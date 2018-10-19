«Мы выглядим хуже, чем 10 лет назад»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что мировая экономика находится в худшем состоянии, чем в кризисном 2008 году. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита АСЕМ («Азия-Европа») в Брюсселе.

«В чем-то мы выглядим хуже, чем было десять лет назад»,

— подчеркнул глава правительства РФ.

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В 2008 году мир столкнулся с беспрецедентным финансовым кризисом, рассказал Медведев. И хотя с тех пор часть ошибок, включая регулирование финансового сектора, удалось исправить, возникли новые проблемы — в первую очередь экономические санкции и торговые войны.

«Экономические санкции вторглись в ткань международного экономического общения, стали обычным инструментов политического давления и недобросовестной конкуренции, — добавил он. — Все это опасно.

Вместо того, чтобы сотрудничать, мы по сути ослабляем наши отношения» (цитата по ТАСС).

По словам премьера, десять лет назад «мы были куда более мудрыми и были готовы сообща противостоять негативным последствиям экономического кризиса».

Больше всего премьера тревожат торговые войны.

«Самое главное, что материализовались протекционистские настроения, — отметил Медведев. — Это (торговые войны — ред.) самое печальное из того, что происходит».

«Прошедшие годы оказались временем упущенных возможностей для экономических связей России и ЕС», — признал премьер.

В Брюсселе Медведев провел ряд встреч с европейскими лидерами. Так, с канцлером Германии Ангелой Меркель он обсудил экономическое сотрудничество в области энергетики. При этом премьер отметил сложности и попытки открытого протекционизма по ряду проектов. Имелся в виду, в первую очередь, газопровод «Северный поток — 2».

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами строительства «СП— 2» неприемлема. По мнению американского чиновника, участие европейских государств в проекте усиливает их энергетическую зависимость от России, «от которой США их защищают».

«Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как «Северный поток — 2», — сказал Митчелл.

В свою очередь, канцлер ФРГ неоднократно высказывалась за реализацию этого проекта и подтвердила намерение довести его до конца при условии сохранения транзита газа через Украину.

Тему газового сообщения Медведев обсудил и с коллегой из Болгарии Бойко Борисовым. По данным болгарской пресс-службы, на которую ссылается ТАСС, они «обменялись мнениями о возможностях газового хаба «Балкан», куда будет идти газ из терминала в Греции и из Черного моря.

С премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом Медведев обсудил его предстоящий визит в Россию этой зимой.

Встретился российский премьер и с президентом Швейцарии Аленом Берсе: они отметили рост товарооборота, «несмотря на то что на торговом сотрудничестве сказываются известные ограничения».

Уже произошедшее масштабное увеличение взаимных торговых пошлин между США, Китаем, Евросоюзом при дальнейшей эскалации способно привести к плачевным последствиям. Общий объем мировой торговли может сократиться, по прогнозам, на 10%, — на такую величину она не падала даже во время кризиса 2008-2009 годов, говорит ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Если сейчас рост мировой экономики составляет примерно 3,9% в год, то через пять лет будет не более 2,2%, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Впрочем, финансовая «двадцатка» считает, что куда большую угрозу, чем торговые войны между странами, представляет ухудшение ситуации на развивающихся рынках. К такому выводу пришли министры финансов и глав центральных банков G20 в рамках встречи группы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) 11-12 октября на Бали.

Пока Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту для развивающихся стран до 4,7% с 4,9% в 2018 году.

С 2008 года в несколько раз вырос совокупный мировой долг, обнаружилась «большая уязвимость развивающихся рынков», а также произошло «повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики», отметил в пятницу Дмитрий Медведев.

В сентябре Аргентина договорилась с МВФ об увеличении кредитной линии стране до $57 млрд. Летом Financial Times сообщала о планах Пакистана попросить у МВФ $12 млрд. Обращение в МВФ было одобрено премьером Имраном Ханом после того, как провалились переговоры со странами Персидского залива, к которым Пакистан обратился за финансовой помощью около месяца назад, сообщили The Wall Street Journal источники, близкие к правительству страны. В 2018-19 годах Пакистану необходимо выплатить $11,8 млрд зарубежным кредиторам.

«Повышение процентных ставок ФРС США, а за ним Великобританией и Канадой приводит к сложностям погашения ранее взятых кредитов, прежде всего в развивающихся странах.

Если в 2008 году банковскую систему потряс невозврат ипотечных кредитов, который стал «спусковым крючком» для негативных процессов в экономиках, то сейчас те же последствия могут наступить из-за невозможности возврата долгов государствами.

Сложности уже проявляются не только на развивающихся рынках — Турции, Аргентины, Венесуэлы —, но и в более благополучной Европе — Италии, Греции, Испании и пр.», — резюмирует Марк Гойхман.