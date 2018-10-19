Холодно без России: газ для украинцев резко подорожал

В пятницу украинские информагентства сообщили, что в 16:00 кабинет министров проведет «экстренное» заседание. Главной темой должен был стать вопрос повышения тарифов на газ для населения и предприятий «теплокоммунэнерго». На этом настаивает Международный валютный фонд, миссия которого работала в Киеве в сентябре этого года.

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Власти оттягивали момент повышения, как могли, но, если бы они не сделали этого уже осенью этого года, то вероятность получения новых кредитов от фонда стала бы практически нулевой.

Примерно через час после начала заседания, стало известно, что кабмин решил поднять тарифы на 23,5% с 1 ноября этого года. Таким образом стоимость для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров газа, сообщает издание Страна.Ua.

Премьер-министр Владимир Гройсман при этом решил сделать хорошую мину при плохой игре. Он заявил, что МВФ требовал повышения цен на 60%, а они вырастут существенно меньше.

«Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%, повысить от действующей цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%», — отметил он.

Впрочем, как ранее сообщали украинские источники, на самом деле условие фонда будет в итоге выполнено, но индексация будет проведена в несколько этапов: с 1 ноября этого года, с 1 мая 2019-го и 1 января 2020 года. В этот момент стоимость газа для украинцев сравняется с импортным паритетом, то есть де-факто голубое топливо будет стоить им столько же, сколько жителям Польши или Германии.

Новая цена в 8550 гривен за тысячу кубов — это около $300 или 20 тысяч рублей. В России газ для населения существенно дешевле. Например, по данным «Газпром Межрегионгаза Москва», для жителей Москвы и области при наличии приборов учета 1 тысяча кубометров обойдется от 5 362 до 6 630 руб.

При этом средняя зарплата в России, по данным Росстата на сентябрь, составляла 42,2 тыс. руб., то есть примерно $640 в месяц. По оценке украинских статистиков, за август средняя зарплата в стране составила 8 977 гривен или около $320.

Малообеспеченные украинцы имеют возможность оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но проблема в том, что на будущий год в бюджете средств на это заложено меньше, чем в текущем.

В Счетной палате Украины отмечали, что, несмотря на предполагаемый рост тарифов на газ, в бюджете расходы на субсидии сокращены на 15,9 млрд гривен или 21,2%.

«Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, которые выделяются на субсидии, нужно максимально эффективно использовать.

Чтобы не было случаев, когда люди, которые имеют право на субсидию и ее действительно нуждаются, не попадают в реестр субсидиантов, в то же время в нем продолжают быть недобросовестные получатели субсидии, которые, декларируя доход нулевой, к примеру, покупают новенькую машину», – говорил председатель ведомства Валерий Пацкан.

Смогут ли депутаты Верховной Рады и правительство поднять расходы на субсидии, пока неизвестно. Бюджет был принят в первом чтении в четверг, 18 октября.

Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП. В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен.

Разогнать дефицит бюджета нельзя, иначе он перестанет соответствовать требованиям Международного валютного фонда, а это закроет дорогу к долгожданному кредиту.

Он нужен Украине, чтобы заплатить по долгам и не остаться совсем без денег. По словам Гройсмана, в бюджете следующего года на выплату долгов и процентов по ним заложено 427 млрд гривен. А общий объем расходов, напомним, около 1 триллиона.

Текущая программа кредитования предполагает, что МВФ выдаст Украине $17,5 млрд. На данный момент страна получила $8,7 млрд. Последний транш в размере $1 млрд был перечислен в середине весны 2017 года. По словам украинских источников, стороны договорились о закрытии действующей программы и открытии новой — на сумму порядка $10 млрд.

Стоит отметить, что Украина не покупает газ у России уже несколько лет, а приобретает его в странах ЕС. Многие предприятия теплокомуннэнерго имеют долги перед «Нафтогазом» и сидят без топлива. Общие долги коммунальщиков страны составляют около 38 млрд гривен. Например, во многих районах Киева летом не было горячей воды.

Отопительный сезон в Киеве раньше начинался с 15 октября. В нынешнем году тепло в дома киевлян придет ближе к концу месяца: на то, чтобы восстановить в столице горячее водоснабжение и запустить отопление всех районов, потребуется довольно много времени.

«Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей», — признал зампредседателя Киевсовета Петр Пантелеев. Многие трубы, действительно, несколько месяцев простояли без теплоносителя и начали лопаться.

Петр Пантелеев отмечал ранее, что за месяцы отсутствия горячего водоснабжения горожане смогли сэкономить от 1,5 тыс. до 4 тыс. гривен на услугах ЖКХ. Правда, он признал, что, сэкономив на горячей воде, киевляне увеличили потребление газа и электроэнергии. Во многих домах появились бойлеры, а это уже путь к новой реальности, на которую настраивает людей мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — дорого, особенно с учетом потерь при транспортировке. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — уверен мэр. Киев — единственный город в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно, заявил Кличко.