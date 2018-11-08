Дело — труба: Киев пугает Европу и зовет США

Украинские власти предостерегают Европу от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и предлагают пригласить США к модерированию газотранспортной системы (ГТС) Украины, чтобы защититься от влияния Москвы.

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«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток — 2», — заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед», сообщает «Укринформ».

«Потому что мы, как никто, знаем, как Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку», — добавил парламентарий.

«Лично я выхожу с инициативой, что

украинская ГТС, которая на сегодняшний день главный элемент транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами, чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС»,

— подчеркнул он.

Последнее высказывание, по словам экспертов, выглядит довольно странно.

Для того, чтобы понять, что высказанное Парубием приглашение США к развитию ГТС Украины является очередным популистским вбросом, достаточно обратиться к схеме газотранспортной системы страны, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Она исторически выстраивалась таким образом, что ее основная функция состоит в транзите потоков из России в Европу с передачей большей части топлива европейским потребителям на границе со Словакией в Ужгороде и Венгрией в Берегове.

Теоретически, при условии масштабных инвестиций в развитие ГТС и пунктов передачи на границе с Польшей в Дроздовичах, которая уже кстати подписала с США контракты на поставку СПГ в Свиноустьце, можно было бы говорить о включении газотранспортной системы в перспективный маршрут транзита в страны Восточной Европы через Венгрию и Словакию, но это вряд ли кому-то интересно, рассуждает эксперт.

Во-первых, при этом будет задействовано менее 10% ГТС, поскольку участок, который мог бы пригодиться, от границы с Польшей, очень короткий, а вся остальная протяженность ГТС могла бы использоваться исключительно в целях снабжения топливом территории самой Украины, что ни Польше, ни США не интересно.

Во-вторых, для США именно платежеспособные Германия и Франция являются целевым и желанным рынком сбыта собственного СПГ. В-третьих, не совсем понятно, зачем вообще делать такой крюк и отправлять газ транзитом через несколько стран (Польша — Украина — Словакия — Чехия — Германия), если из той же Польши в Германию газ можно доставлять на прямую по уже имеющимся трубопроводам или по морю, рассуждает эксперт.

Получается, что ГТС Украины может остаться важной частью европейской газотранспортной системы, только при условии сохранения транзита из России после 2019 года, а с этим пока все сложно.

В следующем году истекает транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», стороны находятся в состоянии затянувшихся судебных споров, корпоративных разногласий, которые зачастую увязываются с политической ситуацией.

В начале года по итогам многолетних споров в Стокгольмском арбитраже был вынесен вердикт не в пользу российской монополии: «Газпром» обязали выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу», и сейчас это решение оспаривается российской компанией. Президент РФ Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом в Хельсинки говорил, что РФ готова сохранить транзит через Украину после урегулирования этого хозяйственного спора. Однако, по мнению экспертов, Киев так пышно праздновал победу в Стокгольме, что ни за что ее не уступит, даже если апелляционный суд вынесет иное решение.

«Русскую газовую карту» украинские политики активно используют в качестве аргумента к предстоящим президентским выборам, используя высказывания, которые еще больше усложняют переговорный процесс.

«Нафтогаз» не откажется от отзыва исков и не пойдет на переговоры с «Газпромом» с чистого листа,

уверен сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. «Это политически невозможно для Киева», — подчеркнул он, добавив, что не видит в этой истории компромисса.

Между тем, Киев продолжает пытаться убедить ЕС отказаться от «Северного потока — 2». Украинские власти не смущает то, что часть трубы уже построена и прокладка остального маршрута ведется одновременно и со стороны РФ и со стороны Германии.

Так, Андрей Парубий в ходе недавней встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал ее способствовать тому, чтобы страны Запада не принимали участия в финансировании или лоббировании строительства «Северного потока — 2». Меркель в ответ заявила, что менее критично относится к строительству газопровода, однако выступает за гарантии сохранения транзитной роли Украины. Впрочем, Меркель к тому же уже пообещала США способствовать строительству терминалов для приемки СПГ. В этих условиях у Берлина остается все меньше ресурсов для поддержки Киева и его транзитных амбиций.