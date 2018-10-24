МВФ добьет Украину: новые подробности ультиматума

Повышение цен на газ для населения Украины на 23,5% с 1 ноября этого года будет не последним. По информации украинских СМИ, Международный валютный фонд требует довести их до импортного паритета, но согласился на то, чтобы индексация тарифов происходила в несколько этапов.

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Об этом, в частности сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник, знакомый с позицией МВФ. По оценке, которую приводит издание, это значит, что стоимость газа может вырасти еще на 40%.

МВФ ждет нового повышения на 15% уже весной следующего года. Но произойдет оно, вероятнее всего, уже после мартовских выборов президента страны и окончания отопительного сезона.

Власти пока отрицают намерение провести очередную индексацию. Впрочем, они делали это и раньше, а потом все равно повышали тарифы.

«Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

В то же время на заседании кабмина он говорил лишь о том, что нового повышения не будет в этом отопительном сезоне, который, как и в России, длится приблизительно с октября по апрель.

Ранее Гройсман также отмечал, что «мы начинали переговоры (с МВФ) с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%». «Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%», — сказал он.

Напомним, что решение о повышении с 1 ноября этого года цен на газ для населения на 23,5% до 8 550 гривен (около $300 или 20 тысяч рублей) за тысячу кубометров правительство Украины приняло 19 октября.

В тот же день МВФ выпустил заявление, в котором сообщил о согласовании новой программы для Украины. «Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», — говорится в сообщении фонда. Кредит будет выдан только после того, как Украина примет закон о бюджете.

Шансов на то, что цены на газ снизятся, нет никаких. Президент Петр Порошенко убеждает население, что повышение тарифов — это единственная возможность не возвращаться в российскую «кабалу».

«Послушайте, сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились, в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу», — заявил он на днях.

Но возвращаться он туда не хочет, отмечая, что страна «едва-едва выбралась» из нее. «Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю ни при каких обстоятельствах. Советую меньше слушать сладкие голоса псевдозащитников», — сказал президент.

Всю вину за необходимость повышать тарифы по требованию МВФ, а также брать новые кредиты он возложил на предыдущие администрации.

Напомним, что Украина уже несколько лет не покупает газ у России, а импортирует его из Европы. В 2017 году, по данным «Нафтогаза», объем закупок на «европейском рынке» составили 14,1 млрд кубометров. Около 60% поступило в страну из Словакии, остальное из Венгрии и Польши. С учетом того, что ни одна из этих стран газ собственной добычи не экспортирует, то продают они Украине все тот же российский газ, но с транспортной и посреднической наценкой.

Подорожание газа приведет к повышению тарифов на тепло и горячую воду. Они с 1 декабря 2018 года, скорее всего, вырастут на 16%, сообщил журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева.

«Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не раньше 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%», — сказал министр.

Сейчас малообеспеченные украинцы получают из бюджета субсидии на оплату коммунальных услуг. Но в бюджете будущего года их объем сокращен, хотя тарифы уже выросли или вырастут в ближайшее время. Это значит, что многие граждане лишатся господдержки.

Власти уже разрабатывают новые правила предоставления и получения субсидий. По информации украинской прессы, без субсидий останутся, например, те, кто сдает жилье в аренду или работает большую часть времени за пределами страны.