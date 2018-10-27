«Россия хочет от США помощи в экономике»

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе своей речи в штате Иллинойс заявил, что Россия хочет получить от США экономическую помощь, а также похвалил самого себя за «хорошую работу» по развитию американской экономики.

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«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — выразил уверенность Трамп.

Американский лидер также добавил, что и в сфере международной политики у США «все отлично», передает ФАН.

Два дня назад сообщалось, что ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны, однако прогноз может быть ухудшен до стабильного. Об этом заявила ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу. По словам эксперта, в случае ужесточения санкции в рейтинговом агентстве возьмут паузу, чтобы пересмотреть их фактическое влияние на кредитный профиль России.

Чуть ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что

первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года.

«Мы договорились, что первая встреча совместного российско-американского бизнес-совета пройдет в первые три месяца следующего года», — сказал Болтон.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает НСН.

Сам же Путин в ходе этой встречи рассказал о росте товарооборота с США вопреки недружественным шагам со стороны американской администрации.

«Несмотря на все ваши усилия, торговый оборот между нашими странами, как ни странно, растет. В прошлом году — на 16%, в этом году — на 8%. Это мало в абсолютных величинах, очень мало, но тем не менее тенденция такая есть. И, кстати говоря, с позитивным сальдо для Соединенных Штатов», — сказал российский лидер.

Он также отметил рост взаимных инвестиций и обратил внимание на то, что российские инвестиции в экономику США в два раза превышают инвестиции США в экономику России.

Накануне стало известно, что нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики был засекречен. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом «Для служебного пользования».

Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того, как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него. При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержатся нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что

администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции.

Об этом дипломат рассказал на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два», — заявил Волкер.

Он отметил, что США тесно работают с союзниками в Европе по вопросу санкций, а также заявил о своей вере в то, что антироссийские санкции имеют эффект.

Комментируя происходящее, Дмитрий Медведев указал, что США втянули Россию в торговую войну, наложив санкции против банковского сектора РФ.

«Санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции», – подчеркнул премьер.

Однако Россия все равно сможет преодолеть подобное испытание. Глава кабмина подчеркнул, что у правительства нет сомнений в том, что российская экономика способна адаптироваться к давлению любого характера.

«Это [торговая война] разрушает международный порядок, в том числе <...> экономический», — добавил премьер, указав на то, что санкции вводятся, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Российская и американская экономики, по словам Медведева, «незначительно взаимововлечены» друг в друга, и

торговый оборот между РФ и США невелик. Однако из-за санкций страдает европейский бизнес

— с Европой у России «огромный» торговый оборот, подчеркнул премьер.

Получается, продолжал он, за санкции расплачивается население Евросоюза — и с ЕС у России к тому же не самые лучшие отношения. Однако и виноват в этом Брюссель, принявший «скоропалительные решения» о санкциях против России.

«Европа потеряла рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность», — резюмировал глава российского правительства.

Ранее американская газета The Wall Street Journal поясняла, что американские санкции привели к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны.

По данным издания, с середины августа цены на нефть, которая остается основным экспортным товаром России, выросли почти на 14%. Как отмечалось, рост цен на сырье связан в большей степени с возобновлением санкций США в отношении Ирана, которые, в свою очередь, ударили по экспорту иранской нефти.

Между тем, рубль потерял почти 15% своей стоимости, начиная с апреля, когда Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. За последние дни снизились цены как на нефть, так и на доллар, писала газета. Тем не менее, в течение нескольких месяцев российская экономика получала лишь выгоду от этой ситуации.

Как отмечалось в материале, США несут риски из-за того, что направленные против России санкции не дают ожидаемого в Вашингтоне эффекта. Однако годы санкций, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, констатировала WSJ. Так, введенные еще в 2014 году санкции серьезным образом сказались на позициях рубля и инвестициях в энергетический сектор.