год к году объем кредитов и прочих средств, предоставленных физическим лицам вырос на 22,1%.

«Сжатие» реальных располагаемых доходов может также происходить под влиянием роста налогов (в частности, на недвижимость, землю и транспорт) и приравненных к ним платежей (штрафов, премии по полисам ОСАГО и т.п.), добавляют эксперты.

Расчеты Финансового университета показывают, что по регионам ситуация будет сильно различаться. Наилучшие перспективы роста в Республика Крым и Севастополе. В течение ближайшего года в Крыму показатель может вырасти на 6,5%, в Севастополе — на 5,2%.

На процент прогнозируется снижение реальных доходов в Ямало-Ненецком АО, 0,9% потеряют жители Марий Эл, 0,8% — Кировской области. В Москве предполагается падение на 0,6%.

Несмотря на не лучшую ситуацию с доходами, Минэкономразвития заложило в свой шестилетний прогноз снижение уровня бедности в два раза, как это записано в «майском» указе президента о приоритетах национального развития.

Уже в этом году в ведомстве, что число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2% до 11%, а к 2024 году уменьшится до 6,6%. Но это слишком оптимистичный прогноз уверены даже федеральные чиновники.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%. О невозможности сразу решить проблему бедности говорила и вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем».

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — подчеркивала она.