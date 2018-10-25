«И так нет денег, а тут налог»: самозанятые получили закон

Пакет законопроектов о проведении в РФ эксперимента по налогообложению самозанятых граждан Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании в четверг, 25 октября.

При этом за проведение эксперимента по введению налога на профессиональный доход проголосовали 315 депутатов, против — 6, воздержались три парламентария.

В соответствии с законопроектом эксперимент по налогообложению стартует со следующего года в четырех регионах: Калужской области, Татарстане, Москве и Подмосковье. Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года, в дальнейшем новый режим налогообложения планируется распространить на всю страну.

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В качестве самозанятых предлагается считать граждан, работающих «на себя» (нянь, горничных, репетиторов, курьеров, фрилансеров в разных сферах, таксистов и т.д.), не имеющих работодателя, но получающих доход от своей трудовой деятельности. Максимальная сумма дохода не должна превышать 2,4 млн руб. в год (200 тыс. в месяц).

Депутаты предлагают обложить самозанятых налогом. Для сделок с физлицами этот налог составит 4% (ранее обсуждался вариант 3%), с компаниями — 6%.

1,5% из этих 4% или 6% уплаченных ими налогов уйдут в Фонд обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что граждане будут платить налог с помощью специального мобильного приложения, разработанного Федеральной налоговой службой (ФНС). В нем можно зарегистрироваться онлайн, формировать фискальные чеки и платить налог. За регистрацию гражданин получает своеобразный «налоговый вычет» — бонус в виде 10 тыс. рублей, которые можно потратить онлайн (на уплату налога, например), но нельзя обналичить.

Регионы, в которых пройдет эксперимент, полностью его поддержали, при этом депутаты продолжают получать письма от регионов о расширении эксперимента, однако этого не будет, поскольку у этого закона «нет фискальной цели», пояснил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам депутата, в России на данный момент насчитывается около 30 млн самозанятых граждан, которые не платят налоги. Законопроект даст возможность этим людям выйти из тени, он никак не ухудшает нынешнего положения россиян, заявил он.

Это право, уникальный шанс выйти из тени и получить помощь государства, описывал депутат плюсы от реализации законопроекта во время пленарного заседания. При этом Макаров не считает значительным ухудшением норму о выставлении штрафов самозанятым.

В Госдуме готовится новый закон, вводящий штрафы для самозанятых граждан, которые не зарегистрировались и не платят налоги, заявлял ранее в понедельник, 22 октября, Андрей Макаров. При первом нарушении можно будет отделаться 20% штрафом, при повторном — 100%, отмечал он. При этом на заседании в четверг, 25 октября, Макаров пояснил, что возникло «недопонимание» в этом вопросе.

По словам депутата, речь идет о штрафах только для тех, кто зарегистрировался как самозанятый, но нарушил условия выставления чека. Эти штрафы уже предусмотрены в законопроекте о самозанятых.

Так, при проведении пилотного проекта за нарушение порядка или сроков формирования фискальных чеков при расчетах будет взыскиваться штраф в размере 20% от суммы, на которую не был выставлен чек, но не менее 1000 рублей.

При повторном подобном нарушении в течение шести месяцев штраф будет в размере всей суммы расчетов, на которую не сформирован чек, но не менее 5000 рублей.

То есть такое нарушение может возникнуть, если человек зарегистрируется как самозанятый, однако не будет исполнять условия этого режима и возьмет за работу сумму, например, в наличных, вместо того, чтобы взять официально по чеку и передать его в налоговые органы.

Для тех, кто не участвует в новой системе, все остается по-прежнему — их ответственность при неуплате налогов будет такой же, как сейчас — в рамках уголовной или обычной налоговой ответственности по ныне действующим статьям, пояснил Макаров.

Между тем часть депутатов не поддерживают законопроект. В частности, как отмечал депутат от КПРФ Михаил Щапов, за этой инициативой не стоит никакой другой цели, как обложить дополнительными налогами наших сограждан.

Мама с двумя детьми работает репетитором и едва «сводит концы с концами, не обременяя государство своими проблемами», а у нее теперь добавится еще налог, отметил депутат.

По его мнению вводить налог можно, только когда российская экономика покажет нормальные темпы роста.

Депутат от фракции ЛДПР Алексей Диденко считает, что законопроект выполняет лишь фискальную задачу. Эти люди зарабатывают и тратят деньги на семью, а не на водку, а их предлагают по сути обложить налогом, отмечает он.

Вместо нового налога он предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять ставку НДФЛ для граждан с высокими доходами.

«Было бы справедливо и проще просчитать ожидаемый эффект с прогрессивной шкалой налогообложения», — заявил он. При этом в качестве эксперимента он предложил использовать новую схему только в Москве.

На это Макаров парировал, что «не только с водки» платят налоги, другие российские работающие официально российские граждане платят 13-процентный налог.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин между тем отметил, что не понимает мотивацию людей переходить на данный режим. При этом он ожидает, что в связи с этой инициативой ряд индивидуальных предпринимателей могут зарегистрироваться как самозанятые и, в конечном итоге, от законопроекта пострадает наполнение муниципальных бюджетов, а значит, и благоустройство районов.