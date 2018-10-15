Назад в Средневековье: что согреет Киев зимой

Время платить по счетам

18 октября наступает дедлайн для повышения цен на газ для населения Украины, на котором настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Именно до этой даты в конце сентября кабмин продлил действие специальных обязательств для компании «Нафтогаз Украины» по поставкам газа населению на льготных условиях.

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Либерализация газового рынка — одно из главных требований МВФ для предоставления Киеву нового транша. Частично это уже сделано: промышленность на Украине уже покупает газ по рыночным ценам у «Нафтогаза» или у частных компаний. Эти расценки расчитываются по формуле, в основе которой цена на германском хабе, плюс налоги и транспортные расходы. И цена получается немалой, с учетом того, что газ Киев в основном закупает по реверсу в Восточной Европе.

Диапазон цен для промышленных предприятий составляет сейчас 13,4-14,6 тыс. гривен за тысячу кубов. Для сравнения, население платит по тарифу 6,9 тыс. гривен за тысячу кубометров.

После октябрьских переговоров с МВФ стало ясно, что Киев готов сдаться в том вопросе: стороны договорились о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение цен на газ обойдется «минимальными потерями». Однако население готовится к росту цен на коммуналку.

Так, издание «Обозреватель» со ссылкой на данные Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, отмечает, что газ для населения на первом этапе вырастет на 23,5% – до 8,5 гривен за кубометр. Произойти это может уже с ноября. Сейчас тариф составляет 6,9 гривен за куб. м.

Следующим шагом, по данным издания, станет перерасчет стоимости отопления: поставщики тепла в среднем повысят свои расценки на 16,4%. И здесь главное, чтобы было за что платить.

В ожидании горячей воды

Отопительный сезон в Киеве раньше начинался с 15 октября. В нынешнем году тепло в дома киевлян придет ближе к концу месяца: на то, чтобы восстановить в столице горячее водоснабжение и запустить отопление всех районов потребуется довольно много времени.

«Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей»,

— признал зампредседателя Киевсовета Петр Пантелеев. Многие трубы, действительно, несколько месяцев простояли без теплоносителя.

В ряде районов Киева горячей воды не было с весны: граждане, в том числе и добросовестные плательщики, стали заложниками спора между «Нафтогазом Украины» и местной властью, которая отказывалась признавать накопленную задолженность за поставленный газ прежнему оператору — «Киевэнерго». Поставки тепла и горячего водоснабжения теперь перешли в сферу ответственности коммунального предприятия КП «Киевтеплоэнерго», однако от взыскания долга в 2,4 млрд гривен плюс 1 млрд грн штрафных выплат в «Нафтогазе» отказываться не собирались. В качестве принудительной меры газовый монополист Украины прекратил поставки топлива для ТЭЦ «Киевтеплоэнерго».

Ситуация стала обостряться ближе к наступлению холодов — в октябре в Киеве обычно начинается отопительный сезон. Кроме того, многомесячное ожидание горячей воды стало отражаться на настроениях местных жителей, что центральным властям в преддверии президентских выборов совсем некстати.

В итоге 9 октября «Киевтеплоэнерго» подписало мировое соглашение с «Нафтогазом» о правопреемстве долговых обязательств в размере 2,4 млрд гривен, а 10 октября Хозяйственный суд Киева его утвердил. От штрафных санкций в размере 1 млрд гривен «Нафтогаз» отказался, а 12 октября начал вновь поставлять газ в столицу.

«В тех районах, где не было теплоносителя, в первую очередь восстановят горячее водоснабжение, а затем, согласно графику, включат отопление. Там, где горячая вода поставлялась бесперебойно, централизованное отопление подключат по графику», — пообещал и.о. директора КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслав Бинд.

Все дорожает, ставьте бойлеры

Едва ли в этой истории можно ставить точку: долги «Нафтогазу» пока не возвращены, а за новые поставки тоже будет нужно платить. Кроме того, компания Рината Ахметова, которая прежде эксплуатировала киевские теплоцентрали, требует теперь компенсацию средств, которые потратила на модернизацию теплосетей. В «Киевэнерго» УНИАН рассказали, что общая стоимость реконструкций за 17 лет составила порядка 3 млрд гривен, из которых 750 млн гривен — собственные затраты компании.

