Нож к горлу: Кремль отбивает нападки на «Северный поток-2»

«Северный поток-2» экономически привлекателен для получателей газа в Европе и называть его поводом напасть на Украину неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Польши.

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Днем ранее польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе выступления в Гамбурге заявил, что запуск «Северного потока 2» грозит ростом агрессии России в адрес Киева. После запуска газопровода украинская газотранспортная система перестанет играть существенную роль для российского экспорта.

«Что в этом случае остановит Владимира Путина от наступления на Киев?» — спросил Моравецкий.

«К востоку от Одера никто не верит заверениям правительства Германии о том, что «Северный поток-2» — всего лишь бизнес-проект, продолжил польский премьер.

«Вы удивитесь, но я сейчас процитирую Ленина. Однажды он сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут веревку, на которой их повесят. А европейцы платят России за газ. На эти деньги они укрепляют свою армию, а мы теперь просим американцев защитить нас. Вот об этом Ленин и говорил», — подчеркнул он.

Дмитрий Песков подобные высказывания назвал «неудачным заявлением» и одной из попыток «политизировать проект».

«Инсинуации, подобные тем, о которых вы упомянули, — это из разряда попыток политизировать проект. Вы знаете, что много угроз в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки, это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить покупать европейцев невыгодный, более дорогой американский газ»,

— подчеркнул он.

​«Северный поток-2», по словам представителя Кремля, — это «коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект». Причем он экономически привлекателен не только для поставщика, России, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего в Германии. Объемы потребления газа в Европе растут, особенно в тех странах, которые играют роль локомотивов европейской экономики.

Альтернативой российскому трубному газу, напомнил Песков, является сжиженный газ, в том числе и американский, но он ощутимо дороже. Эксперты неоднократно отмечали, что в ближайшее время эта ситуация вряд ли изменится.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что на «Северный поток-2» много нападок, «а со стороны США мы слышим прямые угрозы».

Политическая борьба вокруг «Северного потока-2» не утихает с момента анонсирования проекта. Киев, который из-за запуска нового газопровода по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб м. газа в года, без транзитеров соединяющий Россию и Германию, рискует потерять более половины объема ежегодного транзита через свою ГТС, а значит и несколько миллиардов долларов дохода, все время обостряет ситуацию. Украинская сторона неоднократно предупреждала об угрозе полномасштабной войны России против Украины после запуска «Северного потока-2». В апреле об этом говорил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

При этом в конце 2019 года истекает транзитный контракт между «Газпром» и «Нафтогазом» на прокачку газа в ЕС через украинскую ГТС, а в переговорах по новому соглашению стороны не особо продвинулись.

Варшава в споре вокруг нового «потока» традиционно выступает на стороне Украины и США, которые препятствуют проекту, так как заинтересованы в поставках собственного сжиженного природного газа в Европу.

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Польша осознанно нагнетает напряженность в отношениях России и Украины. «Попутно выполняется и заказ США, для которых «Северный поток — 2», что нож в горле», - добавил сенатор.

Тема так называемой российской агрессии в Европе и в первую очередь в отношении Украины, имеет под собой цель как минимум повернуть взгляд европейских политиков в сторону американского СПГ, но в Америке сам по себе природный газ на прошлой неделе показывал чудеса скоростного удорожания в рамках явной нехватки запасов природного газа в стратегических хранилищах в США, обращает внимание Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр».

По данным Министерства энергетики США, запасы природного газа в начале отопительного сезона составили только 90,5 млрд. кубических метров, что по статистике, на 15% ниже прошлогоднего показателя объёма запасов, а нынешний объем запасов природного газа, оценивается участниками рынка как минимальный с 2005 года, что явно толкает цена на «голубое топливо» как ракету вверх, добавляет эксперт.

Еще в начале ноября природный газ стоил около 3,333 USD/MBTU (долларов за метрическую тонну), а уже сегодня стоимость фьючерса на природный газ по данным информационно-аналитического агентства Bloomberg составляет 3,968 USD/MBTU. На прошлой неделе уровень цены уже стремился преодолеть уровень в 5 USD/MBTU.

Добыча природного газа на территории США выросла за текущий год на 10 -12% к прошлому году, но этих мощностей явно не хватает для полного покрытия спроса со стороны промышленных предприятий и населения. констатирует Блинов.