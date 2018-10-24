Бюджет на трехлетку: будет профицит

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством. Ожидается, что бюджет уже в 2019 года станет профицитным. Доходы на следующий год запланированы на уровне 19,969 трлн рублей, расходы — 18,037 трлн рублей. Таким образом профицит в следующем году составит 1,9 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Профицит ожидается и в последующие годы — в 2020 году он составит 1,2 трлн руб, а в 2021 году — 952 млрд руб.

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Во время обсуждения в парламенте поспорили министр финансов Антон Силуанов и экс-министр финансов, а теперь глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Силуанов исходил из тезиса, что «та политика, которая заложена в бюджет, направлена, в первую очередь, на реализацию задач, поставленных президентом в майском указе текущего года». При этом «профицитный бюджет — залог того, что мы в полном объеме сможем выполнить наши обязательства: без сокращений, без секвестров, как это случалось раньше».

Позиция министра финансов состоит в том, что расходы обеспечивают цели двенадцати нацпроектов, определенных президентским указом. Основная задача, которую необходимо выполнить, — это достижение более высоких темпов роста экономика, заявил Силуанов в начале своего выступления в Госдуме. Для этого нужно, чтобы увеличилась инвестиционная активность в ближайшие годы — с 21,5% до 25%. Сделать это позволит «предсказуемая среда», рассчитывает Силуанов. «Мы отменили те налоги, которые негативно влияли на модернизацию, и увеличили стимулы для отдельных отраслей — например, для нефтедобычи», — отметил министр финансов.

При этом, по его словам, правительство не ожидает скачка цен на бензин или топливо, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания. К ним он обещал прибегать в крайнем случае. Так как это все же радикальные меры.

«Первое — можно всегда ввести экспортные пошлины. Второе — квотирование объема поставок нефти на внешние рынки и обязательство поставок нефтепродуктов на внутренние рынки, чтобы здесь не создавался дефицит», — перечислил министр.

Бюджет построен исходя из того, что инфляция в следующем году окажется самой высокой из-за роста НДС и составит 4,3%.

Но уже в 2020 году она снизится до 3,8 %, а в 2021 году выровняется до целевых 4%.

Расходные статьи, по его словам, должны обеспечить и попадание России в пятерку стран с наибольшими объемами экономики, и развитие магистральной инфраструктуры, здравоохранения, цифровой экономики. Среди задач правительства даже есть цель «привлечь россиян к занятию спорта». По его словам, к 2024 году поставлена задача, «чтобы регулярно занимались спортом 55% наших сограждан». И для этого тоже «предусмотрены ресурсы, в частности на создание новых стадионов».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который до этого опубликовал нелестный отчет о принимаемом бюджете, был настроен скептически. Он указал на то, что окончательно паспорта нацпроектов, а следовательно, и все расходы на их реализацию, будут определены только ко второму чтению проекта бюджета. Пока же только в общих чертах известно, что на реализацию 12 нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предлагается направить 27,9 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета — 14,8 трлн рублей, из региональных бюджетов — 4,4 трлн рублей, из внебюджетных источников — 8,6 трлн рублей.

Но даже заложенных средств на реализацию нацпроектов недостаточно — дополнительно необходим еще 1 трлн рублей. Как считает глава Счетной палаты, «нужно серьезно больше вкладываться в образование, здравоохранение и инфраструктуру» — эти области способствуют росту экономики и улучшению качества жизни. «На эти цели надо было бы дополнительно дать от 0,5% до 1% ВВП», — уверен Алексей Кудрин.

Другое существенное замечание — это цена на нефть, заложенная в бюджете, которая занижена примерно на $10. Не поверил Алексей Кудрин и в выполнение цели по снижению доли государства в экономики. Доходы от приватизации за три года запланированы всего на уровне 24 млрд рублей. Он указал, что это не просто вопрос доходов, а структуры экономики и доли частного сектора.

Кроме того, для Алексея Кудрина остается «черным ящиком» и фонд развития, в который планируется привлечь до 3,5 трлн. руб. до 2024 года. «Я поддерживаю создание фонда развития, однако механизмы распределения средств из него пока не определены», — добавил он.

Но наиболее уязвимая часть доходной части бюджета — это дивиденды госкомпаний. Запланировано, что они должны составлять не менее 50% от прибыли. Но если следовать практике предыдущих лет, то

мы можем недополучить 1,3 трлн рублей по дивидендам за три года, сообщил Кудрин.

Весь этот обмен замечаниями и доводами для прямого влияния на структуру бюджета имели мало значения. В первом чтение детальные поправки не обсуждаются. Их только предстоит подготовить к 14 ноября. В результате за принятие документа проголосовало 370 депутатов, против — 65, воздержавшихся не было. В меньшинстве против предсказуемо оказались КПРФ и «Справедливая Россия». Третье чтение должно состояться 20 ноября.

Более реальными для Антона Силуанова и Алексея Кудрина оказались последствия обсуждения. Завершая дискуссию вокруг бюджета, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Антону Силуанову согласиться на парламентский контроль нацпроектов, «потому что все национальные проекты — это решение вполне конкретных задач, строительство конкретных объектов инфраструктуры». И Антон Силуанов под стенограмму сказал «согласен».

А Алексею Кудрину предстоит такой парламентский контроль обеспечить, не рассчитывая на увеличение ресурсов и контролеров Счетной палаты. После заседания глава Счетной палаты сказал, что на подготовку детальных методик измерения нацпроектов у Счетной палаты уйдет целый год.