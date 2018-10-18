Помощь Африке: российские резервы уйдут в Египет

Возможность финансирования инвестпроектов из средств ФНБ появится после достижения фондом размера в 7% ВВП. Это произойдет в 2020 году, если «не будет принято иного решения», сообщил в четверг глава Минфина.

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«Если посмотреть на ФНБ на конец текущего года, то он составит 3,8 трлн руб, а свободные резервы — 2,2 трлн руб или 2,2% ВВП. На 2019 год с учетом перечислений за текущий год размер фонда увеличится до почти 8 трлн руб, а без учета уже размещенных средств в активы составит 6,4 трлн руб. Практически приближаемся к той заветной цифре 7%, сверх которой мы можем уже инвестировать в различные активы», — рассказал он.

Силуанов также сообщил, что «атомная станция один из ключевых проектов сотрудничества с Египтом». «Поэтому полагаю целесообразным в условиях нынешних наших возможностей заимствования на рынках задействовать ФНБ. Более того, все проекты за рубежом — проекты, которые в меньшей степени будут влиять на курсовую политику», — указал он.

По его оценке, речь идет о кредите Египту в размере $25 млрд до 2028 года. Какая часть из этой суммы придется на ФНБ, он не уточнил.

Антон Силуанов также рассказал, что «это ничем не отличается от того, что государство просто дает кредит из бюджета». Но «для того, чтобы дать экспортный кредит из бюджета, мне нужно найти соответствующие объемы ресурсов».

Возможно ежегодное кредитование Египта в $3-4 млрд. Как объяснил министр, в случае кредитования из бюджета Минфину потребовалось бы привлекать дополнительные источники финансирования. «Нам нужно будет занять такую же сумму и выдать ее другой стороне», — пояснил он.

Антон Силанов также оговорился, что это предложение пока не обсуждалось на правительстве, а он «высказал свои мысли в слух». Но он считает, надо «делать такой же актив, который возвращается, правда, долго, но мы для этого наш резерв и готовим».

В качестве примера такой инвестиции Антон Силуанов привел проект АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Он с привлечением средств ФНБ реализуется «Росатомом» с 2014 года. Проект предусматривает строительство станции мощностью 1,2 ГВт по российской технологии ВВЭР-1200 общей стоимостью в 7 млрд евро, из которых 5 млрд евро вложит российская сторона, в том числе 2,4 млрд евро — из ФНБ. Правда, само строительство пока отложено — все еще не получена лицензия от госрегулятора. Недавно финский заказчик строительства Fennovoima заявил, что разрешительную документацию можно ожидать не ранее следующего года.

Отметим, что Финляндия, как страна для инвестиций средств ФНБ, полностью соответствует основным правилам вложения средств фонда в активы первоклассного заемщика. Правилами разрешены инвестиции в долговые обязательства стран, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня АА- по классификации рейтинговых агентств Fitch-Ratings или Standard & Poor's либо не ниже уровня АаЗ по классификации Moody's Investors Service.

В случае с Египтом рейтинг ниже. В 2018 году Moody's установило его на уровне B3 positive, а Fitch-Ratings и Standard & Poor's — на уровне B stable. Но в 2013 году правительство уже внесло в правило оговорку, разрешающую обойти эти ограничения. «По решению правительства могут быть приняты иные решения», — сообщил в четверг Антон Силуанов.

Можно предположить, что экономика Египта является для РФ стратегически важным направлением по укреплению своих позиций на Ближнем востоке и арабских рынках, комментирует планы правительства Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Строительство АЭС в Египте, с учетом развития российской промышленной зоны, в перспективе может вызвать эффекты синергии — АЭС может обслуживаться российскими подрядчиками и сервисными службами, сохраняя часть добавленной стоимости внутри РФ, считает аналитик.

АЭС «Эль-Дабаа» — это первая атомная станция в Египте, в области Матрух на берегу Средиземного моря. О начале строительства Россия и Египет договорились в ноябре 2015 года. По подписанному тогда межправительственному соглашению и контрактам, «Росатом» осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции, проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС на протяжении первых 10 лет работы станции.

В декабре 2017 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС. Тогда же была сделана первая оценка стоимости строительства в $21 млрд. Планировалось, что Россия предоставит Египту госкредит, а местные СМИ сообщали, что речь идет о сумме в $25 млрд на 13 лет с 2016 по 2028 год под 3% годовых.

В среду, 17 октября, президент Владимир Путин встретился с египетским лидером Абдель Фаттаха ас-Сиси. На этой встрече также обсуждался проект строительства АЭС.

«На площадке начаты подготовительные работы, до конца года планируется подписать контракты с египетскими компаниями, которые имеется в виду активно привлекать в качестве субподрядчиков», — сказал на встрече Владимир Путин.

Обсуждение, куда потратить средства ФНБ после достижения 7-процентного порога, в правительстве начались в рамках текущего бюджетного цикла. При подготовке федерального бюджета на 2019 – 2021 годы Минфин сообщил, что уровня в 7,1% ВВП ФНБ достигнет в 2020 году. К 2024 году ожидается, что он вырастет вдвое до 14 трлн руб.

Еще в сентябре этого года Антон Силуанов заявил, что средства ФНБ нужно направлять «в проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж». Альтернативная позиция, которую поддерживали глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин, заключается в том, что часть средств фонда следует инвестировать в высоколиквидные бумаги российских компаний.