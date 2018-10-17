Золотой бензин: как вырастут цены

Цены производителей автомобильного бензина выросли в сентябре на 10%, сообщает Росстат. Пока на рознице в целом это не отразилось. Но, как отмечала ранее «Газета.Ru», в отдельных регионах независимые АЗС (не входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний) жалуется на рост оптовых и биржевых цен.

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В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко отмечал, что с 10 августа оптовые цены на бензин, несмотря на все старания правительства их сдержать, в том числе за счет снижения акцизов, неуклонно идут вверх. И на этом фоне ряд независимых производителей вынуждены поднимать цены на АЗС, чтобы не работать себе в убыток.

Некоторые АЗС в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирске и в Москве уже подняли розничные цены на топливо. «И скорее всего, в ближайшее время рост розничных цен на АЗС частных компаний продолжится», — констатировал он.

Основной скачок цен произошел весной, потом правительство в «ручном режиме» договорилось с нефтяниками о сдерживании роста стоимости топлива, и заложило в бюджет следующего года льготы для них. Но и весеннего запала хватило на то, чтобы моторное топливо попало в число наиболее подорожавших с начала года товаров.

На 8 октября, согласно еженедельному мониторингу Росстата, стоимость бензина марки АИ-92 в рознице выросла на 9,2%, АИ-95 — 9,1%, АИ-98 — 7,5%, дизельного топлива — на 10,3%. Например, сейчас литр 98-го бензина стоит в среднем по стране почти 50 рублей.

За неделю (с 1 по 8 октября) увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 33 центрах субъектов РФ, более всего цены на него выросли в Иркутске – на 2,2%, Кызыле – на 1,3%, Чите – на 0,9%, отмечают в Росстате.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября, в ходе общения с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае пообещал, что правительство продолжит сдерживать цены на моторное топливо в стране. По его словам, ситуация, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру, «не совсем справедливая».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин.

Но усилий правительства по сдерживанию роста цен с помощью специального демпфирующего механизма, недостаточно, чтобы затормозить ценовое ралли.

Счетная палата РФ опубликовала заключение на проект федерального бюджета и прогноз социально-экономического развития, в котором указала, что повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин.

На цену бензина сейчас влияет много факторов, отмечает Анастасия Сосновая, аналитик ИК «Фридом Финанс». К их числу можно отнести рост мировой цены на нефть, а также ожидаемое повышение акцизов и НДС (с 18% до 20%) 1 января 2019 года.

«Наличие всевозможных препон на пути к увеличению числа участников торгов на сырьевых биржах — одна из основных инфраструктурных причин для неравномерных колебаний цен на бензин, помимо таких фундаментальных факторов, как курс доллара и цены на нефть в иностранной валюте», — добавляет Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

ФАС де-факто поддержала Счетную палату. Сегодня антимонопольное ведомство заявило, что предложило правительству не повышать акцизы с 1 января 2019 года.

«Из-за осенних ремонтов и снижения продаж на бирже в сентябре-октябре выросли крупнооптовые цены. Вместе с тем розничные цены фактически не менялись с начала июня. В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас. Мы уже предложили это правительству»,

— сообщил агентству «Прайм» начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

Но пока эта позиция не находит поддержки у Минфина. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что «мы не рассчитываем ни на какие скачки, и никакие скачки не планируются».

По его мнению, несмотря на рост акцизов, начиная с 1 января 2019 года, предусмотрен механизм отрицательного акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки. Кто из ведомств окажется прав, россияне узнают уже скоро.