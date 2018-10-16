Прорыва не будет: что мешает России

Войти в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году России не удастся. Об этом говорится в аналитическом докладе ФБК «Рывок в экономическом развитии».

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Сразу после инаугурации президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем говорится, чего должна достигнуть Россия до 2024 года, — в числе прочего, войти в топ-5 экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых. При этом это должно произойти при сохранении макроэкономической стабильности и инфляции не выше 4%.

Обеспечить экономический рывок планируется, в частности, за счет роста инвестиций, который должен составить, начиная с 2020 года, — 7,6%, а потом не менее 6% ежегодно.

Однако санкции и повышение налогов не позволят сильно вырасти российской экономике, считают эксперты.

Напомним, ставка НДС вырастет с 1 января 2019 года с 18% до 20%. При этом США обещают России новые санкции. При этом Америка грозится ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

«Россия в ближайшие годы не обеспечит низкую налоговую нагрузку, привлекательность для иностранного капитала, отсутствие неблагоприятных геополитических факторов. Также не следует рассчитывать и на привлечение иностранных инвестиций в наиболее перспективные отрасли экономики, большую экспортную ориентацию приоритетных отраслей, импорт передовых технологий»,

— отмечается в докладе.

Как пишут эксперты, в развитых странах совершить экономический рывок помогает низкая налоговая нагрузка, развитие сферы услуг, стабильная экономика и отсутствие неблагоприятных геополитических факторов.

Накануне с критикой выполнения майского указа по попаданию России в пятерку крупнейших экономик мира выступила также Счетная палата. Об этом говорится в заключении, подготовленном на бюджет на следующую трехлетку.

В частности, по оценке Счетной палаты, прогнозируемые темпы роста ВВП не позволят России войти в топ-5 крупнейших экономик мира к 2024 году.

Аудиторы не видят необходимых объемов финансирования для обеспечения в 2020—2024 годах динамики инвестиций в основной капитал. Из-за растущей волатильности финансовых рынков и неопределенности, связанной с санкциями США, компании и вовсе могут сократить вложения, полагают аудиторы. Так уже было в 2015—2016 годах, когда инвестиции в основной капитал снизились на 10,3%.

Кроме того, аудиторы подвергли в своем докладе критике в целом оценки Минэкономразвития возможностей попадания в топ-5 России.

Минэкономразвития будет оценивать достижение этой цели по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), пояснял ранее министр экономического развития Максим Орешкин. Соответственно, чтобы войти в пятерку, задача России – обогнать по этому показателю Германию.

Однако в своих расчетах министерство опирается на прогнозы МВФ для России и Германии за 2017 год. А если исходить из фактических данных Всемирного банка, обогнать Германию в 2024 году не удастся, пишут аудиторы.

«Использовался расчетный курс рубля и евро к доллару по ППС, что увеличивает неточность получаемых оценок», — констатируют в Счетной палате.

Сравнивать Россию с другими странами «по паритету покупательной способности» вообще не очень оправдано, это «лукавая статистика»: оценка России по показателю, по которому наша страна выглядит «лучше всего», отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

При этом эксперт также уверен, что попасть в пятерку крупнейших экономик мира России в ближайшее время не удастся.

«Рост НДС приведет как к прямому негативному эффекту для экономики России в виде повышения цен, в том числе и на социально значимые товары через цепочки контрагентов, в результате чего себестоимость товаров повысится, так и к косвенному — эта мера увеличит издержки для бизнеса и, как следствие, снизит инвестиционную активность и в целом бизнес-среду», — поясняет Коренев.

Если же США введет санкции против российских госбанков, это в целом затруднит проведение операций и приведет к росту стоимости заемных денег, добавляет он.

«В ближайшее время задача России другая — не попасть в пятерку крупнейших экономик мира, а не вылететь со своего шестого места, нас уже Индонезия подпирает»,

— резюмирует эксперт.

Между тем эксперты сомневаются не только в попадании России в пятерку в крупнейших экономик мира, но и в осуществлении других амбициозных планов, поставленных президентом — в частности, все больше критики в последнее время подвергается задача снижения уровня бедности в России к 2024 году в два раза.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (сейчас он составляет 10 444 руб. для всего населения и 11 280 руб. для трудоспособного) в первом полугодии 2018 года составила около 20 млн человек или 13,6% от всего населения.

Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на прошлой неделе на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%.

О невозможности сразу решить проблему бедности говорила недавно и социальный вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем».

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — заявляла она в сентябре по итогам заседания правительства.