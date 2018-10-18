«Мы не скрываем от общества ранее накопленные проблемы»

По словам Шувалова, именно с решением этих проблем связан тот факт, что ВЭБ по-прежнему демонстрирует убыточность. «Это убыток не от текущей деятельности, это бухгалтерская операция.

Мы показываем таким образом, так как закрываем ранее накопленные проблемы. Они открыты, мы от общества их не скрываем», — пояснил Шувалов.

Проблему по внешним обязательствам банка и в целом по его капиталу, по словам главы ВЭБа, планируется урегулировать к концу 2018 года, но это возможно будет при поддержке со стороны главы государства.

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По итогам 2017 года ВЭБ показал рекордный убыток на 287,7 млрд руб.. Этот показатель в 2,6 раза превысил убытки 2016 года. Основной причиной резкого роста убытков эксперты называют создание резервов на 250 млрд руб. под обесценивание активов.

В ближайшие пять лет благодаря переходу на новую финансовую модель ВЭБ, по словам Шувалова, может выдать около 3 трлн руб. кредитов, а с учетом подключения крупнейших коммерческих банков — в три-четыре раза больше.

«Для того чтобы проводить эти операции, нам нужен капитал.

Мы в предварительном плане с Министерством финансов (я докладывал председателю правительства) договорились, что так, как и действуют банки развития во многих странах мира и международные банки развития, в нашем законодательстве нужно предусмотреть возможность подписного капитала.

Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости, и необходимая денежная сумма предоставляется Министерством финансов. То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — сказал Шувалов.

Путин одобрил эти предложения руководителя госбанка, выполняющего функции института развития российского государства.

Шувалов возглавил ВЭБ в мае 2018 года после ухода с поста первого вице-премьера. Эту должность предложил вице-премьеру в ходе ПМЭФ лично глава государства. Шувалов согласился, пообещав нацелить госкорпорацию на исполнение майского указа президента и придать ему «настоящий смысл развития». Указ главы государства предполагает активную работу над национальными проектами, которые Шувалов курировал в Белом доме.

Убытки оплачивают налогоплательщики

От бывшего руководителя ВЭБа Сергея Горькова, который возглавлял банк с февраля 2016 года, новое руководство банка унаследовало не только неэффективную команду, но и колоссальные убытки.

Так, например, $8 млрд было потрачено на покупку промышленных активов в Донбассе. Горьков выступил главным идеологом Центра блокчейн-компетенций и цифровой трансформации «Блокчейн коммуна», причем он лично курировал этот проект. Критики говорят, что он оказался затратным, но не успешным.

На пиар денег тоже не жалели: убыток в 111,9 млрд рублей (против 16,4 млрд рублей прибыли годом ранее) представлялся в прессе как успех топ-менеджмента.

В итоге за девять месяцев 2017 года ВЭБ получил из бюджета 107,6 млрд рублей и зафиксировал убыток почти на такую же сумму — 110,4 млрд рублей. По результатам третьего квартала вливания в банк составили 60 млрд рублей, а убытки 63,6 млрд рублей. И это при том, что, начиная с 2016 года, ВЭБу ежегодно выделяется по 150 млрд рублей.

По сути, за счет налогоплательщиков гасятся долги госкорпорации.

Уроженец Оренбургской области Сергей Горьков, выпускник Академии ФСБ и бывший заместитель по кадрам Германа Грефа пришел в ВЭБ из Сбербанка, где курировал международные сделки банка. В июле этого года премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Горькова заместителем министра экономического развития России.

В 1994—1997 годах Горьков работал заместителем начальника управления, начальником управления по работе с персоналом банка «Менатеп», 1997 по 2005 год занимал руководящие должности в кадровой службе нефтяных компаний «ЮКОС» и «ЮКОС-Москва», где курировал масштабные социальные и образовательные программы нефтяной компании, в частности, молодёжное движение «Новая цивилизация», которое стало одним из самых дорогостоящих социальных проектов ЮКОСа.

В 2005 году, в разгар «дела ЮКОСа» Горьков уехал в Лондон, где занимался бизнесом; входил в совет директоров энергетической компании Eton Energy Limited и компании по продаже алкоголя The New Muscovy Company Limited. В 2006 году вернулся в Россию.