При этом уровень задолженности за тепло у населения составляет 12%, а суммарные долги за коммунальные услуги в целом по стране уже достигли 38 млрд грн.

И они будут расти, уверен директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «У нас зарплата в 4 раза меньше, чем в Польше, а тарифы ЖКХ на 20−25% выше. Сейчас они (долги за ЖКХ — «Газета.Ru») составляют 38 млрд грн, а после повышения тарифов и урезания субсидий достигнут 60−70 млрд грн. Это очень опасно: рост долгов за услуги ЖКХ может привести к коллапсу всех коммунальных предприятий», — цитирует его издание Realist.

Интересна в этой истории реакция властей. Так, Петр Пантелеев отмечал ранее, что за месяцы отсутствия горячего водоснабжения горожане смогли сэкономить от 1,5 тыс. до 4 тыс. гривен на услугах ЖКХ. Правда, он признал, что сэкономив на горячей воде, киевляне увеличили потребление газа и электроэнергии. Во многих домах появились бойлеры, а это уже путь к новой реальности, на которую настраивает людей мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — дорого, особенно с учетом потерь при транспортировке. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — уверен мэр. Киев — единственный город в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно, заявил Кличко.

«В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — сказал он, отметив, что возможность такого перехода и его перспективы сейчас изучает специальная комиссия.

Централизованное теплоснабжение — одно из советских наследий, основанное на принципе экономии ресурсов при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

При производстве электроэнергии путем сжигания топлива в любом случае остается тепло, которое ТЭЦ направляют на подогрев теплоносителя, поясняет эксперт рабочей группы «Качество жизни» ОНФ Арсений Беленький. «Централизованное теплоснабжение требует инвестиций и денег на поддержание, но в течение нескольких лет это окупается и дает существенную экономию переменных затрат, а для жителей — экономию на отоплении», — отмечает он.

Объективно, отказ от централизованного теплоснабжения снимает с властей часть забот по отоплению и перекладывает их на плечи потребителей, констатирует эксперт.

Котельные всегда дороже ТЭЦ. К примеру, в России котельные выставляют тариф около 2000 руб. за гигакаллорию, а ТЭЦ — от 1000 руб. В тех же странах Балтии, там, где стоят котельные, счет за отопление может превышать стоимость аренды квартиры. Можно вспомнить и некоторые страны, в том числе и ЕС, где из-за отсутствия центрального теплоснабжения и экономии на придомовых системах обогрева осенью, а порой и зимой, в помещениях может быть холодно.

Собственно, и сами киевляне уже померзли прошлой зимой, когда из-за нехватки газа даже запустили акцию «прикрути», сознательно снижая уровень теплоносителя в батареях для общей экономии.

Между тем, на фоне роста цен на газ, весьма вероятно, может подорожать и электроэнергия. Согласно утвержденной министерством энергетики структуре топлива для ТЭС и ТЭЦ, потребление газа в генерации в следующем году ожидается на уровне 4,9 млрд кубометров, что даже немного (примерно на 0,52%) больше, чем в 2018 году.

По всему выходит, что Киев хочет переложить плату за отопление с бюджета на население. При этом объективно это горожанам обойдется дороже, чем сейчас — бюджету.

Но в этом столица не пионер. Ранее полностью от централизованной подачи горячей воды и отопления отказалось Закарпатье, по пути от теплоцентралей к бойлерам пошли и Одесса, Черновцы и ряд других городов. Чем решать проблему изношенных труб и устаревшего оборудования, местные власти предпочли отказаться от старой системы и перевести население на бойлеры.

По данным ООН, на Украине 60% населения живет за чертой бедности. Ряд экспертов полагают, что данные занижены, а в реальности этот показатель приближается к 80-90%.

Накануне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что украинцы доведены «до крайнего уровня бедности» и повышение цены на газ в этих условиях является неприемлемым. По ее словам, команда фракции внесла «проект постановления о моратории на повышение тарифов на газ».

Однако вряд ли это будет иметь практический смысл: премьер-министр Владимир Гройсман признал, что Киев не может выплачивать внешний долг без сотрудничества с международными финансовыми структурами, а невыполнение условий МВФ поставит Украину на грань дефолта. Это для страны, в которой менее чем через полгода пройдут президентские выборы, будет даже хуже, чем рост коммунальных тарифов.