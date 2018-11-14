Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным

Падение нефтяных котировок на пять долларов за одну торговую сессию, не привело к обвалу рубля. Никаких массовых распродаж и бегства инвесторов. Мало того, Минфин сумел даже разместить 14 ноября рублевые облигации федерального займа в полном объеме (5 млрд руб.), а спрос превысил предложение более чем в три раза.

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К концу торговой сессии на Мосбирже, российская валюта даже укрепилась к доллару и евро почти на один процент до 67,17 руб. за доллар и 76 руб. за евро. Фондовый индекс Мосбиржи вырос на 0,16%. Нефть тоже отскочила с минимума в районе $65 к отметке $67,3 за баррель Brent.

Российские официальные лица, как всегда в периоды сильной рыночной волатильности, делали вид, что ничего особенного не происходит.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России и финансовый рынок более устойчивы, чем в 2014 году, несмотря на падение цен на нефть, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы видим одновременно и резкое падение краткосрочных цен на нефть, мы видим сокращение внешней задолженности — все это в целом добавляет нервозности для рынков, но по сравнению с 2014 годом, при том, что можно в определенной степени проводить параллели с этими ситуациями, финансовые рынки и экономика в целом более или менее устойчивы», — сказал Орешкин.

Рубль в этом году в целом практически не двигается вслед за нефтью, отмечает Иван Копейкин, аналитик «БКС Брокер». Немалая заслуга здесь принадлежит бюджетному правилу (правительство изымает из бюджета доходы свыше $40 за баррель), политическим аспектам, связанным с санкциями, а также периодическому стремительному оттоку капитала из развивающихся стран, поясняет он.

В свою очередь в последнее время поддержку в этом плане рублю оказывают все еще высокие реальные процентные ставки, и некая «отсрочка» в введении новых санкций, благодаря чему в частности в среду Минфином был успешно размещен очередной выпуск ОФЗ, добавляет аналитик.

Еще в 2017 году можно было видеть, что корреляции курса рубля со стоимостью нефти просто нет, а в 2018 году она стала даже отрицательной – падение стоимости нефти могло приводить к росту курса рубля, и наоборот, соглашается Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

«На валютном рынке сейчас гораздо большее значение имеют санкции, которые нам обещают США, и основная игра идет на слухах, будут ли эти санкции, и насколько жесткими они будут», — отмечает он.

Рубль пользуется поддержкой со стороны санкционной темы — неготовность конгресса США инициировать соответствующие процедуры в текущем году снимает существенную часть политического риска на ближайшую перспективу, уточняет Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Кроме того, по его мнению, нынешнее падение нефти воспринимается как временное многими участниками, и возврат к $70 за баррель выглядит фундаментально логичным. Он допускает также и «неявные усилия ЦБ» на валютном рынке.

«Также очевидно, что против рубля нет крупной спекулятивной игры со стороны внутренних игроков, крупнейших банков», — поясняет аналитик причины текущей стойкости российской валюты.

Мало кто сейчас уверен в продолжительности снижения сырьевых цен, поддерживает точку зрения коллег директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

Но, несмотря на «отвязанность» рубля от нефти, аналитики не сомневаются, что долговременное снижение нефтяных котировок может ослабить российскую валюту. Крылов считает, что курс может упасть до 70-75 рублей за доллар.

«Падающая ниже $60 нефть легко превращает профицитный бюджет в дефицитный, потому что соотношение ключевой ставки ЦБ и резервной ставки ФРС США делает неинтересной и более рисковой доходность рублевых инструментов, например, ОФЗ, и очень привлекательной доходность долларовых инструментов, например, US Treasuries», — поясняет Алексей Антонов.

Да и Минфин, скорее всего, будет закупать валюту в резервы, а делать он это будет с умом, проводя интервенции и в ту, и в другую сторону, выбирая наилучшую котировку. Рубль очень быстро достигнет отметки 70 к доллару.

Если же цены на нефть не будут больше падать, то вниманием инвесторов полностью завладеют санкционная тема и денежно-кредитная политика мировых центральных банков.

«К концу года курс пары доллар/рубль, на мой взгляд, будет в районе 68, а евро/рубль 79-80. Одним из ключевых факторов для российской валюты этой зимой, безусловно, останется денежно-кредитная политика мировых ЦБ»,

— говорит Иван Копейкин.

В частности, со стороны американского регулятора (Федеральной резервной системы) ожидается еще как минимум одно повышение ставок и продолжение сокращения баланса на $50 млрд в месяц, что, безусловно, будет играть на стороне американской валюты, отмечает он.

Аналитик говорит, что не стоит забывать и про риски торговых войн, которые, вероятно, возобновятся уже после саммита «большой двадцатки». Встреча с участием мировых лидеров пройдет 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Ожидается, что в аргентинской столице президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем. Но пока никаких обнадеживающих новостей о том, что стороны могут прийти к какому-то соглашению, нет.