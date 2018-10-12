Нереальная бедность: миллионы россиян останутся за чертой

Чиновникам поставлена амбициозная задача – снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. Такую цель поставил президент России Владимир Путин в своем майском указе о приоритетах национального развития.

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По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (сейчас он составляет 10 444 руб. для всего населения и 11 280 руб. для трудоспособного) в первом полугодии 2018 года составила около 20 млн человек или 13,6% от всего населения. По итогам прошлого года уровень бедности равнялся 13,2%.

Минэкономразвития в своем прогнозе социально-экономического развития подсчитало, что в 2024 году уровень бедности снизиться до 6,6%.

При этом ведомство ждет значительного уменьшения количества бедных уже в этом году. По итогам 2018 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11%, считают в Минэкономразвития.

Эксперты скептически оценивают такой прогноз. Как заявил «Газете.Ru» главный экономист БКС Владимир Тихомиров, в этом году достичь 11% снижения уровня бедных, скорее всего, не удастся.

«В этом году уже состоялась индексация зарплат бюджетников. Как правило, эта мера затрагивает нижнюю социальную страту», — поясняет Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-банка». Таким образом, основной вклад в снижение уровня бедности в этом году уже состоялся, поясняет она.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая, и вклад этого фактора также уже отыгран.

«В этом году уже нереально. Непонятно, откуда такие цифры», — ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» соглашается Евгений Гонтмахер, профессор Высшей школы экономики.

По словам Гонтмахера, в этом году уже состоялось увеличение роста доходов бюджетников и других мер, которые могут повлиять на статистику, не предвидится. При этом, по последним данным, идет снова падение доходов населения.

Статистика показывает, что реальные зарплаты (скорректированные на инфляцию) выросли на 8,4% за январь-август. А реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей) увеличились только на 2,2%. При этом в августе они вообще ушли в минус на 0,9% в годовом исчислении.

По мнению депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, экс-министра труда Оксаны Дмитриевой, достичь снижения уровня бедности до 11% можно статистическими методами — подсчета инфляции или такой «условной характеристики», как прожиточный минимум.

«Правительству надо каким-то образом «закрывать» неприятные для себя и крайне непопулярные в народе нововведения, касающиеся пенсионной реформы и увеличения налоговой нагрузки. Менять что-то кардинально вряд ли кто-то рискнет, а подогнать цифры и доложить о выполнении – как раз то, что нужно»,

— поддерживает ее аналитик «Финам» Алексей Коренев.

В частности, эксперт говорит, что увеличение МРОТ сопровождалось снижением стоимости потребительской корзины. В прошлом году ее удешевление было обосновано правительством сезонным снижением стоимости некоторых видов плодоовощной продукции на 5-8%. Однако после этого, как отмечает эксперт, стоимость потребительской корзины пересматривать уже не стали, оставив на «осеннем плодоовощном» уровне.

«При этом доля подешевевших огурцов и помидоров в общей потребительской корзине очень невелика и никак не могла способствовать столь существенному снижению стоимости потребкорзины. Однако год назад именно эта статистическая эквилибристика позволила выровнять МРОТ и стоимость потребительской корзины», — говорит Коренев.

При этом Оксана Дмитриева считает, что прожиточный минимум вообще не показывает уровень бедности в России, он демонстрирует «уровень нищеты».

«Во всем мире уровень бедности считают по средним доходам населения, и бедными считаются граждане, у которых доход в два раза ниже этого уровня», — поясняет Оксана Дмитриева. – В России же две трети населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, а прожиточный минимум это условная «счетная» единица».

Нет единого мнения у экспертов и относительно того, удастся ли снизить до 2024 уровень бедности в два раза.

По словам Владимира Тихомирова, цель «может быть достигнута за счет того, что значительная часть бедных россиян — это пенсионеры, а в связи с реформой пенсионной системы их доходы в ближайшие годы будут расти».

Так, закон о повышении пенсионного возраста россиян с 2019 года уже подписан президентом. Согласно ему, пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Сэкономленные деньги пойдут на повышение пенсий, которые будут расти примерно на 1 тысячу каждый год, и составят в 2024 году около 20 тыс. руб. против текущих 14,4 тысяч.

По мнению же Владимира Миронова, замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ, снижение уровня – это следствие высоких темпов роста экономики, которое заложено в прогнозе. Минэкономразвития считает, что c 2021 года рост ВВП будет превышать 3%. Но прогноз Миронову не нравится.

«Сам по себе это не очень адекватный прогноз. Согласно ему, инвестиции в капитал будут расти быстрее, чем темпы выпуска продукции, а обычно это происходит наоборот. Все перевернуто в этом прогнозе»,

— говорит экономист.

Между тем ряд чиновников также, как и эксперты, сомневаются, что в ближайшее время удастся значительно снизить уровень бедности.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на прошлой неделе на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%.

О невозможности сразу решить проблему бедности говорила недавно и социальный вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По ее словам, бедность оказалась «одной из самых сложных тем».

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — заявляла она в сентябре по итогам заседания правительства.

Для реально снижения уровня бедности, а не показателей на бумаге, «в стране должна быть создана соответствующая благоприятная бизнес-среда, надежно защищена частная собственность, реформированы судебная и правовая системы, снижен уровень коррупции, а налоговая система должна сделать максимально привлекательным развитие малого и среднего бизнеса», полагает Алексей Коренев.