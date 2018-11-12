Год продержаться: Минск получил от Москвы новый кредит

Минск договорился с Россией о выделении госкредита, сообщил в понедельник 12 ноября глава минфина Белоруссии Максим Ермолович.

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«Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны», — сообщил Ермолович.

Правда, речь идет о кредите не на цели развития, а на погашение текущих долгов перед Россией.

Ранее для рефинансирования внешнего долга, выплаты по которому в 2019 году составят $ 3,6 млрд, правительство Белоруссии обратилось к правительству России с просьбой предоставить госкредит в $1 млрд.

Эта сумма обсуждалась в сентябре на переговорах Лукашенко и Путина в Сочи и возражений, как уверял потом Лукашенко, не последовало.

В итоге в октябре первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ рассмотрит вопрос о предоставлении Белоруссии кредита на $630 млн на рефинансирование ее долга перед Россией.

Перетаможка держит Белоруссию на плаву

В октябре также стало известно, что Россия перечислила Минску средства, которые ему причитаются в рамках реэкспорта российской нефти.

«Мы договорились, что перечислим все те суммы «перетаможки» [нефти], которые у нас застряли в результате выяснения наших двусторонних отношений. Это сумма $268 млн», — пояснял Силуанов.

Речь идет о беспошлинных поставках российской нефти в Белоруссию, которая затем реэкспортируется республикой с зачетом экспортной пошлины в бюджет страны. По соглашению 2017 года Белоруссия имеет право перепродавать таким образом 6 млн тонн нефти из РФ в год.

Но Белоруссия получает не только российские госкредиты, но также кредиты от ЕФСР — Евразийского фонда стабилизации и развития. Фонд является структурой Евразийского экономического союза, полностью контролируемого Россией. Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас жаловался, что Москва предлагает рефинансировать только платежи, приходящиеся в адрес самой России, в то время как «белорусская сторона предлагает кредит немного расширить и попросить РФ рефинансировать платежи, приходящиеся в пользу ЕФСР».

В итоге Белоруссия получила от ЕФСР в октябре очередной транш кредита – $200 млн из оговоренных ранее $2 млрд. Как и предполагалось, на рефинансирование предыдущих кредитов. При этом белорусские власти признавали, что даже кредиты на рефинансирование Москва перестала выдавать просто так. В прошлом году, например, Москва замораживала сроки предоставления очередного транша и выдвигала два условия. Для получения транша в $200 млн властям Белоруссии необходимо было оперативно принять распоряжение президента о передаче в коммунальную собственность не менее 20 госпредприятий республиканского подчинения, а также внести изменения в закон «О несостоятельности или банкротстве».

Мирный атом не поможет расплатиться по долгам

Но этим финансовая зависимость Белоруссии от России не исчерпывается. В сентябре президент Белоруссии попросил об отсрочке платежей и снижении ставки по кредиту на строительство АЭС.

Реализация этой кредитной программы тоже идет с трудом. Глава Белоруссии ссылается на то, что Россия нарушает сроки строительства и отложила запуск первого реактора на год.



«И если сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это согласно договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита нужно продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее»,— говорил Лукашенко.

Госкорпорация «Росатом» тем не менее подтверждала планы запуска атомной электростанции в 2019 году.

Напомним, на возведение АЭС Москва выделила кредит Минску в $10 млрд. Кредитная линия на строительство Белорусской АЭС открыта до 2035 года.

Но как ранее сообщало Минэнерго Белоруссии, реальная стоимость станции будет определена конкретными затратами на ее сооружение. Кредит покрывает 90% расходов по контракту.

У Минска большие планы насчет этой АЭС. Но эксперты предрекают проблемы со сбытом электроэнергии с этой станции. Дело в том, что проектирование этой АЭС готовилось почти десять лет назад в условиях роста экономики ЕС и на основе прогноза об экспорте электроэнергии из Белоруссии в страны Балтии, Польшу и, возможно, другие страны континентальной Европы.

Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает дефицита электроэнергии. России и Украине тоже не нужна дополнительная электроэнергия.

И соответственно, окупаемость станции остается под вопросом, как и возврат российского кредита.

Других серьезных доноров у Белоруссии практически нет. Хотя Минск и пытается найти кредиторов в Китае и ряде других стран. А программа Белоруссии с МВФ давно свернута.