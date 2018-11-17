Сами с усами: Лукашенко покажет настоящую независимость

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенял европейский тренд на диверсификацию поставок углеводородов и снижение зависимости в этой сфере от России.

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Он потребовал от правительства обеспечить полную энергетическую независимость страны.

«Правительством должен быть сформирован прогноз топливно-энергетического баланса страны, а также определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — заявил Лукашенко 16 ноября на совещании по управлению белорусской энергетикой.

Стабильная работа энергосистемы – «крайне важный элемент безопасности и независимости государства», подчеркнул президент. И отметил успехи, которые уже достигнуты в этом направлении. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб. м газа в эквиваленте или $600 млн в год в стоимостном выражении.

С третьей попытки

А собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт, отметил Лукашенко, добавив, что это стало следствием модернизации энергосистемы, в которую по последние 5 лет вложено более $1 млрд инвестиций.

«В 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — резюмировал Лукашенко.

На будущее он предложил не только не экономить на электроэнергии, но даже расширять ее использование. «Речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего, в промышленности», - сказал президент.

Повысить энерговооруженность вполне возможно, но только после ввода в строй атомной станции в Островцах, признает Лукашенко. «Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной отрасли, транспортной сфере, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях», - сказал глава государства.

Белорусскую атомную станцию, напомним, строит Россия. Компания «Росатом» обещает ввод первого энергоблока в середине 2019 года.

По словам Лукашенко, «впереди эра чистой энергетики», уголь, природный газ и нефть заканчиваются и нужен «четкий план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления». Иными словами, Белоруссии необходимо озаботиться также развитием возобновляемых источников энергии.

В своей речи Лукашенко не уточнил, от кого он хочет получить энергонезависимость, но очевидно, что речь идет о России. И в этом случае, нынешняя попытка стать энергонезависимой страной – уже третья по счету.

В 1998 и 2005 годах Белоруссия уже утверждала стратегии развития ТЭК.

Действующая стратегия рассчитана до 2020 года. На ее реализацию был запланирован $31 млрд, из которых $19 млрд власти намеревались вложить в ТЭК, а $12 млрд — в энергосбережение.

В результате доля газа в топливном балансе должна была снизится с 80% до 50%, а доля атомной энергетики увеличиться и составить 12%. Насколько реализована эта стратегия из речи Лукашенко не понятно.

Куда девать белорусский мирный атом?

Но нельзя сказать, что первые две попытки обрести энергетическую независимость провалились. Все-таки Белоруссия обеспечила себя полностью электроэнергией. Правда, это планировалось сделать еще в 2011 году.

Вот что тогда говорил Лукашенко: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки». Ушли от импорта только в 2018-м.

Вопрос же с АЭС более сложный.

Проектирование АЭС в Островцах готовилось почти десять лет назад в условиях роста экономики ЕС и на основе прогноза об экспорте электроэнергии из Белоруссии в страны Балтии, Польшу и, возможно, другие страны континентальной Европы. Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает большого дефицита электроэнергии.

Соседней Украине тоже не нужна белорусская электроэнергия, Киев уже сейчас зарабатывает на ее экспорте. У партнера Белоруссии по ЕАЭС Казахстана тоже профицит, там грезят экспортом энергоресурсов в Китай, Иран, Пакистан.

«У России тоже профицит электроэнергии, переизбыток мощностей примерно на 20 ГВт. Так что здесь тоже не нуждаются в белорусских поставках», — говорит глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Достигнув независимости по электроэнергии Белоруссия не продвинулась по пути снижения затрат на покупку основных энергоносителей — нефти и газа. Белоруссия является страной, практически лишенной внутренних запасов энергоносителей. Нефтяные месторождения у нее имеются, например, в Полесской низменности. Но порядка 50 из 70 известных месторождений в настоящее время выработаны и добываемые там объемы незначительны.

Месторождения газа также истощаются. Единственное ископаемое топливо, не находящееся в состоянии упадка, — это торф и бурый уголь. Но его доля в энергобалансе страны незначительна, отмечает Пикин.

В Белоруссии добывают даже сланец и пытаются развивать возобновляемые источники энергии, но опять же их доля настолько мала в общем энергобалансе, что говорить об этом всерьез не приходится, отмечает эксперт.

При этом в энергобалансе на поставки нефти и природного газа из России приходится порядка 85%. «О какой энергонезависимости Белоруссии тут может идти речь? Это всего лишь политические заявления», — говорит Пикин.

Обмен сигналами и намеками

Судя по всему, Лукашенко действительно посылает сигнал Москве в преддверии двух российско-белорусских мероприятий, запланированных на следующей неделе: это заседание совмина Союзного государства и межправительственной комиссии. На этих переговорных площадках Минск традиционно пытается решить свои экономические проблемы.

Москва накануне дала понять, что намерена отказаться от сырьевых моделей взаиморасчетов с Минском, заменив их межбюджетным трансфертом. Об этом в минувшую пятницу заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич.

«Мы вместе с нашими белорусскими партнерами сегодня активно обсуждаем, что все сырьевые модели различных форм взаиморасчетов — от них надо уходить. Все должно быть прозрачно, все должно быть понятно. Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет», — сказал Бабич журналистам.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Это приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

По оценке белорусского Минфина, потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн, исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель. По данным концерна «Белнефтехим», при сохранении такой мировой цены на нефть, реализация в России налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию нефти для Белоруссии более чем на $20 за тонну.

В Минске рассчитывают на согласование и утверждение механизма компенсации не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. Годовой баланс поставок нефти из России в Белоруссию составляет 24 млн тонн. Фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн «перетамаживаются», то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема.

Согласно оценке Всемирного банка, Белоруссия будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

Так что с независимостью придется подождать, как минимум до 2024 года.