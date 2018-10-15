Золотой акциз: бензин будет дорожать

Бензин пойдет вверх

Счетная палата прогнозирует новый скачок розничных цен на бензин в России в 2019 году. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер»,

- говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета на 2019-2021 годы.

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При негативном сценарии придется принимать «дополнительные компенсационные и сдерживающие меры», уверены в Счетной палаты. Напомним, в августе правительство заявило о том, что

с 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Повышать акцизы на моторное топливо планировалось начать еще в этом году: по замыслу правительства они с 1 июля должны были вырасти примерно на 700 руб. - до 11,892 тысячи за тонну бензина и до 8,258 тысячи рублей на тонну дизельного топлива. Однако минувшей весной начался резкий рост цен на нефтепродукты, в ходе которого топливо на АЗС в течение пары недель ушло за 40 рублей за литр, а в некоторых регионах цены приближались к 47-50 руб. за литр.

Чтобы не допустить дальнейшего роста розничных цен, вице-премьеру по ТЭКу Дмитрию Козаку пришлось в ручном режиме договариваться с нефтяниками. Взамен обязательства держать цены в оптовом и розничном секторах, вертикально-интегрированные нефтяные компании получили вместо ожидаемого повышения акцизов, их снижение на 3 тыс. руб. на бензин и на 2 тыс. рублей - на тонну дизельного топлива. Это позволило стабилизировать ситуацию, но серьезного снижения цен на АЗС не принесло.

Как отмечает Счетная плата,

снижение акцизов на бензин позволило лишь незначительно понизить розничные цены в июле-августе - на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года»,

подчеркивают в ведомстве.

О том, что рост цен на бензин в текущих условиях неизбежен, ранее предупреждали независимые продавцы, представители Российского топливного союза, ряд экспертов и сами нефтяники.

В правительстве утверждают, что не допустят роста цен в рознице: во-первых, с 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающий снижение таможенных пошлин при повышении НДПИ, в рамках него предусмотрен отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который, по словам Козака, должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо». Также предусмотрена возможность компенсировать НПЗ часть стоимости нефти на внутреннем рынке в виде специальной демпфирующей надбавки.

Неоправданный оптимизм

Не одобрила и Счетная палата заложенный в консервативный проект бюджета курс рубля, назвав его «слишком оптимистичным».

«Относительно оптимистичные» макроэкономические показатели российской экономики, заложенные в прогноз, основаны «на переоценке адаптивных возможностей российской экономики», обращают внимание аудиторы. «В целом представляется, что консервативный вариант прогноза недооценивает возможные последствия значительного ухудшения внешнеэкономических условий», — отмечается в отчете.

В базовом сценарии заложены колебания курса рубля с 61,7 руб. за доллар в 2018 году до 63,9 руб. в 2019 году, до 64 руб. к 2021 году, а к 2024 г. - до 68 руб. В консервативном сценарии предусмотрено снижение курса национальной валюты до 65,7 руб. в 2021 году и до 69,9 руб. в 2024 г. При этом снижение нефтяных цен (на российскую марку Urals) в базовом варианте заложено на уровне до $57,9 в 2021 г. и до $53,5 в 2024 году, в консервативном не исключается, что нефть в 2021–2024 годах уйдет до $43,3–45,9 за баррель.

Аудиторы полагают, что существенное снижение нефтяных цен может привести к более резким коррекциям курса.

Курс рубля, предупреждают в Счетной палате, в ближайшие годы будет формироваться «в условиях сохраняющейся неопределенности», которая проистекает как из перспективы продолжения санкционной политики западных стран, так и из вероятного ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками. При этом эффект от применения бюджетного правила для валютного рынка будет неоднозначным: проведение Минфином в этом году операций по покупке валюты усиливало нестабильность курса национальной валюты из-за возрастающего спроса на доллары.

При этом следующие три года бюджет предполагается сверстать с профицитом: в 2019 году он, по оценке Минфина, составит 1,8% ВВП, в 2020 и 2021 годах — 1% и 0,6% ВВП соответственно. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее отмечал, что «тот профицит, который заложен (в бюджете), он будет больше существенно, и мы будем еще больше триллионов складывать в профицит».

Пока курсовая динамика отражает остающуюся привязку рубля к нефтяным ценам. Так, например, на сегодняшних торгах на Мосбирже рубль укрепляется на фоне подорожания нефти. По данным на 16:20 мск доллар снизился к рублю на 78 коп. и составил 65,32 руб. С утра цена на нефть увеличилась на 1% и составила $81,26 за баррель Brent.

Германия растет быстрее

Не удовлетворили аудиторов СП и заложенные в прогноз параметры роста ВВП. Такими темпами, уверены аналитики, Россия к 2024 году не войдет в число пяти крупнейших экономик мира. ФРГ все же будет впереди.

Вхождение в пятерку крупнейших экономик и обеспечение темпов роста экономики выше мировых — одна из главных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе.

Имеется в виду ВВП по паритету покупательской способности (ППС). Сейчас по этом у параметру Россия находится на шестом месте в мире, впереди — Германия.

По прогнозу Минэка, ВВП в 2019–2020 гг. будет расти на 1,3 и 2% соответственно. С 2021 года экономический рост должен ускориться до 3,1–3,3% в год. При этом, средний темп роста мировой экономики к этому времени может замедлиться до 3% в год, на фоне этого рост ВВП РФ может быть выше среднемировых темпов.

«Счетной палатой были проведены альтернативные расчеты. При этом величина ВВП стран по ППС вычислялась в ценах 2017 года с использованием индексов физического объема ВВП России и Германии. Полученные результаты расчетов свидетельствуют о том, что при реализации предположений Минэкономразвития России о темпах ро­ста экономик России и Германии значение ВВП по ППС в ценах 2017 года для Германии окажется в 2024 году по-прежнему выше, чем для России», — говорится в заключении СП.

МВФ в октябрьском прогнозе оценил ВВП по ППС России в $4,016 трлн, у Германии - в $4,199 трлн. К 2023 году МВФ прогнозирует, что Россия окажется на седьмом месте по ВВП по ППС ($4,148 трлн). Пятое место сохранит Германия ($4,989 трлн), а шестую позицию займет Индонезия ($4,966 трлн).