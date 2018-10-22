Украина будет наказана: Кремль вводит санкции

Президент Владимир Путин ввел санкции в отношении украинских физических и юридических лиц. В понедельник он подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

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Спецмеры применяются в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, в целях защиты национальных интересов РФ».

В указе говорится, что госорганам, организациям и физическим лицам, находящимся под российской юрисдикцией, в своей деятельности следует исходить из того, что в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Но конкретный список украинских граждан и организаций, а также непосредственно набор спецмер в их отношении, еще только предстоит сформировать. Соответствующее поручение дано президентом правительству.

Отметим, что Владимир Путин впервые решил воспользоваться новым законом «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон содержит шесть возможных мер воздействия в отношении недружественных стран и организаций. В их числе прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с «недругами»; запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья такими странами и организациями. Список «запрещенки» будет определяться правительством. Кроме того, им будет закрыт доступ к приватизации и госзаказу.

Также российские власти могут ограничить или вовсе запретить выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также юридических лиц.

Россия в значительной мере уже разорвала торгово-экономические отношения с Украиной, в том числе и из-за позиции официального Киева. Например, Москва отказалась признавать украинские сертификаты на вагоны и железнодорожное оборудование и фактически закрыла для него свой рынок. Спор по этому вопросу Украина проиграла во Всемирной торговой организации Кроме того, Россия закрыла транзит через свою территорию украинских грузов. ВТО также будет рассматривать это дело.

Особо острым был вопрос поставок украинских комплектующих для продукции российского оборонно-промышленного комплекса. Киев отказался поставлять их «стране-агрессору».

Но по словам вице-премьер по ОПК Юрия Борисова, Россия на данный момент полностью заменила производившиеся ранее на Украине детали для военной техники на аналоги российского производства.

«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», — сказал Борисов.

Он признал, что в 2014 году Россия действительно зависела от поставок производящихся на Украине двигателей для вертолетов, турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. В тот момент практически на всех российских судах устанавливались двигатели, собранные в Николаеве на объединении «Зоря-Машпроект». Российская оборонка оказалась под угрозой после того, как в 2014 году украинская сторона отказалась поставлять России судовые двигатели.

Украина в свою очередь давно сформировала свои черные списки российских граждан и предприятий, против которых введены ограничительные меры. И в последнее время есть тренд на их ужесточение.

В августе были разработаны санкции против 19 компаний, задействованных в строительстве Крымского моста.

К примеру, министр инфраструктуры Владимир Омелян разработал некий план по разрыву транспортного сообщения с Россией. Он подразумевает прекращение железнодорожного и автобусного движения между двумя странами.

На минувшей неделе, 18 октября, Верховная рада Украины во втором чтении и приняла законопроект, который вводит уголовное наказание за пересечение границы с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками вне украинских пунктов пропуска.

Украина также решила разорвать договор о дружбе с РФ. «По результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны будет решение и поручение Министерству иностранных дел в самые короткие сроки направить соответствующую ноту российской стороне», — говорил президент страны Петр Порошенко.

Учитывая, что за последний год активность eкраинского правительства по поводу санкций в отношении РФ была на высоком уровне и многие коммуникации разрывались практически на корню, то Россия в своем ответе вполне вправе отзеркалить каждое действие Украины, тем более что закон об ответных мерах на недружественные действия иностранных государств принявших санкции это позволяет, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Если смотреть так называемый гражданский блок вопросов – например, ж/д и авиа сообщение, введение визового режима и прерывание культурного взаимодействия, то РФ в отличие от Украины вряд ли будет ужесточать тот формат, который уже сформировался. С украинской же стороны усложнение въезда на территорию РФ собственным же гражданам или наоборот, а также полный отказ от русского языка вплоть до правового преследования в большинстве случаев воспринимаются скорее как меры против собственного народа, чем меры помогающие отомстить России за Крым и экономические проблемы, отмечает эксперт.

По мнению аналитика ИК Алор Алексея Антонова, в ключе санкций можно говорить о двух различных аспектах российско-украинских отношений: первое - это совместная эксплуатация акватории Черного и Азовского морей. До недавних пор российские власти часто закрывали глаза, например, на ведение промысла украинскими судами за пределами особой экономической зоны Украины, теперь задержания таких судов могут участиться. Второй момент - это возможность наложения ограничений в отношении украинских компаний, работающих в РФ, однако они могут затронуть и резидентов РФ.

Впрочем, пока Россия остается основным торговым партнером для Украины. По итогам прошлого года, по данным Укрстата, товарооборот между двумя странами составил $10,1 млрд или 12% от всего украинского товарооборота. При этом, сальдо торговли с Россией у Украины хронически отрицательное – минус $3,3 млрд в прошлом году.

В январе-августе этого года российский экспорт на Украину вырос на 21,2% и составил $5,1 млрд, а импорт сократился на 6,5% до $2,5 млрд. Доля России в торговом обороте составила 11,4%.

Россия также лидировала по объему прямых иностранных инвестиций в Украину. По данным Укрстата, с января по июнь 2018 года Украина получила $1,259 млрд ПИИ. Россия инвестировала в страну около $436 млн — почти 35% от общей суммы вложенных денег. Отмечается, что другими крупными иностранными инвесторами Украины стали Кипр ($219 млн), Нидерланды ($208 млн) и Австрия ($59 млн).

Вводить ограничения на экспорт минеральных продуктов и топлива экономически нецелесообразно, ведь большую часть Киев импортирует через Белоруссию или реверсом из Европы. А вот по импорту определенная свобода для маневра есть: например, только в этом году в Россию было поставлено продукции украинских металлургических комбинатов на $1,2 млрд, химии еще на $0,59 млрд, отмечает Антонов. Впрочем, с учетом того, что данные ФТС не отображают географии импортируемых товаров, сложно сказать, кто от таких ограничительных мер пострадает больше, официальный Киев или самопровозглашенные восточные республики, добавляет аналитик.