Россияне погрязли в долгах: охотно занимают — плохо отдают

Россияне продолжают активно брать кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за девять месяцев 2018 года россияне взяли 29,72 млн кредитов на сумму более 5,99 трлн рублей.

За третий квартал этого года было выдано 10,51 млн новых кредитов общим объемом 2,24 трлн рублей.

Так, только за сентябрь было выдано 3,3 млн новых кредитов общим объемом свыше 722,41 млрд рублей.

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Рост сегмента идет за счет крупных кредитов наличными (суммой более 100 тыс. руб. и сроком более 2-х лет), отмечает ОКБ. Средняя сумма по таким кредитам выросла на 11%: с 322 до 358 тыс. руб.

В сентябре было выдано таких потребительских кредитов на 387,88 млрд руб. против 261,78 млрд руб. за этот месяц годом ранее, говорится в статистике ОКБ.

Также активно россияне берут кредитные карты. В частности, в сентябре этого года было выдано кредитных карт с общим лимитом 69,62 млрд руб., а год назад — с лимитом 53,7 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 21%: с 60 до 73 тыс. руб.

Продолжается бум и на рынке ипотеки. Количество новых ипотечных кредитов в сентябре выросло на 18% в годовом отношении, а объемы выданных кредитов — на 30%.

В сентябре было выдано ипотечных кредитов на общую сумму более 218,28 млрд руб., годом ранее — на 167,89 млрд руб.

Средний чек по ипотеке увеличился за год на 10%: с 1,88 до 2,08 млн руб.

При этом меньше россияне стали брать кредиты на небольшие суммы (на сумму менее 100 тыс. руб. и срок менее 2-х лет). В сентябре их было выдано на 33,18 млрд руб., а годом ранее – на 42,13 млрд руб.

Средний чек по таким кредитам остался на уровне 28 тыс. руб.

По данным Центробанка на 1 сентября, совокупный объем кредитов физических лиц оценивается в 14,3 триллионов рублей. Это на треть больше, чем в начале года.

Удельный вес просрочки в розничном портфеле составил на 1 сентября — 5,9%,

Между тем, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на 1 сентября служба запретила покидать Россию около 2,7 млн граждан.

Это больше, чем за весь 2016 год. Тогда было вынесено 2,3 млн таких постановлений.

Больше всего постановлений об ограничении на выезд за границу должников выдано в Краснодарском крае (172,7 тыс.), Москве (154,6 тыс.), Башкортостане (149,4 тыс.).

По закону гражданин может быть ограничен в выезде из России в рамках исполнения судебного решения по неуплате алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, задолженности по налогам и проч. Постановления о запрете на выезд за границу также могут быть вынесены, если у гражданина есть долг по административным делам, перед ФНС, полицией, ГИБДД, ПФР и другими ведомствами.

В целом, по данным ФССП на 1 сентября, приставы взыскивали долги с более чем с 4,5 млн человек на общую сумму 1,7 трлн руб.

Средняя сумма долга составляла 377 000 руб.

Как отмечает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, существенный рост показывает выдача крупных кредитов на сумму свыше 100 тыс. рублей, что свидетельствуют о желании россиян сделать крупные покупки.

Со следующего года в России вырастет НДС с 18 до 20% и, как отмечали ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, это ударит «по ценам на все товары без исключения», поэтому россияне стараются совершить запланированные крупные покупки в этом году. И опасения их не напрасны. Так, прогноз Центробанка на следующий год по инфляции — выше установленного таргета 4% и составляет 5–5,5% по итогам 2019 года.

При этом кредитоспособность населения не растет, реальные располагаемые доходы граждан по-прежнему показывают отрицательную динамику и только за сентябрь упали еще на 1,5%, отмечает Шустов. Реальные располагаемые денежные доходы — сумма доходов человека за вычетом всех обязательных платежей, скорректированная на индекс потребительских цен. Они падали на протяжении четырех лет под.

В целом же январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года, отмечал ранее президент России Владимир Путин.

Таким образом, текущий рост не соответствует реальному положению заемщиков, резюмирует Шустов.

«В связи с сильным ростом долговой нагрузки необходимо предпринимать меры по ее снижению, иначе рынок получит перегрев»,

— говорит Артём Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Максим Ковязин, ведущий инвестконсультант «БКС брокер», напоминает, что, по мнению Центробанка, темпы кредитования населения будут постепенно замедляться и по итогам 2019 года составят 12-17%, а в среднесрочной перспективе опустятся до 10-15%.

У чиновников есть свой план, как ограничить кредитную активность россиян. Как пояснял ранее глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, депутаты рассчитывают принять в осеннюю сессию законопроект, который предусматривает ограничение долговой нагрузки россиян.

Впрочем, пока что решения нет, и нормы будут еще обсуждаться, признается депутат.

Планирует ограничивать размер долговой нагрузки россиян и Центробанк. Так, недавно стало известно о том, что Банк России намерен обязать микрофинансовые организации рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заёмщиков, которые хотят занять больше 10 тысяч рублей. Проект указаний был опубликован на прошлой неделе на сайте регулятора.

По методике ЦБ ПДН будет рассчитываться как отношение ежемесячных платежей по всем потребительским кредитам и займам заемщика к его среднемесячному доходу.

При определении среднемесячного дохода заемщика могут использоваться такие документы, как справка 2-НДФЛ, справка о зарплате с места работы, выписка по счету из банка.

Если на момент заключения договора долговая нагрузка по займам превышает 50%, организация будет обязана учитывать повышающий коэффициент по этим займам, то есть ей потребуются дополнительные резервы, говорится в постановлении ЦБ.

Впрочем, как поясняет «Газете.Ru» Анатолий Аксаков, непонятно, как решить проблему с липовыми справками НДФЛ, которые граждане берут, чтобы получить кредит.

«Главное не то, чтобы эти нормы были прописаны, а то, чтобы они реально работали», — резюмирует Аксаков.