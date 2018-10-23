Не меньше 30: россияне определились с размером пенсии

Россияне не рассчитывают жить на одну только пенсию при достижении нетрудоспособного возраста. По данным опроса, проведенного рекрутинговым агентством SuperJob, треть россиян намерены работать на пенсии, 19% респондентов рассчитывают на личные сбережения, 3% надеются на помощь детей, и примерно столько же — на инвестиции в негосударственные пенсионные фонды (НПФы). Среди других вариантов дохода опрошенные предлагали получение средств от сдачи в аренду недвижимости, продажи продуктов подсобного хозяйства и изделий ручной работы.

Лишь 16% согласны жить только на государственную пенсию,

отмечает «Российская газета».

Реклама

При этом средний размер пенсии, на который бы согласились россияне, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц. Примечательно, что в 2016 году в ходе аналогичного опроса этот показатель составил 35,2 тысячи рублей. При этом у мужчин запросы на три тысячи рублей больше, чем у женщин: представители сильного пола хотели бы получать на пенсии 38,9 тыс. руб., их вторые половины — 35,8 тыс. рублей.

С возрастом, как показало исследование, эти запросы растут:

так, молодые люди до 24 лет согласны на пенсию в 31 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет — уже на 39,2 тыс.руб.

Примечательно и то, что потребности граждан зависят от их профессии и, соответственно, уровня зарплаты. Программисты хотели бы пенсию в 42 тысячи рублей в месяц, юристы — 41,2 тыс. руб., специалисты по рекламе — 40,6 тыс. рублей. Дизайнеры и маркетологи — 40,1 тыс. руб, бухгалтеры — 37,3 тыс. руб.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

Исследователи отмечают, что принятие пакета новых пенсионных законов не оказало значительного влияния на предпочтения граждан. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад.

Напомним, в РФ принята пенсионная реформа, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. При этом ежегодная индексация пенсий для пенсионеров предусмотрена на уровне не менее 1 тыс. рублей в месяц. Кроме того, возраст, когда граждане могут обращаться в НПФы за накопительной пенсией, решено было сохранить на нынешнем уровне: 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Особенностью накопительных пенсий является возможность индивидуально определять время обращения за пенсией, поясняет исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. Если обратиться за назначением пенсии позже, то средства продолжают инвестироваться и прирастать. Чем позже человек обратился за накопительной пенсией, тем больше будет ее размер, добавляет он.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что

вследствие пенсионной реформы к 2024 году величина средней пенсии в РФ должна вырасти на 35% и составить 20 тыс. руб.

Как показало исследование Сбербанка, опубликованное в начале октября, общий доход работающих пенсионеров сейчас составляет в среднем 46 тыс. руб. Это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста.

По данным Росстата, за период с января по август 2018 года денежные доходы на душу населения составляли 30 тысяч 933 рубля, а в 2017 году оценивались в 31,5 тыс руб.

Согласно статистике, на 1 января 2018 года численность мужчин в РФ составила 68,1 млн. человек, женщин — 78,8 млн. человек. При этом граждан старше трудоспособного возраста — женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет — Росстат насчитал 37,4 млн человек или 25,4% от всего населения России.

Число работающих пенсионеров составляет 9,669 млн, это 22,2% от всех состоящих на учете в системе Пенсионного фонда России на 1 января 2018 года.

По версии Сбербанка,

«50% россиян работают и через 5 лет после выхода на пенсию».

А вот самостоятельно копить на пенсию у россиян, как отмечает банк, пока не очень получается.

«В момент выхода на пенсию зарплатные клиенты Сбербанка имеют достаточно низкий уровень самостоятельных сбережений — в среднем немногим более 150 тыс. руб.», — отмечается в материалах исследования.