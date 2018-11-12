Круг распадается: глава протокола ушла из правительства

«Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об освобождении Ентальцевой Марины Валентиновны от должности руководителя протокола председателя правительства Российской Федерации — заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в сообщении Белого дома, распространенном в понедельник, 12 ноября. Премьер также объявил Ентальцевой благодарность за безупречную государственную службу.

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Теперь уже бывший руководитель протокола сообщила, что «через некоторое время» надеется «быть полезной» в работе фонда «Сколково».

На смену Марины Ентальцевой уже назначен новый руководитель протокола. Им оказался ее заместитель с 2008 года Сергей Соболев.

Тем самым оказался опровергнут популярный аппаратный миф о том, что зам не сможет стать боссом. Он как раз профессиональный дипломат, окончивший в 1994 году кафедру китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского и кхмерского языков МГИМО. В 1997–2001 годах работал в посольстве России во Вьетнаме. Но уже в 2001 году перешел на работу в Кремль. Сначала в пресс-службу, а с 2002 года в протокольно-организационное управление президента.

В прежнем правительстве, кроме руководителя протокола, наиболее приближенными к Дмитрию Медведеву считались вице-премьер Аркадий Дворкович, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько и пресс-секретарь Наталья Тимакова. Этот круг начал распадаться сразу после формирования президентом Владимиром Путиным нового правительства 15 мая 2018 года.

Александр Миридонов/Коммерсантъ Наталья Тимакова и Марина Ентальцева

Первыми своих должностей лишились Аркадий Дворкович и Сергей Приходько. Дворкович уже 18 мая 2018 года сразу после отставки был избран сопредседателем фонда «Сколково». Позже, 3 октября, он избрался и новым президентом Международной шахматная федерация (ФИДЕ).

Сергей Приходько не покинул Белый дом, но оказался понижен в звании – пост руководителя аппарата правительства он передал Константину Чуйченко, а сам стал его заместителем.

Наталья Тимакова ушла из правительства в сентябре.

Она пошла работать в ВЭБ - государственную корпорацию развития заместителем к его председателю Игорю Шувалову, который в прошлом правительстве занимал пост первого вице-премьера.

Марина Ентальцева, также как и все остальные чиновники этого круга, тесно работала с Дмитрием Медведевым с 2008 года. Тогда она была шефом протокола третьего президента России, после избрания на этот пост Дмитрия Медведева. С ним же она перешла в 2012 году на работу в правительство. Слухи об уходе Ентальцевой, также как и Дворковича, и Приходько, и Тимаковой, ходили еще задолго до переизбрания Владимира Путина на президентский пост в 2018 году.

«Принимать решение об уходе сложно», – объяснила в интервью ТАСС экс-руководитель протокола свое решение об отставке, сославшись при этом на то, что у нее сложились «добрые деловые и человеческие отношения» с Дмитрием Медведевым.

«Но начавшийся новый политический цикл — это тот момент, когда правильно принять такое решение», – сказала Марина Ентальцева. Кроме того, шеф протокола рассказала о том, что ей «очень нравится работа, коллектив». «Но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей», - заключила она.

Марина Ентальцева на профессиональной основе занимается протоколом с 2000 года. На работу в Кремль ее пригласил Владимир Путин, выигравший тогда президентские выборы в первый раз. До этого она работала заместителем Владимира Путина в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Традиционно для такого высокого ранга чиновников она имеет государственные награды - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

По образования Марина Ентальцева не карьерный дипломат, что более подходит для протокольной работы. В 1984 году она окончила физический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова и до совместной работы с Владимиром Путиным в мэрии Санкт-Петербурга служила инженером-технологом Ленинградского научно-производственного объединения «ВНИИТВЧ».

«Она физик по образованию и первоначальной работе. И, наверное, это ей помогает. Ведь одна из основополагающих истин в физике гласит, что для ученого нет истин, которые нельзя проверить», – отмечал в свое время хорошо ее знавший советник главы ОАО ВТБ Александр Будберг.

В своем последнем интервью в качестве шефа протокола правительства Марина Ентальцева подчеркнула преемственность протокольной службы России с советской школой протокола. В свое время эту преемственность обеспечил глава протокола Бориса Ельцина карьерный дипломат Владимир Шевченко. «Владимир Шевченко, по сути, был родоначальником протокольной практики в современной России. Это уникальный человек, у которого можно учиться», – оценила она заслуги своего предшественника.