Больше позитива: россиянам советуют радоваться зарплатам

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин прокомментировал свои слова о беспрецедентном росте зарплат в России. Удивившись реакции россиян на свое заявление, Топилин отметил, что хорошие новости следует оценивать позитивно.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю»,— сказал он в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — подчеркнул министр. По его словам, «каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше».

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По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тыс. рублей.

Ранее Максим Топилин назвал эти темпы роста зарплат «беспрецедентными». Выступая в Совете Федерации, он заметил, что причина заключается в исполнении майских указов и увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля.

Заявление министра вызвало активное обсуждение в обществе и неоднозначные оценки. Россияне задались вопросом — о чьих зарплатах говорит министр, о чем писали в соцсетях, комментируя новость.

Примечательно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Максима Топилина во время обсуждения госпрограммы по социальной поддержке россиян на заседании верхней палаты. Спикер Совфеда заявила, что министр «не эксперт» в вопросах, которые он курирует.

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, «даже непонятно, как комментировать словам министра о беспрецедентном росте зарплат».

«Реальные располагаемые доходы снижаются четыре года подряд, в этом году был небольшой рост этих доходов, вызванный, в частности, индексацией зарплат бюджетникам в предвыборный период, но он уже сменился спадом. При этом если средние номинальные зарплаты растут, но обязательные платежи — например, тарифы на ЖКХ и налоги растут. В следующем году повышение НДС на 2% потянет за собой рост стоимости на почти все товары, а значит, это еще больше ударит по карманам россиян», — сказал Коренев.

Повышение заработных плат — одна из главных задач, поставленных президентом перед правительством. 16 октября Владимир Путин в очередной раз призвал увеличить темпы роста заработных плат россиян.

«За январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года», — сказал президент. По его словам, реальная заработная плата за тот период выросла на 8,4%. Путин оговорился, что такая ситуация наблюдается не во всех областях, но «в целом позитивная тенденция здесь есть».

В 2019 году рост реальной заработной платы значительно замедлится — до 1,4%, предупреждала в конце сентября вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, рост реальной зарплаты в РФ в 2018 году составит 6,9%, в 2019 году — 1,4%, в 2020 году — 1,9%, в 2021 году — до 2,5%.

При этом реальные доходы россиян продолжают падать. К примеру, Росстат зафиксировал рост реальной зарплаты граждан в августе 2018 года на 1,8% по сравнению с августом 2017 года. Однако, по подсчетам ведомства, реальные располагаемые доходы в августе ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении. В сентябре зарплаты выросли на 7,2% по сравнению с сентябрем 2017 года, тогда как реальные доходы усилили падение до 1,5%. За последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.

Максим Топилин на этой неделе заявлял в Совфеде о сокращении числа граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Если в 2017 году это число составляло 21,1 млн человек, то в 2018 году — уже 20 млн.

Еще в марте 2018 года Владимир Путин поручил снизить бедность вдвое к 2024 году, а рост реальных доходов россиян назвал одной из ключевых задач десятилетия. В России уровень бедности вырос с 10,7% в 2012 году до 13,6% в первом полугодии 2018 года.

Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%. При этом в министерстве ожидают, что уже по итогам текущего года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11%.

Снижение бедности в два раза в правительстве признали «одной из самых сложных тем», выполнить которые предписывает майский указ президента Владимира Путина от 2018 года. «Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — подчеркивала в конце сентября Татьяна Голикова.