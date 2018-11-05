Пора домой: «Русал» зарегистрируется в России

Совет директоров «Русала» принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси (в составе архипелага Нормандских островов) на территорию России. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в понедельник утром на Гонконгской фондовой бирже.

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Утверждается, что эта мера отвечает интересам компании.

«После тщательного рассмотрения совет директоров решил, что это отвечает интересам компании и ее акционеров», - отметили в компании.

Для завершения перерегистрации потребуется одобрение российских властей, приведение нормативных документов компании в соответствие с российским законодательством, изменение английского и русского наименования компании в соответствии с новым статусом, выпуск российских акций и назначение Евгения Никитина генеральным директором компании, говорится в сообщении. Никитин назначен на должность гендиректора с 1 ноября.

Компания, впрочем, отметила, что ее перевод на территорию России «зависит от многих факторов» и может не состояться.

О возможной перерегистрации с острова Джерси на территорию России «Русал», заявил еще в августе. Минэкономразвития РФ заявляло тогда, что ждет перерегистрации «Русала» в российском офшоре в октябре.

Никаких сделок с «Русалом»

При этом руководство США не планирует снимать санкции с «Русала» и будет добиваться полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства компании. Об этом сообщил 21 сентября представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли в ходе своего выступления на слушаниях в сенате. «Сенатор, мне неизвестно о каких-либо намерениях, я цитирую: «заключить сделку» с «Русалом», но мы добиваемся окончательного вывода Дерипаски из числа владельцев или контролирующих лиц «Русала» и En+», — сказал Биллингсли.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, появившиеся в СМИ, о возможном ослаблении санкционного режима в отношении российской компании. По его словам, в США далеки от того, чтобы снижать санкционное давление.

Подтверждением этому стал тот факт, что в начале октября американские власти заморозили активы Дерипаски на территории США.

Речь, в частности, идет о двух особняках в Нью-Йорке и Вашингтоне. Так, дом на Манхэттене Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Как отмечает издание, территориально он находится в районе Верхний Ист-Сайд чуть ниже по улице от особняка украинского олигарха Леонида Блаватника, который тот купил за $90 млн в начале этого года. Про дом в Вашингтоне подробностей не сообщается.

У Вашингтона длинные руки

Власти США кроме того ведут переговоры с бизнесменом о приостановке ряда операций в Европе, которые также могут подпасть под санкции американского регулятора.

Сообщалось также, что «Русал» может начать сокращение своего производства из-за американских санкций, уточнял Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Отмечалось, что сокращение выпуска алюминия затронуть несколько заводов компании. По мнению агентства, сокращение выпуска алюминия «Русалом» может спровоцировать новый кризис в отрасли. Пресс-служба «Русала» отказалась тогда от комментариев.

Правительство США 6 апреля внесло бизнесмена Олегу Дерипаску и подконтрольные ему компании в санкционный список. В рамках ограничительных мер «все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, и гражданам США запрещено заключать с ними сделки».

В список SDN (Specially Designated Nationals) попал и сам предприниматель, и подконтрольные ему компании, включая En+ (доля Дерипаски — 66%), «Базовый элемент», группу ГАЗ, «Русал» (48% принадлежит En+), «Евросибхолдинг».

После санкций лондонская биржа металлов остановила работу с алюминием «Русала», международный трейдер Glencore заявил, что отказывается от конвертации принадлежащих ему 8,75% акций этой компании в расписки En+, а иностранцы стали покидать советы директоров холдингов Дерипаски. Немецкие концерны, которые реализовывали совместные проекты с группой ГАЗ, заговорили о рисках. В это время стоимость акций «Русала» и En+ падала на всех фондовых площадках.

Позже министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что целью американских санкций был не «Русал», а Дерипаска.

В одном из своих разъяснений американский минфин уточнил, что если олигарх откажется от контроля над «Русалом», то компания может быть выведена из-под ограничений. С тех пор между американскими властями и представителями подсанкционных компаний ведутся переговоры и ищутся способы спасения компаний от санкций, однако продвигается этот процесс непросто.

В России не готовы давать преференции

Одновременно российские власти обсуждают пути поддержки автоконцернов и алюминиевой промышленности, однако и здесь немало подводных камней.

В частности, предложенные Минпромторгом бессрочные преференции «Русским машинам» при проведении госзакупок были с недоумением встречены вице-премьером Дмитрием Козаком, который напомнил о конкуренции и других производителях в стране.

Не вызвало энтузиазма и у участников энергорынка просьба о преференциях для En+.

Между тем, у самого Олега Дерипаски с властями США отношения складывались сложно. Американские СМИ писали, что летом 2006 года ему заблокировали визу, выданную в 2005 году, из-за подозрений в связях с организованной преступностью. Сам бизнесмен обвинения отвергал.

У санкций против Дерипаски имеется политическая подоплека. В марте прошлого года Associated Press опубликовало статью о связях Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.

По версии издания, Манафорт получал деньги от предпринимателя за продвижение на Западе интересов российского президента Владимира Путина.

В рейтинге российских миллиардеров 2018 года, который составляет Forbes, Олег Дерипаска занимал 19-е место с состоянием в $6,7 млрд. По оценке аналитиков, после попадания под санкции и обвала акций его компаний, он потерял за один день 9 апреля около $1,3 млрд. Позже, часть потерь была отыграна.