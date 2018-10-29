Терпение лопнуло: цены на бензин уже не удержать

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке.

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Он рекомендовал Министерству энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с нефтяными компаниями. «Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», — сказал Медведев на совещании по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

Если договориться по-хорошему не получится, то премьер будет вынужден «подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной».

Премьер подчеркнул, что «несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Медведев распорядился провести Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней. «Мне лично доложить на эту тему», - поручил премьер.

Искренняя вера в административный ресурс

Напомним, что, по всем прогнозам, дальше бензин должен только дорожать. Дело в том, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза — до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. Ставка НДС при этом вырастет с 18% до 20%.

Ранее 21 октября глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в правительстве страны обсуждают разные сценарии неналогового характера, которые предотвратят рост цен на топливо, сообщало агентство РИА «Новости».

По словам Сазанова, в настоящее время прорабатываются различные варианты. Он заметил, что у компаний большие доходы и в сложившейся ситуации нужно договариваться.

«Я искренне верю, что ситуация со внутренними ценами будет стабилизирована», — сказал Сазанов. Он также выразил надежду на то, что «экстраординарного роста» цен на топливо не произойдет ни в 2018, ни в 2019 году.

Но уже 25 октября Сазанов заявил, что для предотвращения роста цен на бензин необходимо ввести лицензии для НПЗ на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок.

В этом случае удастся исключить из экспортной схемы перекупщиков, которые покупают на внутреннем рынке, вывозят нефтепродукты и тем самым толкают цены вверх.

Вопрос в том, как юридически проработать это с компаниями, «чтобы ни в коем случае не наложить никакой дополнительной административной нагрузки, сверхобязанностей по поставкам на внутренний рынок», объяснил Сазанов.

Не только Минфин, но и правительство в целом утверждало, что скачка цен на бензин или топливо не произойдет, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания. Об этом в частности ранее говорил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

«Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины. Второе — квотирование объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние рынки, чтобы здесь не создавался дефицит», — перечислял Силуанов.

Силуанов неоднократно утверждал, что никакого планового роста цен на топливо не планируется. «В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную думу», — говорил Силуанов.

Он отметил, что Минфин не рассчитывает на скачки цен, так как начиная с 1 января 2019 года предусмотрен механизм отрицательного акциза, «который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано, сдемпфировано это увеличение нагрузки».

Однако в Счетной палате предупреждали, что повышение акцизов на топливо, которое произойдет 1 января 2019 года может вызвать резкое увеличение розничных цен на бензин. В ведомстве отметили, что такая ситуация может привести к дополнительным мерам, компенсационного и сдерживающего характера.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», — говорится в документе.

В начале октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала отчет о динамике цен на автомобильное топливо в период с 17 по 23 сентября нынешнего года. По данным Росстата, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на АЗС выросли и составили 43,23 руб. и 44,54 руб. за л. В общей сложности рост цен на топливо фиксировался в 18 центрах субъектов России. Наибольший рост цен наблюдался в Петрозаводске (0,6%), Владимире (0,5%), а также Кызыле и Благовещенске (0,4%).

В пяти областных центрах было зафиксировано снижение цены на бензин, в Санкт-Петербурге и Москве цены на топливо в среднем не менялись.

Президент России Владимир Путин называл приемлемые для России цены на нефть на форуме «Российская энергетическая неделя». Россию вполне устроит цена $65-75 за баррель нефти, заявил российский президент. При этом он назвал «не совсем справедливой» ситуацию, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все, что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру.