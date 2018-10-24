«Беспрецедентные темпы»: что происходит с зарплатами

«Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата», — заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках правительственного часа на тему «О ходе реализации государственной программы России «Социальная поддержка граждан» в Совфеде.

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По данным Росстата,

рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года составил 11%. Размер среднемесячной оплаты труда составил 42,55 тыс. рублей.

По мнению главы ведомства, на рост зарплат повлияло исполнение майских указов и увеличение минимального размера оплаты труда. «Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заявил Топилин.

С 1 мая минимальный размер оплаты труда в РФ сравнялся с прожиточным минимумом. и составил 11 тыс. 163 рубля. МРОТ устанавливается каждый год на уровне или выше прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. В сентябре правительство предложило увеличить МРОТ до 11 тыс. 280 рублей.

В России также сократилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. По словам министра труда, в первом полугодии 2018 года 20 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, тогда как в первой половине 2017 года — 21,1 млн человек.

Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%.

При этом ведомство ждет значительного уменьшения количества бедных уже в этом году. По итогам 2018 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11%, считают в Минэкономразвития. Сейчас показатель составляет 13,6%.

16 октября президент России Владимир Путин вновь призвал увеличить темпы роста заработных плат россиян.

«За январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года», — сказал Путин.

По его словам, реальная заработная плата за тот период выросла на 8,4%. Путин оговорился, что такая ситуация наблюдается не во всех областях, но «в целом позитивная тенденция здесь есть».

Вместе с тем вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в конце сентября прогнозировала замедление роста реальной заработной платы до 1,4% в 2019 году.

«Показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте 2018 года. Сегодня эти достижения серьезно увеличили реальную заработную плату… — цитирует вице-премьера РИА «Новости». — Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект «базы». То есть к существующей, уже повышенной базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным. В реальном выражении в прогнозе 1,4%».

Согласно прогнозу Министерства экономического развития, рост реальной зарплаты в РФ в 2018 году составит 6,9%, в 2019 году — 1,4%, в 2020 году — 1,9%, в 2021 году — до 2,5%.

По оценке Росстата, в августе этого года реальные располагаемые дохода снова ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении, а в сентябре — уже на 1,5%.

Такая ситуация с реальными доходами сохраняется, несмотря на рост зарплат. Так, Росстат зафиксировал рост реальной зарплаты граждан в августе 2018 года на 1,8%, в сентябре — на 7,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года.

За последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%.

Ранее в НАФИ назвали самые прибыльные и низкооплачиваемые профессии, а также описали ситуацию в регионах.

Больше всего в России зарабатывают финансисты, а меньше всего — работники гостиниц и общественного питания.

Финансисты получают 87 991 рублей, то есть вдвое больше, чем в среднем по России. Средняя зарплата в гостиницах и предприятиях общественного питания — 25 842 рубля.

В целом выше всего зарплаты в Центральном (53 406 рублей) и Дальневосточном федеральных округах (52 759 рублей). На третьем месте по уровню зарплат — Северо-Западный федеральный округ (48 654 рублей). При этом меньше всего россияне получают в Северо-Кавказском округе (26 251 рублей).