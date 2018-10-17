Санкции пугают: россияне скупают доллары

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в августе по сравнению с июлем на 57% и составил $2,5 млрд. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте Банка России.

Реклама

«В августе 2018 года, в период массовых отпусков, на внутреннем рынке продолжился рост спроса физических лиц на наличную иностранную валюту, в основном на доллары США. При стабильном предложении это обусловило более высокие объемы чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, который составил $2,5 млрд в долларовом эквиваленте», — говорится в сообщении Центробанка.

При этом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с июлем вырос на 25% и составил $6,3 млрд.

Спрос населения на доллары США в августе по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 36%, на европейскую валюту — на 4%, составив соответственно $4,4 млрд и $1,9 млрд.

Как поясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров, спрос на валюту россиян объясняется двумя основными факторами: традиционным в августе сезоном отпусков и геополитической напряженностью, которая напугала россиян.

В частности, по словам эксперта, сыграла роль угроза санкций в отношении российских госбанков. В рамках санкционного противостояния США обсуждали запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы), а также возможные ограничения на покупку новых выпусков российского госдолга. Это привело к росту курса доллара.

При этом покупавшие валюту в августе россияне не угадали.

Последнее время рубль, наоборот, укрепляется, а не падает дальше. Это происходит главным образом из-за снижения риска введения новых санкций, поскольку конгресс США ушел на каникулы, не успев их принять.

Также играет роль рост аппетита инвесторов к риску на мировых рынках из-за снижения вероятности дальнейшего повышения ставок ФРС США, комментирует Владимир Тихомиров.

Так, если в августе курс доллара поднимался до 69 рублей, то в октябре он держится в районе 65-66 рублей.

По данным официальных торгов ЦБ, курс доллара, установленный на 18 октября, составляет 65,4 рубля за американскую валюту.

И перспективы рубля в ближайшее время экспертами оцениваются весьма позитивно.

В частности, об этом свидетельствует состоявшийся в среду, 17 октября, аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Спрос на пятилетние бумаги объемом 10 млрд составил 31,1 млрд. Средневзвешенная доходность — 8,41% годовых.

«Для российской валюты это будет драйвером роста, при условии, что новых санкций пока что не ждем, а нефть уверенно держится выше отметки $80 за баррель», — комментирует Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

Ранее из-за волатильности на финансовых рынках Минфин неоднократно вынужден был признавать аукционы несостоявшимися. При этом, как комментировали в ведомстве, брать дорогие заимствования Минфин не собирается.

Министерство финансов не будет выходить на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ), если условия не будут устраивать ведомство, сообщил в октябре первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В ближайшие месяцы рубль может укрепиться до уровня 64,5 руб/долл., считает Мария Сальникова. Давать прогнозы на более отдаленную перспективу эксперты не решаются.

По словам Владимира Тихомирова, на курс больше всего оказывают влияние возможность введения новых санкций и общая ситуация на развивающихся рынках.

«Пока Америка занята решением о санкциях в адрес Саудовской Аравии и предвыборным периодом в Сенат, Россия в безопасности от новых санкций. Как только фактор Саудовской Аравии отойдет на второй план, могут вновь вернуться к вопросу России, поэтому текущее укрепление рубля может быстро прекратиться», — полагает Мария Сальникова.

Как говорит генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, в ближайшее время рубль не перестанет быть валютой развивающейся страны с низкой долей экономики в мировом ВВП, с сырьевой направленностью экспорта, со слабой производительностью труда и низким объемом внутреннего спроса, поэтому останется сильно волатильным.

Если угроза санкций со стороны США реализуется, то доллар может легко взлететь к отметке в 70-75 рублей, говорит Шустов.